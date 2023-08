Back to school met MSI: geniet van hoge kortingen op laptops

Meer back to school deals In dit artikel vind je onze persoonlijke favorieten. Niet gevonden wat je zoekt? Klik dan op deze link om naar het volledige overzicht MSI back to school deals te gaan.

De zomer loopt stilaan ten einde en alle studenten maken zich (soms met de nodige tegenzin) klaar om weer naar school te gaan. Begin je binnenkort aan de universiteit of hogeschool, dan hoort daar misschien een nieuwe laptop bij. Het is dan de bedoeling dat je die laptop gebruikt tot je klaar bent met studeren, dus als er iets is waarop je niet te veel wil besparen, dan is het een laptop.

Er is niet zoiets als een ultieme laptop voor je studies. Er zijn wel enkele algemene eisen. Zo wil je een laptop die niet te zwaar is zodat je niet met rugpijn naar huis gaat na een lange lesdag. Anderzijds is batterijduur belangrijk, aangezien er niet altijd een stopcontact in de buurt is tijdens je lessen. Als je iemand bent die na de lessen graag gamet, dan heb je natuurlijk een gaming laptop nodig. In dat geval wordt het moeilijker om een gaming laptop te vinden die krachtig genoeg is, maar niet voelt als een hoop bakstenen in je rugzak.

Wat je ook nodig hebt, de kans is heel groot dat je bij de back to school deals van MSI een laptop vindt die aan je eisen voldoet. MSI maakt namelijk al enkele jaren lichte laptops als aanvulling op hun aanbod gaming laptops. Ook als je geen gamer bent, kan er zomaar iets voor jou bij zitten. Hieronder vind je onze drie favoriete deals op MSI-laptops.

(Image credit: MSI)

MSI Summit E14 Evo Krachtige en compacte laptop met lange batterijduur Specificaties Processor: Intel Core i7-1280P Grafische kaart: Intel Iris Xe Graphics RAM: 16GB DDR5 Opslag: 1TB Schermgrootte: 14 inch Resolutie: 1.920 x 1.200 pixels De beste deals van vandaag Koop de Summit E14 Evo voor €999 (i.p.v. €1.549) Redenen om te kopen + 16:10-beeldverhouding geeft je extra werkruimte + Ruim voldoende opslag + Batterijduur van 10 uur

We zeiden dat er geen ultieme studentenlaptop bestaat, maar de MSI Summit E14 Evo komt toch aardig dicht in de buurt. Hij is licht, snel en gaat tot 10 uur mee op een volle batterij.

Display: De MSI Summit E14 Evo heeft een 14-inch display met Full HD-resolutie. Ondanks het kleine formaat, heb je toch genoeg ruimte om met twee vensters naast elkaar te werken door de 16:10-beeldverhouding. Wanneer je het scherm volledig openklapt, dan wordt het toetsenbord licht naar boven getild zodat je in een comfortabele hoek kan typen.

Kracht: De Intel Core i7-1280P processor in combinatie met 16GB RAM zijn krachtig genoeg om te multi-tasken en zelfs om foto's te bewerken. Zolang je geen studie doet waarbij je elke dag video's in 4K moet bewerken, heb je meer dan genoeg kracht met de MSI Summit E14 Evo. Daarnaast heeft hij maar liefst 1TB opslag zodat je elk document tijdens je hele studie kan bewaren.

Batterij: Met een batterijduur van 10 uur kan je een volledige schooldag rondkomen zonder tussendoor op te laden. Daarnaast kan de MSI Summit E14 Evo opladen met een USB-C-kabel zodat je hem met een compatibele powerbank onderweg kan opladen.

(Image credit: MSI)

MSI Prestige 13 Evo De ultieme lichte laptop voor studenten Specificaties Processor: Intel Core i7-1360P Grafische kaart: Iris Xe grafische kaart RAM: 16GB DDR5 Opslag: 1TB Display: 13,3 inch Resolutie: 1.920 x 1.200 pixels De beste deals van vandaag Koop de MSI Prestige 13 Evo voor €1.499 (i.p.v. €1.599) Redenen om te kopen + Weegt amper 0,99kg + Anti-reflecterend display + Ruim voldoende opslag

Als je op zoek bent naar de allerlichtste laptop voor je studie, dan eindigt die zoektocht bij de MSI Prestige 13 Evo. Met zijn gewicht van 0,99kg zou je haast vergeten dat hij in je rugzak zit. Toch moet je niet inboeten op vlak van prestaties.

Display: De laptop beschikt over een 13,3-inch display met Full HD-resolutie. Het scherm is daarnaast afgewerkt met een anti-reflecterende laag zodat de gezellige witte TL-lampen van de aula niet in je gezicht weerkaatsen. Ook hier zien we de 16:10-beeldverhouding.

Kracht: Met een Intel Core i7-1360P en 16GB RAM zijn er maar weinig taken te veel gevraagd voor de MSI Prestige 13 Evo. Twintig tabbladen in Google Chrome? Geen probleem! Zolang je geen Fortnite gaat spelen tijdens de lessen, zal je niets tekortkomen qua prestaties.

Batterij: Hoewel de MSI Prestige 13 Evo erg licht is, gaat hij verrassend lang mee. In onze review haalden we ongeveer acht à tien uur gebruik op een volle batterij, wat genoeg is voor een volledige lesdag. Opladen gebeurt met USB-C zodat je ook deze laptop onderweg kan bijladen met een compatibele powerbank.

(Image credit: MSI)

MSI Stealth 16 Studio Dunne gaming laptop waarop je kan vertrouwen tijdens (en na) elke les Specificaties Processor: Intel Core i7-13700H Grafische kaart: Nvidia GeForce RTX 4060 RAM: 16GB DDR5 Opslag: 2TB SSD Display: 16 inch met 240Hz refresh rate Resolutie: 2.560 x 1.600 pixels De beste deals van vandaag Koop de MSI Stealth 16 Studio voor €1.999 (i.p.v. €2.999) Redenen om te kopen + Relatief licht voor een gaming laptop + Enorm krachtig dankzij Nvidia RTX 4060 + 240Hz refresh rate

Een gaming laptop voor je studie vinden, is niet altijd makkelijk. Je wil genoeg kracht om je favoriete games te spelen, maar toch een compact geheel en een redelijke batterij. De MSI Stealth 16 Studio voldoet aan al deze eisen en zit door deze hoge back to school korting misschien net binnen je budget.

Display: Het 16-inch display van de MSI Stealth 16 Studio is zonder twijfel een hoogtepunt. Ook hier krijg je de 16:10-beeldverhouding voor extra werkruimte. Met een resolutie van 2.560 x 1.600 pixels ziet alles er haarscherp uit en het refresh rate van 240Hz is ideaal voor pro gamers die shooters zoals Fortnite en Call of Duty spelen.

Kracht: Binnenin zit de gloednieuwe Nvidia GeForce RTX 4060 met 16GB RAM waardoor je naar hartenlust games op hoge resolutie kan spelen en video's kan bewerken. Deze GPU ondersteunt bovendien DLSS 3 dat bepaalde games beter laat werken door allerlei software-trucjes. Op die manier kan je die 240Hz refresh rate volledig ervaren. De MSI Stealth 16 Studio is niet alleen geschikt voor games, maar ook voor creatieve en grafische projecten. De Nvidia Studio Drivers in de RTX 4060 laten je bijvoorbeeld probleemloos video's bewerken en renderen in Adobe Premiere Pro.

Batterij: De batterijduur van de twee andere laptops in deze lijst haal je niet met de MSI Stealth 16 Studio. Met de juiste energiebesparende instellingen kan je ongeveer vier uur verder met een volle batterij en dat is erg goed voor een gaming laptop. Let wel: dan hebben we het over vier uur schoolwerk (voornamelijk notities maken). Gamen kan je altijd beter doen terwijl de laptop in het stopcontact zit.