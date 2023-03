Daisy Jones & The Six är ett av helgens serietips.

Alla helger bjuder inte på fantastiska premiärer, och just den här helgen kan vid en första anblick te sig som en där både Prime Video och Netflix går lite på sparlåga. Men gräver vi lite djupare så ser det faktiskt inte så illa ut, för det släpps trots allt en hel del nytt som väcker vårt intresse. Vad sägs exempelvis om en serie som löst baseras på Fleetwood Macs framgångar och konflikter, nya äventyr med Italiens svar på Starsky and Hutch och en film om en spanjor som kan se sin egen framtid efter en kyss?

Läs vidare för att ta del av helgens alla sevärda premiärer på Prime Video, Netflix och Viaplay.

De bästa nya serierna och filmerna att streama i helgen (3 mars)

Daisy Jones & The Six (Prime Video)

(Prime Video) Haffade! En mordgåta på Sicilien säsong 2 (Netflix)

(Netflix) Sex/Life säsong 2 (Netflix)

(Netflix) Kärlek vid första kyssen (Netflix)

(Netflix) Everest och den osynliga staden (Viaplay)

Prime Videos nya miniserie Daisy Jones & The Six är en adaption boken av Taylor Jenkins Reid och handlar om det fiktiva Los Angeles-bandets uppgång och fall under sjuttiotalet. Bandets sägs vara löst baserat på Fleetwood Macs karriär och i en av huvudrollerna ser vi Elvis Presleys barnbarn Riley Keough, som för första gången sjunger på film. Bara en sådan sak.

Daisy Jones & The Six finns att streama nu på Prime Video (Öppnas i ny flik)

I den andra säsongen av den italienska kriminalkomedin fortsätter de två tv-teknikerna Salvo och Valentino att vara på fel plats vid fel tillfälle när de kör på en maffiaboss. De sex nya halvtimmeslånga avsnitten med Italiens svar på Starsky and Hutch finns tillgängliga på Netflix i detta nu.

Haffade! En mordgåta på Sicilien säsong 2 finns att streama nu på Netflix (Öppnas i ny flik)

Den första säsongen av Netflix-succén Sex/Life nominerades till både en People Choice Award och MTV Movie & TV Award, förvisso i kategorier som belyser de mest beroendeframkallande och sexiga serierna, men ändå. Den andra säsongen som nu ligger ute på Netflix bjuder på mer passion, sex, mer drama och mer av allt annat tittarna älskade förra gången det begav sig.

Sex/Life säsong 2 finns att streama nu på (Netflix) (Öppnas i ny flik)

Kärlek vid första kyssen (Netflix) (Öppnas i ny flik)

Helgens nya originalfilm på Netflix är den spanska Eres tú, som på svenska heter Kärlek vid första kyssen. Storyn verkar dock inte vara riktigt lika generisk som titeln, utan handlar om Javier (spelad av Álvaro Cervantes) som har en förmåga att se sin egen framtid efter en kyss. Denna behändiga superkraft visar sig dock även vara ett ok som är tungt att bära.

Kärlek vid första kyssen finns att streama nu på (Netflix) (Öppnas i ny flik)

Everest och den osynliga staden (Viaplay) (Öppnas i ny flik)

I helgen kan alla barn kan se fram emot Everest och den osynliga staden – en ny äventyrsserie som tar vid där filmen Den förfärliga snömannen (2019) slutade. Det första avsnittet av 20 släpps på Viaplay under lördagen och ser ut att bjuda på gott om fluffiga varelser och action.

Avsnitt 1 av Everest och den osynliga staden blir tillgängligt på lördag (Öppnas i ny flik)