Hur du använder Google Assistant för att titta på TV

Google Assistant kan göra många saker, inklusive svara på dina frågor, kontrollera din kalender och spela din musik från din Google Home-högtalare.

En av de bästa funktionerna är förmågan att styra din TV, oavsett om du vill se din favorit Netflix-serie eller en film du hyrt via Google Play.

Du kan spela och styra din TV antingen med Chromecast-dongeln eller den inbyggda Chromecast-programvaran, ge kommandon till din smartphone, surfplatta eller Google Home-högtalare - och om du har en Android TV är Google Assistant inbyggd i TV:n direkt, så att du kan ge röstassistenten kommandon via din fjärrkontroll.

Även om dessa funktioner är oerhört användbara, kan det vara svårt att veta vilka funktioner och tjänster som stöder Google Assistant-röstkommandon. För att göra ditt liv enklare har vi satt ihop denna praktiska guide för att titta på TV med den supersmarta AI-assistenten.

Vilka strömmande tjänster fungerar med Google Assistant?

Just nu kan du styra uppspelningen av följande tjänster med Google Assistant: Netflix, CW, CBS All Access, HBO Now, YouTube TV, Wiki, Crackle, Red Bull, STARZ och Google Play Movies & TV.

(Image credit: William Potter / Shutterstock.com)

Vad behöver jag för att titta på TV med Google Assistant?

Det finns några olika sätt du kan styra din TV med Google Assistant, inklusive att använda en Android TV, skaffa en Google Chromecast-dongel och köpa en TV med Chromecast inbyggd.

Vilken metod du använder beror till stor del på din budget och hur många ytterligare steg du är villiga att ta för att få Google Assistant att spela dina TV-program och filmer.

Ett exempel på Android TV-gränssnitt. (Image credit: Sony)

Titta på en Android TV

Det enklaste sättet att använda Google Assistant för att styra din TV-uppspelning är att använda en Android TV med Google Assistant inbyggd i den, vilket sparar dig från att köpa ytterligare enheter som Google Chromecast.

Ganska många tillverkare använder för närvarande Android TV-operativsystemet för sina skärmar, inklusive LG:s OLED- och Super UHD-TV-apparater, Philips 2019 OLED-TV-apparater, och några Samsung-TV-apparater, så det finns en hel del att välja på, oavsett vad du har för budget.

Beroende på modell bör du kunna tala direkt med fjärrkontrollen för att ge Google Assistant-kommandon; Om din fjärrkontroll inte har en mikrofon måste du ge dessa kommandon till Google Assistant inbyggd i din smartphone eller en Google Home-högtalare.

Förutom att fråga Google Assistant saker som "Spela Stranger Things på TV", kan du också slå på och stänga av din Android TV, öppna appar som Netflix och YouTube och spela, pausa, återuppta och stoppa uppspelningen.

(Image credit: TechRadar)

Använd Google Assistant med Chromecast

I sin tredje generation fungerar Chromecast nu genom att ansluta direkt till HDMI-porten på baksidan av din TV, dra ström från sin USB-port och fungerar som en mottagare för strömmande videolänkar som skickas från din telefon eller surfplatta.

Magin händer när du trycker på Google Cast-knappen som är inbyggd i de flesta strömmande videoappar som skickar en länk till Chromecast och omedelbart börjar strömma. Det är ett otroligt intuitivt system när du använder det och kringgår behovet av en diskret fjärrkontroll.

Chromecast fungerar riktigt bra med Google Home-högtalare; säg helt enkelt saker som "OK Google, spela det senaste avsnittet av Orange Is The New Black on Chromecast", och så händer det.

Idag kan du också få TV-apparater med inbyggd Google Chromecast, så att du inte behöver köpa en extra dongle. Använd bara din telefon eller smarthögtalare för att ge dina röstkommandon på TV; du kan hitta TV-apparater med inbyggd Chromecast från märken som Sharp, Vizio, Sony, Toshiba, Philips, Polaroid, Skyworth och Soniq.

Det är värt att notera att du inte kan begära specifika avsnitt med Chromecast; till exempel kan du säga "OK Google, titta på The Crown på TV" eller "Spela The Crown på Netflix på TV", men inte "Spela avsnitt 1 av The Crown på TV".