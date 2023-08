Sony WF-1000XM5 vs Technics EAH-AZ80: Sonys och Technics bästa in-ear-hörlurar i jämförelse

(Foto: Sony and Technics )

Om du funderar på om det är Sony WF-1000XM5 eller Technics EAH-AZ80 som bör bli dina nästa in-ear-hörlurar är du säkerligen en person som inte vill kompromissa när det kommer till ljudkvalitet och funktioner. Vi kan redan nu konstatera att du gör ett bra val oavsett vilka av hörlurarna du väljer, men det är trots det en god idé att skumma igenom den här jämförande guiden för att få reda på vad de viktigaste likheterna och skillnaderna är.

Fortsätt läsa för att få reda på vilka hörlurar vi tycker är bäst efter att vi har jämfört dem på punkterna Pris, Ljud, Funktioner och Batteritid.

ANC: Ja

Rumsligt ljud (spatial audio): Ja

Vattentålighet: IPX4



Sony har inte sparat på krutet när det gäller varken ljudbild eller design av Sony WF-1000XM5. Resultatet blir ett par in-ear-hörlurar som sitter perfekt, låter riktigt bra och har en konkurrenskraftig batteritid. Sporadiska problem med anslutningen, genomsnittlig ANC-prestanda och en app som lämnar en del att önska drar dock ner helhetsbetyget något. For Elegant och kraftfullt ljud

Bekväma att bära

Lika bra batteritid som XM4 Emot ANC imponerar inte som vi hade hoppats på

ANC: Ja

Rumsligt ljud (spatial audio): Nej

Vattentålighet: IPX4



Technics EAH-AZ80 är ett par flaggskeppshörlurar som passar dig som gillar neutralt och detaljrikt ljud. De är dessutom otroligt sköna att bära och sitter bra i öronen. Dessvärre är varken batteritiden eller brusreduceringen i nivå med vad några av konkurrenterna i den här prisklassen kan erbjuda. For Neutralt och detaljrikt ljud

Sköna att bära

Anslutning till tre olika Bluetooth-källor Emot ANC och batteritiden imponerar inte

Sony WF-1000XM5 vs Technics EAH-AZ80: Pris

Sony WF-1000XM5 och Technics EAH-AZ80 är nylanserade premiumhörlurar, och kostar därefter. Det är tydligt att Sony och Technics konkurrerar om samma kunder här, och båda hörlurarna kostar från cirka 3 500 kronor.

Sony WF-1000XM5 vs Technics EAH-AZ80: Ljud

Du betalar i princip lika mycket oavsett vilka av hörlurarna du väljer, så priset är ingen avgörande faktor. Ljudet då? Jo, där finns det mer som skiljer hörlurarna åt.

Sony WF-1000XM5 är en förbättring av Sony WF-1000XM4, med förbättringar av drivelementen som bland annat innebär en djupare bas. I övrigt upplever vi ljudbilden som lika detaljerad, nyansrik och avslappnad som tidigare. Sony WF-1000XM4 har länge tillhört våra favorithörlurar i den här kategorin och Sony WF-1000XM5 tar över fanan. De låter helt enkelt fantastiskt bra.

Några som också låter fantastiskt bra är Technics EAH-AZ80. Ljudet är otroligt bra balanserat, varje nyans lyfts fram på ett naturligt sätt, och ljudbilden upplever vi som mycket neutral.

Det är svårt att säga att det ena alternativet är bättre än det andra här, eftersom det i slutändan är en smakfråga om du föredrar ett lite mer basrikt och levande ljud eller något mer naturligt och neutralt. Är ditt svar på frågan det förstnämnda ska du välja Sony, och om inte är Technics EAH-AZ80 ett sjävlklart val i vår bok.

Sony WF-1000XM5 vs Technics EAH-AZ80: Funktioner

De flesta hörlurar i den här prisklassen är fullpackade med funktioner och den saken är inte annorlunda med varken Sony WF-1000XM5 eller Technics EAH-AZ80. Sony WF-1000XM5 har till exempel flerpunktsanslutning, 360-graders huvudspårning för användning med rumsligt ljud och använder till och med en kombination av AI-brusreducering och en benledningssensor för tydlig samtalskvalitet.

Technics EAH-AZ80, å andra sidan, kan faktiskt ansluta till tre olika Bluetooth-källor och dra nytta av åtta inbyggda mikrofoner för sin "Just My Voice"-teknik (jämfört med totalt sex i XM5), som gör ett fantastiskt jobb med att filtrera bort bakgrundsljud under telefonsamtal – här saknar dock stöd för rumsligt ljud.

Brusreduceringen då? Båda modellerna erbjuder aktiv brusreducering med funktioner för att helt (nåja) stänga ute omgivningsljud eller släppa in litegrann. Technics EAH-AZ80 gör ett ganska bra jobb med sin justerbara ANC med "dual hybrid", som använder både feedback- och feedforward-mikrofoner för att blockera det mesta ljudet. Men de blockerar inte alla ljud utifrån och tillhör inte de bästa hörlurarna i den här prisklassen när det kommer till ANC.

Sony WF-1000XM5 är lite bättre, men inte mycket. Även om de nya lurarna har proppats fulla av ny teknik för att ta brusreduceringen till nästa nivå, blev vi inte överväldigade av den aktiva brusreduceringen när vi testade den. Den är bra, men inte så mycket mer än så. Förvänta dig inte att det blir knäpptyst omkring dig med brusreduceringen aktiverad om det finns någon brummande maskin eller liknande i närheten.

Sony WF-1000XM5 vs Technics EAH-AZ80: Batteritid

Funktioner som ANC och transparensläget kräver lite extra ström för att fungera, och där gör Sonys hörlurar ett bra med att få batteriet att räcka. De klarar åtta timmar på en laddning och kan ge ytterligare en timmes ljuduppspelning efter bara tre minuters snabbladdning. Det blir totalt 24 timmars användning med laddningsfodralet.

Technics EAH-AZ80 har en hel timmes kortare batteritid i hörlurarna, men kompenserar med 25 timmar i laddningsfodralet. Tyvärr är Technics snabbladdning lite långsammare och det tar snarare än kvart att ge hörlurarna en timmes extra speltid än de tre blixtsnabba minuter som Sony erbjuder.

Båda hörlurarna har stöd för trådlös laddning.

Sony WF-1000XM5 vs Technics EAH-AZ80: Slutsats

Det är verkligen inte lätt att kora en klar vinnare mellan två fantastiska in-ear-hörlurar som kostar nästan exakt lika mycket och liknar varandra på flera sätt. Båda modellerna låter fantastiskt bra, och även om vi möjligen föredrar Technics EAH-AZ80 när det kommer till ljudkvalitet i och med att deras neutrala ljud gör att allt låter bra. WF-1000XM5 å andra sidan har ett lite mer levande ljud, och dessutom stöd för rumsligt ljud, vilket Technics EAH-AZ80 saknar.

När det kommer till den aktiva brusreduceringen är båda alternativen här kompetenta, men det blir i princip en oavgjord rond. Det samma kan inte riktigt sägas om batteritiden, där vinner i stället WF-1000XM5 ganska klart med en timmes längre uppspelning i hörlurarna och bra mycket kvickare snabbladdning. Är batteritiden av stor vikt för dig är därför WF-1000XM5 det bättre valet.