Zo maak je van telewerken een succes

Het voorbije jaar werkten we met zijn allen massaal thuis. Voor sommigen was dit een makkelijke aanpassing omdat ze al eens vaker thuis of onderweg werken, maar veel werknemers (én werkgevers) waren hier niet op voorbereid. Je hebt immers de nodige tools nodig om productief te blijven en net zo goed samen te werken als wanneer je op kantoor bent. Bovendien is elke medewerker en elke werkplek anders, en de oplossingen moeten dan ook worden afgestemd op hun unieke behoeften.

Logitech bezit een breed gamma van innovatieve tools die draadloos, meteen vertrouwd en eenvoudig te verbinden zijn. Van krachtige desktopset-ups voor een compleet ingericht thuiskantoor, tot lichtgewicht, duurzame oplossingen die mobiele tablet- en laptopgebruikers meer mogelijkheden geven. Samen zorgen ze ervoor dat afstandswerken een succes wordt en de bedrijfscontinuïteit verzekerd is. Specifiek ligt de focus op volgende elementen.

Gebruiksvriendelijk

Het intuïtieve ontwerp van de producten zorgt voor een moeiteloze set-up en een vertrouwd gevoel vanaf het begin. Dat betekent minder tickets voor de helpdesk en hogere productiviteit.

Ongeëvenaarde compatibiliteit

Van computers tot tablets en smartphones: de tools van Logitech werken met alle gangbare apparaten, zakelijke apps en besturingssystemen. Gebruikers kunnen dankzij de plug-and-play-functionaliteit meteen aan het werk.

Slim energiebeheer

Dankzij geavanceerd energiebeheer gaan alle apparaten langer mee. Sommige gaan maar liefst 36 maanden mee zonder dat je de batterijen hoeft te vervangen.

De vrijheid van draadloos werken

De meeste tools voor werken op afstand zijn volledig draadloos, zodat gebruikers een flexibele en draagbare oplossing hebben met een betrouwbare draadloze verbinding, zonder rommelige kabels.

Duurzaam ontwerp

De apparaten zijn bovendien ontworpen en gemaakt voor intensief dagelijks gebruik aan je bureau of onderweg en zijn bestand tegen vallen, morsen en andere ongelukken. Ze zijn zowel rigoureus getest in een testomgeving als op de proef gesteld door gebruikers.

Ergonomisch verantwoord

De collecties voor werken op afstand omvatten ergonomische muizen en toetsenborden die zijn ontworpen om comfort en een natuurlijke houding te bevorderen zonder ook maar één pixel aan prestaties in te leveren.

Een goed voorbeeld van een product dat aan al deze eisen voldoet en extra inzet op ergonomie, is de nieuwe Logitech ERGO K860. Het gaat om een geavanceerd ergonomisch toetsenbord dat een meer ontspannen typhouding bevordert, buiging van de pols met 25% vermindert en de pols 54% beter ondersteunt. Het ronde, gesplitste toetsenframe vermindert de spierbelasting in polsen en onderarmen terwijl de gewatteerde polssteun zorgt voor comfort en de optimale ergonomische positie.

Probeer 90 dagen lang de ergonomische producten van Logitech

Lijkt je dat wat maar schrikt de unieke vorm van het toetsenbord je toch nog af? Dan kan je vandaag nog zonder risico de eerste stap nemen. Dankzij de Buy&Try-actie van Logitech kan je immers tot 90 dagen na de aankoop van een ERGO-product gewoon je geld terugvragen. Ideaal als je de Logitech ERGO K860 even wil proberen en zelfs nog beter in combinatie met de MX Vertical of MX Ergo ergonomische muizen, die de druk op de pols en de spierbelasting van de onderarm verminderen.