Så ser du House of the Dragon online: streama prequelserien till Game of Thrones var du än är

Ingen drottning har någonsin suttit på järntronen, men när Kung Viserys i familjen Targaryen utnämner prinsessan Rahenyra Targaryen, sitt förstfödda barn, till tronarvinge så förenar sig husen Stark, Velaryon och Baratheon bakom härksaren över de sju kungadömena.

Men när Viserys yngre bror, prins Daemon Targaryen, ifrågasätter utnämningen och kungen misslyckas med sin möjlighet att göra att hans ord står så försvinner varje chans till en fredlig lösning. Krig är på gång, läser du vidare i artikeln så får du reda på hur du ser House of the Dragon online, var du än befinner dig i världen.

Se House of the Dragon online Premiär: Måndagen den 22 augusti Nye afsnit: Varje måndag klockan 09:00 på HBO Max Medverkande: Paddy Considine, Emma D’Arcy, Milly Alcock, Matt Smith, Olivia Cooke, Emily Carey, Rhys Ifans Streaming: HBO Max (opens in new tab)

Familjefejder har en tendens att bli rätt heta när familjen Targaryen är involverade. Att bli utsedd till Viserys efterträdare i så ung ålder innebär att prinsessan Rhaenyra aldrig har haft möjligheten att göra anspråk på järntronen, det farligaste sätet i riket, och säkerligen den minst bekväma.

Men trots hennes farbrors höga status, en drakryttare och den mest skräckinjagande krigaren i Westeros, är hon fast besluten att återta det som (enligt henne själv) är rättmätigt henne , oavsett vad det kostar.

Då denna berättelse skapades av George R.R. Martin så förändras huvudrollerna snabbare än man kan säga "Dance of the Dragons". Det beror främst på den beräknande Alicent Hightower och den manipulativa Eve Best, som omintetgör gamla allianser och bildar nya i de skuggia hörnen av maktens gångar.

Gör dig redo för stora mängder svek, blodutgjutelse och blekt blont hår. Läs vidare för att ta reda på hur kan du House of the Dragon online, oavsett var du är.

Datum för samtliga avsnitt av House of the Dragon

Avsnitt 1: Måndagen den 22 augusti

Måndagen den 22 augusti Avsnitt 2: Måndagen den 29 augusti

Måndagen den 29 augusti Avsnitt 3: Måndagen den 5 september

Måndagen den 5 september Avsnitt 4: Måndagen den 12 september

Måndagen den 12 september Avsnitt 5: Måndagen den 19 september

Måndagen den 19 september Avsnitt 6: Måndagen den 26 september

Måndagen den 26 september Avsnitt 7: Måndagen den 3 oktober

Måndagen den 3 oktober Avsnitt 8: Måndagen den 10 oktober

Måndagen den 10 oktober Avsnitt 9: Måndagen den 17 oktober

Måndagen den 17 oktober Avsnitt 10: Måndagen den 24 oktober

Så ser du House of the Dragon online

(opens in new tab) I USA har House of the Dragon premiär på HBO söndagen den 21 augusti klockan 21:00 på östkusten. I Sverige har serien premiär den 22 augusti klockan 09:00 på HBO Max. Nya avsnitt kommer ut varje måndag (se ovan). I Sverige kan du se House of the Dragon på streamingtjänsten HBO Max. Et abonnemang på HBO Max koster 89 kronor i månaden. du kan också teckna ett abonnemang för 599 kronor per år.

Vad mer kan jag se på HBO Max?

Priset är billigt med tanke på att du får tillgång till ett enormt bibliotek med högklassig underhållning, inklusive Westworld (opens in new tab), The Flight Attendant (opens in new tab), prisvinnande animation från Studio Ghibli, DC Universe-serier som Peacemaker (opens in new tab). Dessutom får du tillgång till Succession (opens in new tab), Mare of Easttown, The Matrix Resurrections (opens in new tab), och självklart alla avsnitt av Gme of Thrones.

Enheter som är kompatibla med HBO Max inkluderar iPhone- och Android-enheter, Apple- og Samsung-TV, PlayStation 4- och Xbox One-konsoler, Chromecast och Chromebooks samt bärbara datorer.

House of the Dragon rollbesättning

King Viserys I Targaryen: Paddy Considine

Paddy Considine Princess Rhaenyra Targaryen: Emma D’Arcy

Emma D’Arcy Young Princess Rhaenyra Targaryen: Milly Alcock

Milly Alcock Prince Daemon Targaryen: Matt Smith

Matt Smith Lady Alicent Hightower: Olivia Cooke

Olivia Cooke Young Alicent Hightower: Emily Carey

Emily Carey Ser Otto Hightower: Rhys Ifans

House of the Dragon: när utspelar sig serien?

Vintern är långt borta i House of the Dragon, vars berättelse utspelar sig 200 år före Daenerys Targaryen tar över makten i Game of Thrones.

Det här är en tid där fred råder i de sju konungarikena, där Kung Viseryes I Targaryen har makten, den femte Tararyen som sitter på Järntronen

Men medan Targaryens är mäktiga, är deras blodslinje sårbar, och Viserys missriktade försök att tillfredsställa alla nära honom kommer att slå tillbaka rejält.