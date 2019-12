Så livestreamar du som ett proffs

Det är lite galet hur många hemsidor för streaming det faktiskt finns; Uplay, Hitbox, Niconico, U-steam är bara några. De absolut största är dock Youtube och en liten lila streamingsida som heter Twitch.

Ok, Twitch är så klart inte en liten streamingsida, men den är lila och utan tvekan den största hemsidan för streaming just nu. Youtube har dock några rejäla fördelar vi inte får glömma, bland annat ett live "control room" som ger viktig statistik om hur din stream presterar tillsammans med annan viktig information. Youtube spelar dessutom in din stream och arkiverar den för framtida uppladdningar, något som automatiskt omvandlar dina streams till så kallade Let's Plays.

Du kan också ansluta din streaminghemsida till din streamingmotor, vare sig det är OBS, Xsplit eller någon annat. I Xsplit är det så enkelt som att logga in med ditt Twitch- eller Youtube-konto i Konto-fliken.

OBS är mycket mer komplicerat, men inte omöjligt. Du behöver dessutom bara göra själva konfigurationen en gång, så det är ju i alla fall något.