Djurgårdens IF – Shamrock Rovers i Europa Conference League, så ser du matchen online oavsett var du befinner dig

Det står redan klart att Djurgården vinner grupp F i Europa Conference League efter att laget har tagit fyra segrar och spelat en oavgjord match på fem omgångar. Det enda poängtappet för Blåränderna kom i den inledande gruppspelsomgången borta mot Shamrock Rovers, så även om gruppsegern är säkrad finns det nog en extra morot hos hemmalaget för att besegra alla lag i gruppen.

Efter helgens allsvenska omgång står det klart att Djurgårdens IF slutar tvåa i tabellen, det innebär att säsongens två sista matcher spelas hemma på Tele2 Arena där laget kan gå ut och spela utan någon press.

Motståndarna Shamrock Rovers har endast tagit två poäng i gruppspelet, förutom det oavgjorda resultatet mot Djurgården i den första gruppspelsomgången så har laget även kryssat hemma mot KAA Gent. På bortaplan har det gått tyngre för irländarna efter att både Molde och Gent besegrat dem med 3-0 på hemmaplan.

Djurgårdens IF – Shamrock Rovers Datum: torsdagen den 3 november Avspark: 18:45 Arena: Tele2 Arena, Stockholm Streama online: Viaplay (Öppnas i ny flik) Se över hela världen: Testa ExpressVPN 100% riskfritt (Öppnas i ny flik)

De åtta gruppettorna i gruppspelet avancerar direkt till åttondelsfinal i turneringen, där Djurgården alltså har säkrat sin plats.. För de åtta andraplacerade lagen i turneringen så väntar en utslagsrunda där varje grupptvåa ställs mot en grupptrea från Europa League, vinnaren i dessa matcher avancerar även de till åttondelsfinal av Europa Conference League.

Djurgårdens IF stod för ett imponerande kval till UEFA Europa Conference League där man besegrade Rijeka (4-1 totalt), Sepsi OSK (6-2) och APOEL (5-3). Djurgården placerades i den fjärde seedningsgruppen inför lottningen och riskerade med det väldigt tufft motstånd, men man får ändå säga att Blåränderna fick en överkomlig lottning när man lottades in i en grupp F där Gent, Molde och Shamrock Rovers stått.

Viaplay har rättigheterna för att visa Europa League och Europa Conference League i Sverige För att strömma matcherna så i Sverige så behöver du ha ett abonnemang hos Viaplay för att kunna ta del av innehållet.

Europa Conference League: spelschema Djurgårdens IF

Samtliga gruppspelsmatcher i Europa Conference League spelas på torsdagar

8 september 21:00 Shamrock Rovers – Djurgårdens IF 0-0

15 september 18:45 Djurgårdens IF – Molde 3-2

6 oktober 21:00 Gent – Djurgårdens IF 0-1

13 oktober 18:45 Djurgårdens IF – Gent 4-2

27 oktober 21:00 Molde – Djurgårdens IF 2-3

3 november 18:45 Djurgårdens IF – Shamrock Rovers

Europa Conference League: tabell grupp F