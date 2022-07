We leven inmiddels in een grotendeels digitale wereld. Thuiswerken is voor weinig mensen nog onbekend terrein, en we slaan dagelijks een boel op om te kunnen bewaren. Maar als je werknemers thuiswerken, wil je dat dit veilig en ongelimiteerd gebeurt. En alles moet te allen tijde overzichtelijk blijven. Maar wat heb je nodig om dit voor elkaar te krijgen? Synology heeft daar een oplossing voor: Synology Drive. Voor elk bedrijf een NAS, met passende tools waar in welke omstandigheid dan ook mee doorgewerkt kan worden.

Wij zetten alle voordelen van Synology Drive voor je op een rij.

Elk platform, elk moment

Waar je werknemers zich ook bevinden, ze kunnen altijd veilig bij de cloud. Zowel via smartphones als desktop-apparaten kan er 24/7 toegang worden verschaft. Dit kan via de mobiele Synology Drive-app, een desktop-client, een webbrowser of een andere NAS van Synology. Dankzij gedetailleerde machtigingsinstellingen en SSL-versleuteling worden bestanden altijd veilig gedownload en opgeslagen, op welk apparaat dan ook.

Realtime samenwerken

Werkt iedereen vanuit huis, maar is er samenwerking vereist in een document of een project? Laat je werknemers tegelijkertijd in een bestand werken met de volledige integratie van Synology Office. Wijzigingen in documenten worden in realtime opgeslagen, zodat er altijd een recente versie in de cloud staat. Het is mogelijk om bestanden te migreren, zodat je Word-documenten eenvoudig in Synology Office kunt bewerken.

Chatten via de eigen chatfunctie

Meetings zijn niet meer nodig, dankzij de chatfunctie die gratis in het pakket op de NAS erbij zit. Breng notities aan in de tekst die voor iedereen leesbaar zijn of overleg via de chat wat er nog aan het project moet gebeuren. De chatfunctie bevat end-to-end-versleuteling, waardoor ook gevoelige informatie altijd veilig blijft. De chatfunctie is te gebruiken op Windows, macOS, Linux, iOS en Android-platforms.

Altijd controle

Als beheerder blijf je altijd controle houden over de cloud en al zijn functies. De Synology Drive Admin Console laat alle serveractiviteiten aan beheerders zien zodat zij altijd op de hoogte blijven en kunnen monitoren wat er gebeurt.

Zo is er bijvoorbeeld een dashboard, waarop de serverstatus terug te vinden is. Ook staan hier overzichten zoals het aantal verbonden clients, de laatste verbindingstijd, het apparaattype en hoeveel bandbreedte er wordt gebruikt.

Het dashboard laat ook zien hoe vaak bestanden zijn gedownload en bekeken. Handig als je wilt weten wat er echt toe doet en welke bestanden kunnen worden verwijderd.

Gemakkelijk delen tussen vestigingen

Synology biedt ook Drive ShareSync. Met deze methode kan er point-to-point worden gedeeld tussen twee NAS-apparaten. Op deze manier wordt het gemakkelijker om bestanden tussen vestigingen te delen. De meest actuele documenten zijn altijd toegankelijk voor werknemers op de lokale NAS dankzij SMB/AFP.

Je deelt heel eenvoudig gegevens tussen kantoren tussen vestigingen en kantoren. Met Hybrid Share kunnen gegevens worden gehost in de cloud, welke ook meteen worden gesynchroniseerd met lokale NAS-apparaten in de desbetreffende vestigingen of kantoren. Gegevens die worden opgevraagd, worden gedownload waarna deze in een snelle lokale cache worden opgeslagen. Zo beschikken werknemers waar dan ook ter wereld altijd over de meest recente versies van bestanden en wordt direct bandbreedte bespaard.

Meer weten over alle mogelijkheden van Synology Drive? Check het hier. (opens in new tab)