Vi provkör Creative Stage SE – Billig soundbar för datorn

Hur mycket tillverkarna av laptops än tjatar om det är det svårt att få till vettigt ljud ut de små högtalare som får plats i en sån maskin. Kör du din laptop mycket stationärt, exempelvis via skrivbordet hemma, finns det alltså anledning att titta på en uppgradering av ljudet. Det är där Creative Stage SE kommer in i bilden. En liten, billig soundbar som vill leverera mer än vad din laptop eller skärmens inbyggda högtalare klarar av.

(Image credit: Daniel hessel)

Liten men plastig

Plus & minus +

Bättre ljud än en laptop



-

Creative gör bättre i samma prisklass (T100)

Snålt med ingångar

Så snart vi plockar upp den märker vi vart priset återspeglar sig, nämligen i skalet. Trots dess ganska kompakta form är det en väldigt ihålig konstruktion som känns väldigt plastig. Väl på plats under vår skärm märks det såklart inte rent visuellt. Men har du trångt på skrivbordet återkommer enhetens lätta vikt snabbt genom att glida iväg enkelt.

Själva högtalaren ser ut som vilken soundbar som helst egentligen, fast betydligt mindre. Högersidan av enheten är bestyckad med en kombinerad ratt och knapp för att styra volym och växla mellan Bluetooth och sladdbundet ljud. Ratten gör sitt jobb, men känns även den lite lätt och sladdrig.

Image 1 of 3 (Image credit: Daniel hessel) (Image credit: Daniel hessel) (Image credit: Daniel hessel)

Två ingångar

När det kommer till att koppla upp Stage SE finns det två val. Antingen bluetooth eller digitalt via USB audio, däremot saknas aux, vilket känns lite snålt ändå. USB-ljudet funkar däremot utan problem mot alla datorer vi testar mot (dock tar det tvärstopp när vi försöker mot en PS4 och en PS5, trots att de stödjer USB audio, värt att tänka på).

Något vi känner gärna kunde få ha varit med i paketet är även en mikrofon och tillhörande kontroller för det. Det spelar ingen roll om du har en laptop i närheten, men kör du mot en stationär dator hade det varit trevligt att kunna kombinera enheter.

Vill du göra något mer än att bara styra volymen är du förvisad till den medföljande fjärrkontrollen. En modell av kreditkortstyp som tyvärr inte lämnar något större förtroende kvalitetsmässigt.

(Image credit: Daniel hessel)

Mer ljud

Men det viktigaste då? Ljudet? Här har Stage SE fysikens lagar på sin sida, för du får utan tvekan bättre ljud än ur en vanlig laptop eller liknande. Det är knappast så att du kan förvänta dig någon form av finlyssning här. Men du får helt klart mer ljud och framför allt mer bas än vad en laptop klarar av, vilket är ungefär vad vi väntar oss av en högtalare i den här klassen.

Även om Creative själva gärna vevar med både antydningar om hemmabio (utan att säga det rakt ut) och gaming är det stereoljud som gäller här. Men du får mer ljud än från en inbyggd högtalare, vilket är bra om du ofta lyssnar på musik medan du sitter vid datorn.

(Image credit: Daniel hessel)

Är Creative Stage SE värd pengarna?

Creativer Stage SE har helt klart prislappen på sin sida och om du är ute efter att bara få lite mer ljud till din laptop utan att stöka ner skrivbordet kan det vara en bra produkt. Samtidigt är Creative lite sin egen värsta fiende här. Deras egen stereohögtalare T100 ligger nämligen bara ett par hundralappar över i pris. Då får du visserligen leva med två högtalarburkar och en hel del extra sladdar. Men samtidigt får du otroligt mycket bättre ljud och möjligheten att koppla in ljud via aux och optisk port om du så skulle vilja det. Är det inte just platsbesparingen du är ute efter skulle vi välja Creative T100 över Stage SE vilken dag som helst.