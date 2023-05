Scoor tot 1000 euro korting op de beste MSI-laptops

Op dit moment is je vakantiegeld hopelijk binnen en probeer je er alles aan te doen om dat nuttig te besteden. Voor sommigen is dat een reisje naar de zon, voor anderen is het een investering in nieuwe technologie. Aangezien je op TechRadar bent, hoor je wellicht bij die tweede categorie en we hebben dan ook geweldig nieuws voor je. MSI stunt namelijk met kortingen tot 1000 euro op verschillende laptops in hun hele aanbod. Of je nu op zoek bent naar een compact toestel om elke dag mee te nemen in je rugzak of een krachtige laptop om video’s in 4K-kwaliteit te renderen, MSI heeft een optie voor jou aan een scherpe prijs.

Deals op de beste MSI-laptops

MSI Prestige 15 (A12SC-008NL) Perfect voor de gemiddelde gebruiker Specificaties CPU: Intel Core i7-1260P GPU: Nvidia GeForce GTX 1650 RAM: 16GB DDR4 Display: 15,6-inch anti-glare IPS-paneel Opslag: 512GB Gewicht: 1,69kg De beste deals van vandaag Van €1.549 voor €1.199 euro bij Informatique

Wie een laptop zoekt die van alle markten thuis is, komt al snel bij de MSI Prestige 15. Hij is uitgerust met een 15,6-inch scherm met slanke randen, waardoor je voldoende ruimte hebt om te multi-tasken, terwijl het geheel licht blijft en makkelijk in je rugzak past. Qua prestaties kom je verder niets tekort dankzij een 12e generatie Intel Core i7-1260P en 16GB RAM. Wie wat grafische taken wil uitvoeren, kan dat ook prima doen met de Nvidia GeForce GTX 1650.

Je krijgt verder een volledig pakket aansluitingen met twee USB-A-poorten, twee USB-C-poorten, een HDMI-poort en 3,5mm-audiopoort. Aangezien de stroomtoevoer via een van de twee USB-C-poorten gebeurt, kan je deze laptop ook aansluiten op een compatibele USB-C-monitor met Power Delivery. Op die manier heb je slechts één kabel nodig om met de MSI Prestige 15 te werken zodat je bureau netjes blijft.

Het langwerpige touchpad is daarnaast ideaal om onderweg te werken als je geen plaats hebt voor je computermuis. Inloggen gebeurt snel met de vingerafdrukscanner in de bovenhoek van het touchpad, zodat je vliegensvlug aan de slag kan. Het toetsenbord komt tot slot met witte achtergrondverlichting die je tot in de late uurtjes kan bijstaan.

MSI Summit E13 Flip Evo (A12MT-014NL) 2-in-1 krachtpatser met geavanceerd scherm Specificaties CPU: Intel Core i7-1280P GPU: Intel Iris Xe Graphics RAM: 16GB LPDDRX4 Display: 13,4-inch IPS-touchscreen, 120Hz Opslag: 1TB Gewicht: 1,35kg De beste deals van vandaag Van €1.849 voor €1.299 euro bij Coolblue

Fans van 2-in-1 laptops vinden precies wat ze nodig hebben bij de MSI Summit E13 Flip Evo. Deze compacte laptop met 13,4⁻inch volledig draaibare 360 flip-n-share touchscreen is niet alleen een streling voor het oog, maar is ook uitgerust met indrukwekkende hardware die je nooit in de steek zal laten. Zo is het display zelf voorzien van een 120Hz refresh rate dat je een enorm vloeiende en responsieve ervaring geeft.

Binnenin de MSI Summit E13 Flip Evo vind je een Intel Core i7-1280P processor met 16GB RAM zodat je moeiteloos kan multi-tasken. Zelfs zaken als fotobewerking in Photoshop zijn prima te doen en het touchscreen leent zich hier uitstekend voor. Met maar liefst 1TB interne opslag hoef je ook niet te vertrouwen op cloudopslag en heb je altijd en overal toegang tot je bestanden.

De aansluitingen zijn misschien wel het grootste pluspunt. Waar veel 2-in-1 laptops vaak erg weinig aansluitingen hebben, geeft de MSI Summit E13 Flip Evo je alles wat je nodig hebt. Je krijgt twee USB-C-poorten (eentje voor de oplader), één USB-A-poort, een 3,5mm-audiopoort en zelfs een HDMI-poort. Al deze aansluitingen zitten tot slot verpakt in een erg slank, stijlvol pakket dat slechts iets meer dan 1 kg weegt.

MSI Creator Z16P (B12UGST-020NL) Mobile workstation voor content creators Specificaties CPU: Intel Core i7-12700H GPU: Nvidia GeForce RTX 3070 Ti RAM: 32GB DDR5 Display: 16-inch IPS-touchscreen, 165Hz Opslag: 2TB Gewicht: 2,39kg De beste deals van vandaag Van €3.399 voor €2.249 euro bij bol.com

Content creators en grafisch designers die een laptop willen om al hun werk moeiteloos te doen, moeten de MSI Creator Z16P bekijken. Met een Intel Core i7-12700H processor en 32GB DDR5 RAM is geen enkele opdracht of game een probleem. Van 4K-videobewerking tot games met hoge frame rates, de Nvidia GeForce RTX 3070 Ti kan zowat alles aan. Combineer dat met een interne opslag van 2TB en je zal nooit cloud- of externe opslag nodig hebben.

Het 16-inch touchscreen is daarnaast groot genoeg zodat je ook zonder tweede monitor kan werken en met het 165Hz refresh rate is hij ideaal voor gamers. De MSI Creator Z16P maakt ook optimaal gebruik van zijn iets grotere formaat en heeft een volledig toetsenbord, inclusief numpad, ontwikkeld in samenwerking met Steelseries. Dat aparte toetsenbord mag daarom meteen de kast in.

Tot slot is de vergelijking met de MacBook Air (16-inch, 2023) snel gemaakt. Het grote verschil is dat Apple maar liefst 4.659 euro vraagt voor de versie met 32GB RAM en 2TB opslag, terwijl je de MSI Creator Z16P met deze korting voor minder dan de helft van dat geld hebt. Wij weten alvast welke van de twee wij zouden kopen!