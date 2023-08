Sonos Era 100 vs Sonos One: Är det värt att uppgradera?

Sonos One har länge legat i topp på våra listor över de bästa trådlösa högtalarna och de bästa smarta högtalarna – en position som nu är hotad av Sonos nylanserade Sonos Era 100. Era 100 presenterades tillsammans med den mer avancerade Sonos Era 300, och båda högtalarna finns nu att köpa hos flera svenska återförsäljare.

I den här guiden har vi ställt Sonos One mot sin efterträdare Sonos Era 300, och tittat på vad som egentligen skiljer de båda åt? Är nykomlingen värd den högre prislappen eller gör gamlingen fortfarande ett tillräckligt bra jobb? Och bör du som redan äger en eller flera Sonos One uppgradera? Nedan finner du svaret.

Sonos Era 100 vs Sonos One: Pris

Sonos Era 100 släpptes den 28 mars och kostar i dag strax över 3 000 kronor på den svenska marknaden.

Sonos One å sin sida har några år på nacken och kostar en dryg tusenlapp mindre än Era 100.

För dig som är ute efter att koppla samman två Sonoshögtalare i stereo finns det med andra ord en ganska betydande summa att spara på att välja Sonos One framför Sonos Era 100. Å andra sidan finns det gott om förbättringar som gör att Sonos Era 100 trots allt är värd de extra slantarna.

Sonos Era 100 vs Sonos One: Egenskaper

Sonos Era 100 och Sonos One må likna varandra utseendemässigt, men det finns faktiskt några betydande skillnader. För det första har Era 100 har fler anslutningsmöjligheter än bara Wi-Fi och AirPlay, inklusive Bluetooth och möjlighet att ansluta en ljudkälla med 3,5 mm-kabel.

Sonos One har varken Bluetooth eller något line-in-stöd, men den har inbyggt Ethernet, vilket är något som du behöver en adapter för att använda med Era 100.

Era 100 fungerar som en smart högtalare med Alexa och Sonos eget Voice Control-system, medan Sonos One fungerar med Alexa, Google Assistent eller Sonos Voice Control.

Båda högtalarna har förstås stöd för Sonos TruePlay-inställningssystem på iPhone, men Era 100 erbjuder också en liknande version av denna teknik som fungerar på Android.

Sonos Era 100 vs Sonos One: Ljudkvalitet

Sonos One behöll förstaplatsen på vår topplista över bästa smarta högtalare länge, eftersom den enligt oss låter utmärkt och enkelt integreras i ett hem fullt av Sonosprylar. En sak har vi dock alltid saknas, och det är en riktigt djup bas. Den saken förbättras i och med Sonos Era 100, och dessutom upplevs ljudbilden som bredare, vilket gör att du får känslan av stereo även från en högtalare.

Sonos Era 100 har 25 procent större bashögtalare och två vinklade diskanter med egen förstärkning, medan Sonos One bara har en diskant. Kort och gott låter Era 100 mer och bättre.

Sonos Era 100 vs Sonos One: Design

Designmässigt skiljer det inte mycket mellan Sonos Era 100 för Sonos One. De har snarlika mått och finns tillgängliga i vitt och svart.

På avstånd är det därför inte lätt att se någon skillnad alls mellan de här två, men går du närmare ser du fler skillnader. Åtminstone om du tittar på högtalarna ovanifrån. Sonos One har en rundad rektangulär form medan Sonos Era 100 har en mer rundad design. Designskillnaderna är alltså inte något som lär bli avgörande för någon här.

Sonos Era 100 vs Sonos One: Slutsats

Sonos One var länge vår favorit bland smarta högtalare, men har nu fått ge upp förstaplatsen åt Sonos Era 100. Den senare modellen har en bredare ljudbild, låter generellt bättre och inte minst har den fler anslutningsmöjligheter. Är du på jakt efter din första Sonoshögtalare rekommenderar vi därför Era 100 framför Sonos One.

Äger du redan en eller flera Sonos One är det dock inte självklart att du bör uppgradera till Sonos Era 100. Sonos One är alltjämt en välljudande och snyggt designad högtalare, och Sonos Era 100 är inte precis billig. Tänker du dig att koppla samman två Sonoshögtalare i stereo, och har en mindre budget att förhålla dig till, kan det också vara värt att överväga Sonos One, då det blir över 2 000 kronor billigare än att göra samma sak med två Sonos Era 100.