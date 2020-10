4 redenen waarom de Samsung Galaxy Watch 3 je volgende smartwatch moet worden

Ben je op zoek naar een nieuwe smartwatch? En dan bedoelen we een échte smartwatch, dus geen kleine fitnesstracker die ook meldingen kan tonen, maar een horloge dat bijna evenveel kan als je smartphone zelf. In dat geval is er dit jaar een smartwatch die met kop en schouders boven de concurrentie uitsteekt en dat is de Samsung Galaxy Watch 3.

Waarom zou de Samsung Galaxy Watch 3 jouw volgende (of misschien wel eerste) smartwatch moeten worden? Dat kunnen we je vertellen aan de hand van vier eenvoudige redenen.

1. Ondersteuning voor alle smartphones

Het eerste grote pluspunt van de Samsung Galaxy Watch 3 is dat hij werkt met elke smartphone. Of je nu een goedkope smartphone van 200 euro zijn of een premium toestel van meer dan 1000 euro, de smartwatch kan gekoppeld worden.

Ook als je geen Samsung hebt, kan je dus de Galaxy Watch 3 koppelen met je smartphone en zelfs eigenaars van een iPhone kunnen hem gebruiken. Als je een nieuwe smartphone koopt en de smartwatch blijft gebruiken, is er eveneens geen probleem want alle gegevens kunnen probleemloos overgezet worden via de begeleidende app.

(Image credit: Samsung)

2. Een van de slimste horloges op de markt

De Samsung Galaxy Watch 3 heeft een van de beste smartwatch-besturingssystemen die er bestaan, namelijk Tizen. Door Tizen heb je toegang tot apps van Samsung zelf en van andere ontwikkelaars, waaronder bekende apps zoals Spotify.

Het is mogelijk om snelle antwoorden op berichten te sturen vanop de smartwatch en ook zelf antwoorden te "typen" door de letters te tekenen op het schermpje. Dit niveau van interactie met je smartphone vind je zelden terug bij de concurrentie. Je hebt hier echt het gevoel dat je een kleine smartphone rond je pols hebt.

Een uniek pluspunt is hier de manier waarop je door de Samsung Galaxy Watch 3 kan navigeren. De ring rond het display is namelijk draaibaar en kan gebruikt worden om nauwkeurig door verschillende menu's te gaan.

3. Een slimme fitnesscoach rond je pols

Hoewel de Samsung Galaxy Watch 3 er erg stijlvol en professioneel uitziet, is hij uitgerust met de nodige gezondheids- en fitnesstechnologie. Het horloge is ook waterbestendig dus of het nu gaat om wat druppels tijdens het joggen of een paar baantjes in het zwembad, deze smartwatch kan het allemaal probleemloos aan.

De Samsung Galaxy Watch 3 bevat daarnaast 120 ingebouwde home-workouts die je via de app kan afspelen op je televisie. Op die manier hoef je niet langer naar de sportschool om je dagelijkse work-out te doen. Hardlopers krijgen daarnaast een gedetailleerde analyse te zien van hun work-out zodat een eventuele start-to-run cursus verleden tijd wordt. Door de ingebouwde gps kan je ook zonder je smartphone op pad gaan en achter nog steeds je exacte looproute zien.

Tot slot kan je door de ingebouwde sensoren allerlei gezondheidsstatistieken raadplegen. Slaap tracking is bijvoorbeeld aanwezig, evenals continue hartslag- en stressmeting, en je hebt zelfs de mogelijkheid om je bloedzuurstofniveaus te controleren.

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

4. Draadloos oplaadbaar

We zeiden al dat de Samsung Galaxy Watch 3 werkt met elke smartphone, maar daar stopt het niet. Hij werkt ook met eender welke QI-draadloze oplader. De meeste smartwatches hebben een unieke oplader wat soms voor problemen kan zorgen. Ben je op reis en ligt de oplader thuis, dan loop je waarschijnlijk enkele dagen zonder werkend horloge rond.

De Samsung Galaxy Watch 3 heeft dit probleem niet aangezien hij dezelfde draadloze oplaadstandaard gebruikt als smartphones. Hierdoor kan je eender welke QI-oplader gebruiken om hem op te laden. Heb je bovendien een Samsung Galaxy S10, Note 10, S20 of Note 20, dan kan je de smartwatch ook opladen door omgekeerd draadloos opladen in te schakelen. Makkelijker dan dat wordt het niet!