Så ser du The Kardashians online

De är tillbaka på skärmen! Ett år efter att popkulturfenomenet "Keeping Up with the Kardashians" sände sitt sista avsnitt efter 20 säsonger, är reality-tv:s kungafamilj tillbaka med en helt ny show som sänds på Disney+ i Sverige – serien heter helt enkelt The Kardashians. Låtsas inte att du inte kommer att titta utan läs vidare när vi förklarar hur du tittar på The Kardashians online och streamar nya avsnitt varje vecka, oavsett var du befinner dig.

Se The Kardashians online Premiär: Torsdagen den 14 april Nya avsnitt: Varje torsdag Medverkande: Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Kris Jenner, Kanye West, Travis Barker og Pete Davison. Streama The Kardashians: Disney+

Kardashians lovar att serien kommer att visa SoMe-superstjärnorna på ett sätt som "aldrig har setts förut", men fansen kan vara lättade över att veta att den nya spin-off-serien inte verkar skilja sig alltför mycket från KUWTKs vinnande formel. Serien kommer återigen att följa familjen Kardashian-Jenners privatliv.

Systrarna Kim, Khloé, Kourtney, Kendall och Kylie samt deras mamma Kris är alla tillbaka i serien, liksom deras partners. Förvänta dig en saftig kändisinblick om Kims och Kanye Wests skilsmässodrama, hennes blomstrande romans med SNL-stjärnan Pete Davison, Kylies hemliga andra graviditet med Travis Scott, samt en titt bakom kulisserna när Kourtney och Travis Barker förlovar sig

Läs vidare för att få alla detaljer om hur du kan se The Kardashians online, oavsett var du befinner dig.

Så ser du The Kardashians i Sverige

I Sverige så hittar du The Kardashians på Disney+. Den första säsongen sänds fortfarande och nya avsnitt om den vanvettiga och underhållande familjen finns där. Ett abonnemang på Disney Plus kostar 89 kronor i månaden. Du kan också välja att betala för ett helt år åt gången, då är priset 890 kronor vilket innebär att du sparar 178 kronor om året jämfört med månadsplanen.

Så ser du The Kardashians om du befinner dig utomlands

Även om The Kardashians finns på Disney+ i Sverige kan du inte vara säker på att du också hittar serien där om du är utomlands. Loggar du till exempel in på Disney+ i USA kommer du att leta förgäves efter den nya serien. I USA äger streamingtjänsten Hulu rättigheterna till The Kardashians. Så även om du har en Disney+-prenumeration kommer du inte ha tillgång till serien i USA.

Men misströsta inte, du kan fortfarande se The Kardashians tillsammans med alla dina andra serier. Lösningen är att använda ett så kallat VPN (virtuellt privat nätverk). Det är en mjukvarulösning som låter dig få det att se ut som att din dator eller telefon befinner sig på en helt annan plats när streamingtjänsten identifierar din plats. Du kan välja ett land via en VPN och då tror resten av internet att du faktiskt befinner dig i det landet. VPN-tjänster är helt lagliga, relativt billiga och lätta att använda.

ExpressVPN är världens bästa VPN

TechRadar har testat över 200 av de bästa VPN-leverantörerna, och den bästa just nu är ExpressVPN. ExpressVPN fungerar på flera enheter samtidigt och erbjuder supersnabba anslutningar över sina många servrar. ExpressVPN är kompatibelt med massor av operativsystem, inklusive iOS, Android, Amazon Fire Stick, PlayStation, Apple TV med flera, vi uppfattar att tjänsten är säker, snabb och enkel att använda.

Dessutom får du robusta säkerhetsfunktioner, vilket gör ExpressVPN till den bästa allround-VPN-lösningen för streaming. Tjänsten erbjuder en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti och du får 3 månader GRATIS när du registrerar dig för ett abonnemang på ett år.

Efter att ha laddat ner programvaran, följ bara instruktionerna för att installera ExpressVPN och välj sedan den plats du vill flytta din IP-adress till - det är verkligen så enkelt.