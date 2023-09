Vi testkör Doro HearingBuds - Earbuds med fokus på tillgänglighet

Det svenska märket Doro är kanske mest kända för sina användarvänliga och senioranpassade mobiler, men under den senaste tiden verkar märket ha jobbat hårt för att utöka sitt sortiment ytterligare och ta klivet in i fler produktkategorier. Vi har länge rekommenderat Doros mobiler i vår topplista över bästa mobiler för seniorer, så vi blev väldigt nyfikna och ivriga när vi fick möjlighet att testa deras nya Doro Hearingbuds.

Doro Hearingbuds är märkets nya in-ear-hörlurar som är gjorda för att förstärka ljud, så alla kan njuta av saker som musik, samtal och TV-program klart och tydligt. Vi har testat dessa earbuds under några veckors tid - här är vad vi tyckte om dem.

Användarvänlighet

Kan kopplas till iOS, Android och Bluetooth-enheter

Anpassat ljud med hjälp av ett hörseltest

Som vanligt med produkter från Doro har stort fokus lagts på att vara enkla att komma igång med och förstå sig på, med tydliga instruktioner och en enkel installation. Det tar bara några minuter att koppla hörlurarna till mobilen via Bluetooth-knappen på insidan av laddningsfodralet och den tillhörande appen är lika klar och tydlig.

Den viktigaste funktionen du hittar inuti appen är möjligheten att göra ett hörseltest, för att anpassa hörlurarnas ljud efter din hörsel. Detta tar några minuter och fungerar precis som ett klassiskt hörseltest man får göra på sjukhus, där du ska trycka på en knapp varje gång du hör ett pip. Detta är en oerhört smart funktion som vi inte har sett tidigare på earbuds och något vi tycker att fler märken borde lägga till. När testet är klart kan du välja om du vill använda hörlurarna med din anpassade ljudprofil eller hörlurarnas standardprofil. Utöver det har du även möjlighet att välja mellan ett par olika ljudprofiler för olika typer av aktiviteter. Det finns exempelvis alternativ för tal, för att höra ljud runt omkring sig bättre och mediakällor som TV och musik. Om du vill finjustera ljudet ytterligare kan du klicka in på varje ljudprofil för ytterligare inställningar.

Ljudprofiler på Doro HearingBuds Hörseltest på Doro HearingBuds

Ljud

Perfekta för musik och andra mediakällor

Får ett surrande ljud när man inte spelar någon ljudkälla

Ljudet från Doro HearingBuds imponerar när man använder dem för saker som telefonsamtal, musik och TV-program. De gör ett bra jobb med att filtrera bort övrigt ljud och producerar ett klart och tydligt ljud som vi skulle beskriva som lite luftigare än det man får från vanliga öronproppar. Lite som ljudet i en stor aula, fast utan ekot. Ljudbilden är dessutom välbalanserad, utan att lägga för mycket tyngd på diskanter, mellanregister eller bas. Därför passar Doro HearingBuds bra att använda till olika typer av ljudkällor.

Ljudkvaliteten vid samtal ansikte mot ansikte och bullriga miljöer har dock lite att bygga vidare på enligt oss. Vid vanliga samtal förstärks ens egna röst mer än den man talar med och får en något konstgjord ton. Även när vi väljer ljudprofilen för samtal upplever vi att öronpropparna plockar upp små ljud mer än önskat. Om du exempelvis bläddrar i en tidning, hörs det tydligt varje gång du bläddrar sida. Öronpropparna gör redan ett bra ljud med att förhindra ocklusionseffekten, som ska blockera ut ljud som tuggande och liknande, men det finns lite mer att bygga vidare på här enligt oss.

Doro HearingBuds anpassar ljudet efter dina öron. (Image credit: Amanda Westberg)

Om du inte har någon ljudkälla på i hörlurarna, exempelvis vid samtal ansikte mot ansikte, går det att höra ett litet surr i hörlurarna och ibland går det att höra ett svagt pipande ljud. Om du använt en hörapparat eller känner någon som gjort det, förstår du nog vad vi pratar om här. Ljudet är dock väldigt svagt, så det är ingenting som förstör lyssnarupplevelsen, men det är ändå värt att notera då det kan upplevas som lite irriterande. Speciellt om du använder hörlurarna under längre stunder.

Design

Åt det större hållet

Säker passform

Doro HearingBuds är ganska rejäla saker, både laddningsfodralet och själva öronpropparna. I förpackningen får du med olika storlekar på silikondelen av öronpropparna för att passa olika storlekar och former av öron, men själva öronproppen är fortfarande ganska rejäl. De sticker ut en bra bit från öronen och om du har mindre öron kan de upplevas lite obekväma om du använder dem länge. Doro HearinBuds får dock ett stor plus för en säker passform. Under tiden vi testade öronpropparna satt de säkert på plats, även när vi var uppe och rörde på oss, och det var sällan vi var tvungna att trycka tillbaka dem på plats i öronen.

Doro HearingBuds har ett ganska rejält laddningsfodral. (Image credit: Amanda Westberg)

Laddningsfodralet är också ganska stort, men det tycker vi inte gör så mycket. Det får fortfarande plats i väskor och lite större fickor, och det har en simpel design. På framsidan hittar du laddningsporten och när du öppnar locket hittar du en ensam knapp för Bluetooth-anslutning. Simpelt!

Omdöme

Doro HearingBuds är inte helt perfekta, men de gör ändå ett otroligt bra jobb med det de är menade att göra. Alla som har en hörselnedsättning av något slag, oavsett om det beror på ålder, sjukdom eller miljöfaktorer, kommer att få stor nytta av Doro HearingBuds. Mediakällor kommer att låta tydligare än någonsin och samtal förstärks också, trots att rösten kan få en lite konstgjord ton och en del småljud plockas upp. Vi hoppas på att Doro kommer att bygga vidare på detta för kommande iterationer av hörlurarna och att det kommer en lite mindre variant av dem, då den nuvarande modellen som tidigare nämnt är ganska rejäl.