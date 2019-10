AirPods Pro har lanserats

Apple har äntligen presenterat Apple AirPods Pro. Med en ny design och en helt ny funktion i form av aktiv brusreducering, verkar det som att Apple nu svarar på konkurrensen från alla de andra fina trådlösa öronpropparna som finns på marknaden.

AirPods har alltså mikrofoner som inte bara används till samtal, men även som en del av den nya brusreduceringsteknologin. Med hjälp av dem fångas brus in från omgivningen, som sedan stänger det ute, precis som andra brusreducerande hörlurar fungerar. De är dessutom utrustade med ett "Transparency"-läge, som ser till att du hör vad som sker runtom dig när det behövs. Detta läge aktiveras genom att trycka på själva "stavarna" på AirPods Pro.

Den nya designen har dessutom kortare sådana stavar än tidigare, för att göra öronpropparna lite mindre klumpiga. De finns dessutom tillgängliga i tre olika storlekar. Därmed borde den nya varianten passa fler användare, som tidigare inte fått AirPods att sitta särskilt skönt i öronen. De nya AirPods Pro är dessutom utrustade med små ventiler som ska utjämna tryck, vilket ska reducera känslan av tryck i öronen vid användning.

Adaptiv EQ och trådlös laddning

Precis som den uppdaterade versionen av AirPods som släpptes tidigare i år, använder även AirPods Pro Apples H1-chip, som ska ge så kallad "Adaptive EQ", som anpassar ljudet enligt det du lyssnar på, oavsett om det handlar om en podcast eller ett soundtrack från en film. Detta chip hanterar dessutom röstkommandon till Siri, liksom den smarta funktionen för snabbanslutning.

AirPods Pro ska dessutom vara bättre anpassade för träning än tidigare, bland annat eftersom de numera är vattentåliga (men inte helt vattentäta).

Precis som med AirPods från tidigare i år, är även laddningsetuiet till AirPods Pro Qi-kompatibelt och erbjuder totalt 24 timmars batteritid. Du får för övrigt 4,5 timmar batteritid från en laddning och fem minuters laddning ger dig runt en timmes användning.

AirPods Pro går att beställa från Apples hemsida redan nu och kostar 3 195 kronor, något som innebär att de är bland de dyraste äkta trådlösa öronpropparna på marknaden. Vid köp av AirPods Pro ingår gratis frakt och gratis valfri gravyr på öronpropparna.

