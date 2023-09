Football Manager 2023 bland månadens gratisspel på Prime Gaming

Taktik och problemlösningsförmåga är temat på Prime Gaming i september. Du som är eller blir Amazon Prime-medlem kan ladda ner sju spel utan extra kostnad, och först ut är Football Manager Manager 2023, där du tar rollen som manager för ett fotbollslag och tar dem till nästa nivå (eller lämnar din favoritklubb i sportsliga och ekonomiska ruiner, vilket är oftast är fallet när undertecknad försöker sig på att spela spelet).

Ytterligare sex gratisspel släpps sedan under månadens gång, inklusive pusselspelet Dexter Stardust : Adventures in Outer Space och Shotgun King: The Final Checkmate, som är en version av schack, fast med hagelbrakare.

Som vanligt ingår också en massa gratisprylar och skins till spel som Overwatch 2, Call of Duty: Warzone och Modern Warfare 2.

Här kan du spana in klippet där månadens spel på Prime Gaming presenteras:

Nyfiken på Amazon Prime? Här är vår guide till medlemskapet som ger dig fri frakt från Amazon,se, streamingtjänsten Prime Video, Prime Gaming och mycket mer.

Prime Gaming-spel i september 2023: Hela listan

Här är alla spel du kan ladda ner hos Prime Gaming i september 2023:

Football Manager 2023 (7 september)

Ozymandias: Bronze Age Empire Sim (14 september)

Absolute Tactics: Daughters of Mercy (14 september)

Dexter Stardust: Adventures in Outer Space (21 september)

Shotgun King: The Final Checkmate (21 september)

Unsolved Case: Murderous Script Collector's Edition (28 september)

Hundred Days: Winemaking Simulator (29 september)

Så blir du Prime-medlem

För att ladda ner spel från Prime Gaming behöver du vara medlem i Amazon Prime. Är du inte redan Prime-medlem kan du prova tjänsten helt gratis i 30 dagar, utan bindningstid. Prime Gaming-spelen du laddar ner får du behålla för alltid, oavsett om du väljer att behålla ditt medlemskap efter provperioden eller inte.

Prova Prime Gaming fritt i 30 dagar | 59 :- 0:- | Amazon Prime Gaming Du får prova Amazon Prime gratis i 30 dagar, och väljer du att stanna kostar det 59 kronor i månaden, eller 549 kronor för ett årsmedlemskap. Medlemskapet ger dig fri frakt när du handlar hos Amazon.se, exklusiv tillgång till kampanjer och Prime Video – den populära streamingtjänsten med Citadel, Sagan om ringen: Maktens ringar, Reacher, Sagan om drakens återkomst och mycket mer. Du får även tillgång till Prime Gaming, som låter dig ladda ner spel och bonusinnehåll utan extra kostnad varje månad.