Så spelar du Fantasy Premier League 2022/2023 – Haalands succéstart

Årets Premier League-säsong sparkades igång den 5 augusti med matchen Crystal Palace – Arsenal, det innebär att även att Fantasy Premier League (FPL) är tillbaka. Spelet har blivit riktigt populärt i Sverige och till den första premiären så fanns drygt 125 000 registrerade svenska konton.

Premier League 2022/23 Spelas mellan: 5 augusti och 28 maj Regerande mästare: Manchester City

Fantasy Premier League är ett spel som handlar lika mycket om magkänsla som statistik och siffror, men spelet kräver också taktiskt smarthet. Den största tjusningen med spelet är att spela med (eller snarare mot) andra personer, vi kan nästan garantera att någon du jobbar eller pluggar med redan spelar. Söker du efter andra likasinnade att spela med så rekommenderar vi att du lägger ut ett meddelande på sociala medier, då kommer du snart hitta en vänskapsliga att ansluta till.

I den här guiden så kommer vi ge dig några tips som förhoppningsvis gör att du slipper begå några av de vanligaste nybörjarmisstagen i spelet, så häng med nedan för att få ihop en så bra fantasy-startelva som möjligt nu när Premier League äntligen är tillbaka.

Råd inför den kommande omgången

Vårt lag i Gameweek 2

Vi valde Harry Kane före Erling Haaland till premiärelvan och det kostade oss poäng. Även om vi inte förespråkar tidiga byten generellt genomförde vi redan i söndags bytet från Kane till Haaland för att slippa prisökningen.

Att sitta på dubbla Liverpoolbackar straffade oss i första omgången, då Liverpool överraskande släppte in två mål. Det är även ett hinder för oss om vi vill ta in Darwin Núñez, som imponerade med sitt inhopp i den första omgången. Även om vi förespråkar att avvakta med det bytet ytterligare en vecka för att få ett större intryck av Darwin.

Zinchenko är den näst mest inbytte spelaren den här veckan efter sina 12 poäng förra veckan, Zinchenko kan vara ett gott val att ta in om man inte, precis som vi, redan sitter med tre Arsenalspelare då "Gunners" har fint schema framöver.

På tal om Arsenal så har många manager bytt ut Gabriel Jesus som inte plockade mer än två pong den första omgången, många har valt att satsa på Mitrović som gjorde två mål mot Liverpool. Vi anser att det är lite för snabbt agerat. Arsenal har som sagt ett bra schema framför sig, samtidigt som Fulham har ett gäng tuffa matcher framöver. Mitrović kommer säkert dyka upp även i vårt lag under säsongen, men just nu tror vi Jesus kommer ta fler poäng under de kommande omgångarna.

En spelare som dock hittar in från bänken i vårt lag är Andreas Pereira som vi startar före Dalot i Manchester United. Många har valt Andreas för den låga prislappen och han såg bra ut i premiären, samtidigt som Erik Ten Haag inte har fått ordning på sitt Manchester United.

Byten under veckan: UT: Harry Kane (11,5), IN: Erling Haaland (11,5)

Vårt lag i GW2 i Fantasy Premier League (Image credit: Fantasy Premier League)

Vårt kaptensval för Gameweek 2

När det kommer till val av kapten så rekommenderar vi att välja någon av premiumspelarna i truppen, det finns en anledning att de har den prislappen de har, enstaka veckor kan det vara läge att sticka ut på en annan spelare i truppen som är i bra form mot ett svagt motstånd. Men generellt bör din kapten vara en av dina dyraste spelare.

Till Gameweek 2 är det två spelare som sticker ut: Erling Haaland och Mohamed Salah. De båda spelarna ställs mot lämpligt motstånd och imponerade i premiären. Mohamed Salah och hela Liverpool såg rätt svaga ut fram till inhoppet av Darwin, efter det gjorde Salah 1+1 och belönades med 12 poäng . Nu väntar Crystal Palace hemma på Anfield och under den föregående säsongen hade majoriteten av FPL-managers valt honom som kapten i den mötet.

Dock så har ju Erling Haaland klivit in i Premier League. Två mål blev det för honom i premiären borta mot West Ham och nu väntar nykomlingen Bournemouth i den riktiga hemmapremiären för norrmanen. Vi missade att ha honom i truppen den första omgången, samtidigt som många managers satt med honom. Vi kommer inte missa att dubbla hans poäng denna vecka när många väljer honom som kapten. Vi brukar inte låta FOMO styra vårt kaptensval och vi vet vad Salah är kapabel till, men den här veckan så sätter vi, precis många anda FPL-managers, kaptensbindeln på Haaland.

Vår kapten: Erling Haaland

Hur kommer jag igång med FPL?

Om det är första gången du spelar Fantasy Premier League så kan det verka krångligt att komma igång – men det är i realiteten rätt enkelt. Inför säsongen kan du förändra laget hur många gånger du vill så länge du håller dig under budgeten på 100 miljoner. När säsongen väl startat har du ett fritt byte varje omgång, du kan välja att göra fler byten men för varje ytterligare byte du gör per vecka så debiteras du med fyra minuspoäng. Du kan välja att spara ditt fria byte till veckan efter och då ha två fria byten, någonting som kan vara bra om du till exempel vill finansiera en dyrare mittfältare genom att byta ut en anfallare som kostar mycket. Du kan dock bara spara ett byte så har du två fria byten och inte använder ett så kommer du även nästkommande vecka ha två byten.

Du har tillgång till fyra olika typer av marker (i FPL kallat "chips") att använda under säsongen. Bench Boost gör att du kan tillgodoräkna dig poängen från samtliga 15 spelare i truppen till skillnad från i vanliga fall bara startelvan. Free Hit innebär att du kan göra ett fritt antal byten till den kommande omgången, när omgången är färdigspelad får du tillbaka din ursprungliga trupp. Triple Captain innebär att poängen din kapten tar under omgången tripplas, istället för att som vanligt dubblas. Dessa tre chip kan du använda dig av en gång per säsong och vi rekommenderar att du inte använder dem tidigt på säsongen utan använder de strategiskt lite senare under säsongen när du vet mer om spelarna och lagens form.

Du har även tillgång till ett fjärde chip som heter Wild Card, när du använder dig av det så har du möjlighet att byta ut hela din trupp. Till skillnad från med Free Hit så kommer den här truppen vara bestående även fortsättningsvis. Du har tillgång till två Wild Card per säsong, det första kan du använda fram till VM-uppehållet (GW2- GW16), ditt andra Wild Card kan du använda från efter VM-uppehållet fram till säsongslut (GW18-GW38).

På grund av att VM avgörs mitt under säsongen så kommer du ha möjlighet till ännu ett Wild Card som automatiskt aktiveras mellan gameweek 16 och 17.

När du registrerat dig för FPL så kanske du funderar på i vilken ände du ska börja? Det tomma lag du ställs inför när du skapar ett Fantasy Premier League-konto kan leda till handlingsförlamning, men det släpper snabbt när du börjar bygga din trupp. När du väl börjat sätta in spelare i den tomma truppen så kan du nästan inte sluta. Det finns alltid spelare du vill ha men som inte får plats i ditt lagbygge och du kommer varje vecka behöva kompromissa med dig själv över vilket det bästa bytet kan vara.

En viktig framgångsfaktor i FPL är strategi och att ha en plan för ditt lag över de kommande veckorna. Det kan vara lockande att byta in en spelare i laget som har en bra match den kommande omgången, men har samma spelare sedan tre tuffa matcher i rad kanske det inte är rätt val. Du bör dock inte sätta en för långsiktig plan och du kan behöva vara beredd att kompromissa med din plan på grund av skador, avstängningar eller att en spelare kommer i eller ur form.

Mohamed Salah har länge varit en poänggaranti i FPL (Image credit: Michael Regan/Getty Images)

Se Premier League oavsett var du befinner dig

Vilka har rättigheterna för Premier League i Sverige?

I Sverige är det Viaplay Group som äger sändningsrättigheterna till Premier League fram till 2028. För att strömma matcherna så i Sverige så behöver du ha ett abonnemang hos Viaplay för att kunna ta del av innehållet. Du kan strömma Viaplays innehåll i hela EU, men skulle du befinna dig någon annanstans i världen så krävs en bra VPN-lösning för att kunna ta del av Viaplay.

Så ser du Premier League även om du befinner dig utomlands

Viaplay har enbart rättigheter att sända sina sportsändningar inom EU, vilket betyder att om du befinner dig någon annanstans i världen så fungerar inte sändningarna.

Som tur är så finns det en smidig lösning runt det genom att använda en VPN, eller ett virtuellt privat nätverk. Det är en svart mjukvarulösning som låter dig positionera om din enhet till en plats du själv väljer, vilket låter dig resa i världen och ändå ta del av din Premier League-stream. VPN-tjänster är helt lagliga, väldigt prisvärda och enkla att använda.