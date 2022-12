Nyårshelgen står framför dörren, utöver finmiddagen, fyrverkerierna och bubblet så finns det tid att slå sig ner i TV-soffan. Det gör du på bästa sätt med att titta på någon av dessa nya serier och filmer. I veckans lista hittar du ett svenskt humorprogram, en norsk dramakomedi och en stjärnfylld action-miniserie med Giancarlo Esposito och Paz Vega i rollistan.

Läs vidare för att ta del av 5 nya serier och filmer på Prime Video, Disney Plus och Netflix att kolla på i helgen (30 december)

LOL: Skrattar bäst som skrattar sist (Prime Video)

(Prime Video) FC Barcelona: A New Era (Prime Video)

(Prime Video) Kaleidoscope (Netflix)

(Netflix) White Nose (Netflix)

(Netflix) Ingenting att skratta åt (Disney Plus)

LOL: Skrattar bäst som skrattar sist är en svensk version av det internationella humorprogrammet LOL: Last One Laughing. Programmet går ut på att tio komiker stängs in i ett kameraövervakat rum och målet är att få de andra deltagarna att skratta utan att själv göra det. I den första säsongen av den svenska versionen tävlar bland annat Robert Gustafsson, Per Andersson och Clara Henry.

LOL: Skrattar bäst som skrattar sist finns att streama nu på Prime Video.

I den här fotbollsdokumentären så får du följa med innanför dörrarna hos FC Barcelona – en av världens största fotbollsklubbar. Serien består av fem avsnitt som är mellan 30 och 40 minuter långa och ger dig en inblick på vad som hänt i klubben under de senaste två åren.

FC Barcelona: A New Era finns att streama nu på Prime Video.

Kaleidoscope (Netflix)

I denna actionspäckade miniserie så kretsar handlingen kring det största rånet i världshistorien, ett byte på hela sju miljarder dollar. Svek, girighet och andra hot undergräver dock kuppmakarnas planer. Serien är icke-linjär, vilket innebär att du kan se samtliga avsnitt, förutom det åttonde och sista, i vilken ordning du vill. I rollistan hittar vi bland annat Giancarlo Esposito och Paz Vega.

Kaleidoscope finns att streama från den 1 januari på Netflix.

White Noise (Netflix)

Denna film av Noah Baumbach är baserad på Don DeLillos bok med samma titel. Adam Driver spelar huvudrollen som Jack Gladney, en universitetsprofessor vars förortslivs vänds upp och ned på grund av en närliggande kemikalieläcka som tvingar hela familjen att evakuerats. I denna mörka komedi hittar du även skådespelare som Greta Gerwig och Don Cheadle.

White Noise finns att streama nu på Netflix.

Ingenting att skratta åt (Disney Plus)

Odd-Magnus Williamson har både skrivit manus och spelar huvudrollen i denna norska dramakomedi. Filmen handlar om Kasper Bertnsen, en framgångsrik ståuppkomiker som har allt han kan önska sig. En dag så får han plötsligt sin värld raserad när han får veta att han har en allvarlig sjukdom, samtidigt som hans flickvän väljer att lämna honom.

Ingenting att skratta åt finns att streama nu på Disney Plus.