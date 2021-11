Cyber Monday-erbjudanden 2021: Tidiga rabatter och de bästa tipsen

Återförsäljare omsatte faktiskt mer pengar under Cyber Monday än vad de gjorde under den mer välkända Black Friday-rean förra året, enligt Adobe. Detta beror förmodligen på "sista chansen-känslan" som många kan få i slutet av en reaperiod och därför klämma in fler köp än vad de hade tänkt sig. Kom därför ihåg att förbereda dig inför rean så att du inte fattar några förhastade beslut.

De två readagarna har liknande erbjudanden, även om detta kan variera lite beroende på vad du är ute efter. Många Black Friday-erbjudanden är på tv-apparater, spelkonsoler och köksprodukter medan det ofta finns bättre Cyber Monday-erbjudanden på till exempel laptops och kläder.