Vi testkör Urbanears Juno - prisvärda earbuds med en härlig färg

Vi har haft inne Urbanears Juno för test i några veckor nu och kan säga att det är ett par prisvärda earbuds som bjuder på allt som man förväntar sig, plus lite till med tanke på priset. De ger dig hyfsat ljud, ett par avancerade funktioner och finns tillgängliga i både diskreta och färgglada alternativ.

Ljud och ANC håller hyfsat hög nivå

Urbanears Juno ger dig bra ljud och avancerade funktioner för sitt pris. (Image credit: Amanda Westberg)

Bra ljud, men saknar lite tryck och bas

Brusreduceringen filtrerar bort det mesta, men inte allt

Ljudet håller ungefär förväntad nivå för att vara ett par earbuds som kostar runt tusenlappen. Du får en välbalanserad ljudbild som inte sticker ut åt något håll och som fungerar hyfsat för ett gäng olika genrer som hiphop, rock, synthwave och mer. Det saknas lite tyngd i basen, något som kan få ljudet att kännas lite platt. Under våra tester fick det oss att dra upp volymen i ett försök att få ett lite fylligare ljud, men det gör ju ingen skillnad för ljudkvaliteten och för att skona våra öron slutade det med att vi drog ned volymen igen och nöjde oss med det lite platta ljudet.

En riktigt trevlig funktion att se på dessa prisvärda hörlurar är aktiv brusreducering med ett transparensläge. Precis som ljudet fungerar den här funktionen hyfsat. Den filtrerar effektivt bort de flesta småljud och om du sitter på en buss eller går i affärer på stan, kommer du att kunna njuta av din musik helt i tystnad. Prat filtreras bort helt, men lite hårdare ljud som exempelvis vikter och maskiner som slamrar på gymmet, kommer att höras trots att du har ANC aktiverat, även om de såklart låter lite mer dovt.

Design och funktioner

Den orange färgen på Urbanears Juno är riktigt snygg. (Image credit: Amanda Westberg)

Något plastig design

Stöd för flera enheter samtidigt

Touchkontroller är enkla att komma åt av misstag

Vårt testexemplar av Urbanears Juno har en härlig och iögonfallande orange färg, men de finns även tillgängliga i de lite mer diskreta färgalternativen svart och vitt. Laddningsfodralet är hyfsat kompakt, även om själva earbudsen lutar åt det större hållet och sticker ut en bit från öronen. Men trots sin lite större formfaktor sitter de bra i öronen, även under intensiva träningspass, och trycker inte åt någonstans.

Touchkontroller för att byta mellan ANC-lägen och kontrollera musik sitter på earbudsen. De svarar snabbt på tryck, men är tyvärr ganska enkla att komma åt av misstag. Det hände med jämna mellanrum att vi pausade musiken eller bytte låt, när vi skulle justera earbuden eller sätta in den i örat igen. Det var lite störande, men är förmodligen en sådan sak som inte kommer hända lika ofta när man använt hörlurarna ett tag och blivit van med deras touch-ytor.

Övriga funktioner som vi tycker är trevliga att se på ett så pass billigt par earbuds är brusreducering som tar bort störande ljud från omgivningen under samtal, en IPX4-klassificiering för stänktålighet, samt möjlighet att ansluta till två enheter samtidigt, så att du enkelt kan växla mellan att använda hörlurarna med exempelvis mobilen och din laptop.

Batteritid och pris

8 timmar batteritid (plus 28 timmar via laddningsfodralet)

Kostar 1 090 kronor

En sak vi alltid kollar efter när vi köper nya hörlurar är batteritiden. Enligt oss är en lång batteritid kombinerat med en tung bas är bland de viktigaste funktionerna på ett par hörlurar. Urbanears Juno kanske inte har den tyngsta basen på marknaden, men du kan räkna med en riktigt imponerande batteritid för att vara ett par earbuds. Du får 8 timmar batteritid i själva hörlurarna, plus ytterligare 28 timmar via laddningsfodralet, för en total batteritid på 36 timmar. Under våra tester behövde vi bara ladda hörlurarna två gånger och då använde vi dem flitigt för promenader, träningspass och möten. När de väl behöver laddas, har Urbanears Juno dessutom stöd för trådlös laddning.

Med ett pris på 1 090 kronor är Urbanears Juno ett par riktigt prisvärda hörlurar som ger precis den ljudprestanda man förväntar sig i denna prisklass, plus ett par avancerade funktioner som aktiv brusreducering, som man vanligtvis bara förväntar sig från dyrare modeller. Okej, den aktiva brusreduceringen är inte helt perfekt, byggkvaliteten kan kännas lite plastig och ljudet är inte det fylligaste, men för priset håller Urbanears Juno hög nivå och är perfekt för alla som vill ha ett par billiga earbuds med lång batteritid.