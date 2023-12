De mest populära Google-sökningarna 2023 – inklusive låtarna vi nynnade mest på

Google har avslöjat toppsökningarna för 2023 i olika kategorier, som inkluderar de mest sökta filmerna, TV-serierna, musik och mycket mer.

Låt oss börja med filmvärlden, där den film som det googlades mest var Barbie – som precis slog ut Oppenheimer (du kanske har gissat att det skulle följa efter det andra, med tanke på hela "Barbenheimer"-grejen).

Den tredje placerade filmen var Jawan, följt av Sound of Freedom och sedan kom John Wick: Chapter 4 på femte plats, som knuffade ut Avatar: The Way of Water från topp fem.

För TV-serierna har vi The Last of Us som den mest populära sökningen, följt av Wednesday – inga överraskningar där med tanke på hajpen som uppstod av den sistnämnda (som var helt suverän) och spelkopplingen till den förstnämnda (som också var suverän). Efter det har vi Ginny & Georgia, One Piece och på femte plats Kaleidoscope.

I musikens värld – det är det här som får oss att känna oss riktigt gamla – var den mest sökta låten アイドル eller Idol av Yoasobi (theme-musiken från animeserien Oshi no Ko, tydligen), sedan Try That In A Small Town av Jason Aldean. Det följdes på tredje plats av Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Shakira och Bizarrap) Unholy (Sam Smith och Kim Petras) och sedan Cupid (Fifty Fifty) på femte plats.

När det gäller de mest sökta artisterna toppades listan av Shakira, sedan Jason Aldean (som speglar hans placering i låtfästet), Joe Jonas, Smash Mouth på fjärde plats (vars sångare Steve Harwell tyvärr gick bort i år), sedan Peppino di Capri.

Klicka här för den fullständiga genomgången av Googles sökterms topplista under 2023, som täcker alla möjliga ämnen, från nyheter till sportstjärnor till fler nischade val som de populäraste sökningarna på muséer.

Söktrender genom åren

(Image credit: Google)

När vi ändå pratar om musiksökningar får vi inte glömma Googles ranking för de bästa låtarna som dök upp med deras "nynna att söka"-funktion, där två stycken intressant nog var av Imagine Dragons – Bones var faktiskt nummer ett och Believer nummer fem. Idol av Yoasobi dök också upp här med en tredje placering.

Relaterat till filmer var de mest sökta skådespelarna Jeremy Renner, sedan Jenna Ortega, med Ichikawa Ennosuke IV på tredje plats, sedan Danny Masterson och Pedro Pascal på femte (som borde ha varit högre, eller?).

Vi får inte heller glömma att nämna toppsökningarna efter spel, där pole position gick till Hogwarts Legacy, före The Last of Us. Connections var på nummer tre, följt av Battlegrounds Mobile India och Starfield lyckades säkra en femteplats och därmed slå ut Baldur’s Gate 3 till en sjätte plats.

Det är också värt att notera att Google avslöjade sin Trends Time Capsule som tittar på tidigare toppsökningar. Med hjälp av detta kan vi till exempel se att World of Warcraft var det mest sökta spelet från 2005 hela vägen fram till 2010. Minecraft höll topplatsen sex år i rad, från 2012 till 2017, innan Warcraft återvände till pole position 2020-2021.

Det finns en del intressant material att utforska här, så vi rekommenderar att du tar en titt själv. Det är riktigt skoj att kolla runt bland olika kategorier!