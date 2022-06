Of je nu op zoek bent naar een professionele laptop of een die de studie makkelijker maakt: Asus heeft er een ZenBook voor (opens in new tab). De laptops zijn soepel in gebruik en kunnen elke taak aan die je ze voorschotelt.

Misschien ben je op zoek naar een laptop met twee schermen. Of moet het juist een scherm zijn dat zelf kan vouwen. Wellicht een laptop die ook als tablet gebruikt kan worden. Asus heeft verschillende ZenBooks die elk hun unieke eigenschappen hebben.

Welke ZenBook past bij jouw gebruik? Wij zetten er een paar voor je op een rij, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken.

ZenBook 14X OLED

Een laptop met een OLED-scherm brengt een uitstekende ervaring voor onderweg of in compacte ruimtes werken. De ZenBook 14X OLED kan alle dagelijkse werkzaamheden moeiteloos aan, zodat jij optimaal kunt presteren.

Het scherm heeft een boel in zijn mars: dit is namelijk een 16:10 4K OLED HDR NanoEdge touch-scherm. Deze geeft je de diepste zwarttinten en zeer levendige kleuren terwijl je aan een document werkt of een serie kijkt. Het scherm kan 180 graden plat liggen, wat ideaal is als je even iets aan een collega of vriend wil laten zien.

De ZenBook 14X OLED wordt aangedreven door de nieuwste 12e generatie Intel Core i7-processoren en geïntegreerde Intel Iris Xe graphics. Dankzij 16GB RAM gebruik je moeiteloos programma's als Photoshop, Premiere en Lightroom. En er valt een boel te bewerken dankzij een SSD-opslag van 1TB. Welke krachtpatser is er op zoek naar een compacte laptop?

Verder bevat de laptop nog een vingerafdrukscanner en een verlicht toetsenbord, zodat je ook in het donker probleemloos kunt werken of of e-mailen. Kortom, met de Asus ZenBook 14X OLED die maar 15,9mm dik is en 1,4kg weegt kun je uitstekend onderweg aan het werk en foto's bewerken!

ZenBook 14 Flip OLED

Voor gebruikers met een veelzijdig karakter, is er een ZenBook die daar uitstekend mee matcht: de ZenBook 14 Flip OLED. Dankzij 360 graden ErgoLift-scharnieren is de laptop zo in te klappen dat je deze als tablet kan gebruiken. Een tablet en laptop in één; ideaal voor onderweg!

(Image credit: Asus)

Klap je de laptop dubbel zodat hij een tablet wordt? Dan kan je deze uitstekend gebruiken met een stylus om te tekenen of een presentatie in elkaar te zetten. Dit maakt de laptop zeer geschikt voor artiesten die met software geschikt voor Windows ontwerpen of bewerken.

Ook wie voor werk regelmatig presentaties in elkaar zet biedt deze laptop een prettige werkwijze. Je kunt de laptop ook in tentmodus zetten, handig als je video's wilt kijken of gemakkelijk de laptop op tafel neer wilt zetten.

Kortom: een laptop en tablet in één, zonder een flink gewicht in je rugzak of tas.

ZenBook Pro Duo 14 OLED

Professionele artiesten en designers kunnen hun hart ophalen met deze laptop: met een tweede scherm en een stylus bijgeleverd kan er eindeloos gecreëerd worden.

(Image credit: Asus)

Dat is nog lang niet alles. De laptop is uitgerust met de krachtigste onderdelen om alle prestaties moeiteloos te leveren. De ZenBook Pro Duo 14 bevat zelfs een 4K-scherm met aanraakgevoeligheid. Het onderste kan nog eens 9,5 graden kantelen, zodat je deze uitstekend kan gebruiken voor notities, een extra paneel of uitbreiding van het hoofdscherm. Ontzettend handig als je iets van het scherm wilt overnemen of een prettig overzicht van een paneel wilt.

De ZenBook Pro Duo 14 is niet alleen erg goed ontworpen, het is een waar vlaggenschip onder de laptops. Met een Intel Core i9-processor, Nvidia GeForce RTX 3070, 32GB RAM en 1TB SSD-opslag is dit de krachtpatser die alle verwachtingen overtreft.

Om het helemaal af te maken zitten er bij deze ZenBooks standaard een laptophoes, standaard, stylus en palmsteun in de doos inbegrepen. Een totaalpakket aan topprestaties voor wie diens eigen prestaties naar het volgende niveau wil tillen.

ZenBook 17 Fold OLED

Ongetwijfeld heb je weleens een vouwbare smartphone voorbij zien komen. Asus is de uitdaging aangegaan en brengt de ZenBook 17 Fold OLED uit. Het 17,3 inch scherm van deze laptop is vouwbaar door middel van Foldable OLED (FOLED). Ook bevat de laptop kleur-accurate 2.5K NanoEdge Dolby Vision.

(Image credit: Asus)

Het ErgoSense Bluetooth-toetsenbord is te allen tijde los te maken van het scherm, waardoor je deze als een 17,3 inch tablet kunt gebruiken. Dat is perfect voor films, tekenen en games. Tel daar nog eens bij op dat de ZenBook 17 Fold OLED ook vier Harman Kardon-gecertificeerde Dolby Atmos-speakers bevat. Entertainment op maximaal niveau dus.

Met een 12e generatie Core i7-processor van Intel, Iris XE Intel-graphics, 16GB RAM en 1TB aan opslag kan dit vlaggenschip alles aan wat je maar kunt bedenken. Voor wie droomt van een laptop met een vouwbaar scherm of een 17,3 inch tablet komt een droom in vervulling.