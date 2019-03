Livestream av lanseringen för nya iPhones: Så följer du Apples evenemang online

Apple kommer att presentera tre nya iPhones, en Apple Watch 4, en iPad Pro 3 och eventuellt mer den 12 september - och du kommer att kunna följa evenemanget live för att se företagets senaste produkter först av alla.

Vi förväntar oss att Apples VD Tim Cook kommer att dyka upp på Steve Jobs Theater i San Francisco idag (12 september) och TechRadar kommer att följa evenemanget live, för att ge dig de allra senaste nyheterna kring de stora avslöjandena.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Om du inte har möjlighet att befinna dig på evenemanget, kan du följa alla nyheter via en livestream från en rad olika enheter. Vi på TechRadar kommer dessutom att uppdatera en liveblogg, så du kan få våra senaste kommentarer och tankar kring evenemanget också.

Vi förväntar oss att få se en presentation av iPhone XS, iPhone XS Max och iPhone XC eller någon typ av variation av dessa tre enheter. De kommer med största sannolikhet att presenteras tillsammans med Watch 4 och eventuellt en ny iPad Pro 3.

Det kan också hända att företaget kommer att visa upp en ny Apple TV, AirPods 2 eller till och med Apple HomePod 2. Vi kan också få ett officiellt utgivningsdatum för Apples trådlösa laddare AirPower.

Det enklaste sättet att följa Apples lansering av de nya iPhones är på Twitter. Detta är faktiskt första gången Apple har gjort en lansering tillgänglig via en livestream på ett socialt nätverk. Du kan till och med välja att aktivera påminnelser för lanseringsdagen och fram till evenemangets start, genom att gilla det följande inlägget direkt från Apple.

Företaget hävdar att detta kommer att göra att du får notifikationer under lanseringsdagen, något som förhoppningsvis kommer se till att du inte glömmer bort evenemanget, så du kan följa det både via Twitter och vår liveblogg.

Join us 12 September at 6:00 pm to watch the #AppleEvent live on Twitter. Tap ❤️ below and we’ll send you updates on event day. pic.twitter.com/ufxuu3kt9HSeptember 10, 2018