Beosound A5 - recension

Kort sammanfattning

Bang & Olufsen kommer återigen med en högtalare som har ett eget formspråk och lyckas skapa ett varmt och närvarande ljud. Beosound A5 har ett högt pris och eftersom det är en relativt tung högtalare passar den inte att ta med sig på en vandring eller liknande. Designen är fantastiskt vacker och ska du på en tur till sommarstugan kommer Beosound A5 definitivt att ge ljudet ett lyft.

Högtalaren har både Bluetooth och Wi-Fi, så du kan spela musik från dina favoritstreamingtjänster utan problem. Du kan också köpa två och skapa ett stereopar eller göra Beosound A5 till en del av ditt hem B&O-setup så att den kan fungera som en flerrumshögtalare.

Högtalarens styrka är helt klart det riktigt bra ljudet och den stilrena och vackra designen. Det känns lite fånigt att själva högtalaren inuti kåpan tål vatten, när den yttre kåpan inte gör det. Men det kan vi leva med, för ljudet är verkligen på en hög nivå.

Beosound A5 har massor av fina detaljer. (Image credit: Peter Hoffmann)

Bang & Olufsen har återigen skapat en högtalare vars design sticker ut betydligt från resten av marknaden. De två versionerna - en med ljus flätad och en med mörk ek - har var sitt eget uttryck och kommer att tilltala olika användare. Förutom en vacker design levererar de dessutom bärbart ljud i en klass för sig. Du får Bluetooth och Wi-Fi och i appen finns det gott om alternativ för att finjustera ljudet.

Beosound A5: Pris och tillgänglighet

Högtalaren finns tillgänglig från B&O och återförsäljare och finns i två versioner:

Nordic Weave kostar 10 599 kronor

Dark Oak kostar 11 699 kronor

Beosound A5 kan ladda telefonen trådlöst. (Image credit: Peter Hoffmann)

Beosound A5: Design

Vacker design

Trådlös laddning

Besound A5 är designad av Bang & Olufsen x GamFratesi Studio. De mest iögonfallande detaljerna i designen är den flätade beklädnaden och trähandtaget. Det får den mobila högtalaren att se ut som en blandning av en gammaldags transistorradio och en picknickkorg. Beosound A5 finns i två färger: i grå aluminium med en beige vävd front i pappersfiber och ljust ekhandtag samt i svart antracit kombinerat med en front och handtag i mörk ek. B&O skriver att högtalaren är IP65-certifierad, men det gäller tydligen bara elektroniken. För enligt B&O kan både träkomponenter och pappersdelar ta skada av vatten. Det gör att högtalaren tål vatten under kåpan, men inte utanför kåpan.

Högtalaren mäter 28,5 x 18,7 x 13 cm och väger 3,7 kg, så det är därför en ganska tung högtalare, som förmodligen inte är särskilt lämplig att ha med sig när man ska ut och vandra eller liknande. Tänk mer i riktning mot en högtalare som du kan slänga med bak i bilen och ta med dig till sommarstugan.

Inspirationen till Beosound A5 kommer från B&O:s ikoniska Beolit-serie och naturmaterial som är tänkta att påminna om färgerna och texturerna i den skandinaviska naturen. B&O gör högtalaren i två versioner. Hos B&O är det inte ovanligt att olika design av samma högtalare har olika priser. Det gäller även här, där vår ljusa version heter Nordic Weave och kostar 10 599 kronor. Den mörka versionen – Dark Oak – som är klädd i mörk ek – kostar 11 699 kronor. Det gör den till en dyr bärbar högtalare att införskaffa. Men som vi kommer in på lite senare så kommer det definitivt att vara värt pengarna om man vill ha något som verkligen glänser när det kommer till design och ljud.

I appen kan du förinställa radiokanaler för de fyra knapparna. (Image credit: Peter Hoffmann)

Beosound A5: Ljudkvalitet

Välbalanserat ljud

Anpassar ljudet till rummet

Mycket kraft

Högtalaren är utrustad med fyra drivrutiner med digitala förstärkare. Drivrutiner: 1 x 0,8" tweeter , 2 x 2" full range-drivers, 1 x 5,¼" bashögtalare. Förstärkare: 1 x 70 W Klass D tweetet, 2 x 70 W Klass D full range och 1 x 70 W Klass D bashögtalare. Det levererar en effekt på 280 watt. Högtalaren avger ljud i 360 grader så du får bra ljud oavsett var du befinner dig i förhållande till högtalaren. Beosound A5 är utrustad med funktionen Active Room Compensation som kan användas att anpassa ljudet till omgivningen. Specifikationerna säger något om högtalarens kapacitet, men man måste uppleva själva ljudet för att förstå hur bra det låter.

För en tid sedan testade vi femte generationens högtalare Beosound A9 och vi var nöjda med både design och ljud. Bang och Olufsen lyckades leverera en varm och bred ljudbild, med gott om kraft, utan att det gick ut utöver detaljerna. Vi nämner det här eftersom A5 helt klart har gått igenom samma utmärkta trimning. Ljudbilden går såklart inte att mäta sig med Beosound A9, men vi får ändå något av samma ljudupplevelse. Ljudet är brett och närvarande, och det lyckas placera sången separat från musiken. Detta ger återigen en känsla av att vara närvarande i samma rum som musikerna och det ger en fantastisk närvarokänsla. Samtidigt får vi en bred ljudbild, där både diskanter och mellanregister komplimenterar varandra. Basen är fyllig och lägger en solid grund, vilket säkerställer toppklass på alla frekvenser. Det finns naturligtvis inte samma stereoseparation som vi får med andra högtalare, men det förväntar vi oss inte heller i en bärbar högtalare. Ändå är ljudet imponerande läckert att lyssna på och vi är minst sagt oerhört nöjda med ljudet i Beosound A5.

B&O rekommenderar högtalaren för rum från cirka 50-100 m². Men vi har också lyssnat på högtalaren i mindre rum och här är ljudet fortfarande utmärkt.

Beosound A5: App

Den tillhörande appen gör det möjligt att justera ljudinställningarna och en massa andra funktioner på Beosound A5. Där hittar du en EQ som låter dig justera bas och diskanter. Här hittar du även Bang & Olufsens användarvänliga visuella EQ, kallad "Beosonic". Här kan du ställa in om du vill ha varmt ljud, diskantfokuserat, energiskt eller avslappnat ljud. Du kan spara upp till fyra olika ljudprofiler.

Du kan ansluta till högtalaren via Wi-Fi och Bluetooth, och med Wi-Fi kan du enkelt ansluta högtalaren till dina musikstreamingtjänster som exempelvis Airplay 2, Spotify Connect, Beolink Multiroom, Chromecast eller Tidal.

Beosound A5: Batteritid

Bang og Olufsen anger batteritiden till 12 timmar vid måttlig volym. Det är svårt att testa, för vad är måttlig volym? I våra tester, där vi använde högtalaren mixad för både Bluetooth och Wi-Fi-streaming, och där vi spelade vissa låtar på hög volym och andra på medelvolym, fick vi allt från 10-12 timmars speltid. Ibland till och med lite längre. Detta ändras såklart om du använder högtalarens funktion för trådlös laddning av mobiler. Här konstaterade vi att laddningen drar mycket batteri, även om vi generellt sett var väldigt nöjda med batteritiden när vi inte använde den för att ladda mobilen.

Beosound A5 är en väldesignad högtalare. (Image credit: Peter Hoffmann)

Wifi och smarta funktioner

Även om designen är lite retro, bjuder högtalaren på avancerade funktioner. Högtalaren kan anslutas via Bluetooth och Wi-Fi, så att du enkelt kan spela musik via dina streamingtjänster. Högtalaren har en IP65-certifiering och är därmed vattentät, så den tål vattenstänk. Högtalaren är även utrustad med en trådlös laddare, så du kan ladda mobilen genom att placera den direkt på högtalaren. Det är en riktigt smart funktion att ha. Det går inte att ladda mobilen via kabel, eftersom USB-C-porten på högtalaren endast är till för att ladda A5:an.

Har du flera Beosound A5-högtalare kan du koppla ihop dem så att du får ett stereopar, där den ena högtalaren levererar höger ljudkanal och den andra den vänstra. Vi har inte testat det i vår setup, men vi antar att det låter ganska bra. Det måste dock sägas att tanken på att ha två bärbara högtalare med handtag stående som huvudstereouppsättning känns ganska märklig. Bara för att handtagen kommer att se superkonstiga ut. Du kan också välja att ansluta Beosound A5 till dina befintliga Bang & Olufsen-enheter i ditt befintliga flerrumssystem.

Beosound A5 kommer med mikrofoner så att du kan använda en röstassistent. Här har Bang & Olufsen varit smarta nog att bygga in en fysisk knapp som stänger av mikrofonen. Det är bra för användare som inte gillar att elektroniken lyssnar på dem.

Bör jag köpa Beosound A5?

Det finns en fysisk knapp för att stänga av den inbyggda mikrofonen på Beosound A5. (Image credit: Peter Hoffmann)

Köp den om ...

Du älskar bra ljud

Beosound A5 har ett varmt och fylligt ljud, vilket skapar en ganska intim och närvarande ljudbild, där det kan kännas som om artisterna nästan står i samma rum som du.

Du vill ha en unik design

Är du ute efter en bärbar högtalare som sticker ut? Besound A5 har sin helt egen stil och uttryck, och även de två versionerna av högtalaren är väldigt olika.

Du har en B&O-setup sedan tidigare

Om du redan har ett B&O-system, hade Beosound A5 blivit ett utmärkt nytt tillskott för en multiroom-setup.

Köp den inte om ...

Du har en tajt budget

Priset för högtalaren är högt och även om ljudkvaliteten är bra kan du fortfarande köpa billigare högtalare som dessutom levererar utmärkt ljud.

Du behöver bära runt på den

Besound A5 väger 3,7 kg och trots det inbyggda handtaget är det ingen högtalare som lämpar sig för att bäras under långa stunder. Det finns många alternativ som är bättre lämpade och mer robusta.