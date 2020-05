TrueCaller rinnova l'app e aggiunge funzioni smart

TrueCaller si è aggiornata e presenta una nuova interfaccia per le sezioni chiamate e SMS, una nuova opzione a schermo intero e una migliore gestione degli SMS.

Il pop-up di identificazione del numero è la modifica più rilevante, dal momento che è stato completamente rivisto, rendendolo più pulito e ottimizzato per un numero maggiore di smartphone Android, in cui gli elementi visivi potevano apparire in punti diversi a causa di una risoluzione non adeguata.

L’aggiornamento include una nuova modalità a schermo intero, che può essere usata al posto del dialer e mostra tutte le informazioni di una persona durante una chiamata. La modalità si basa su diversi colori, quindi gli utenti possono sapere subito se si tratta di una chiamata importante o spam. Questa può essere abilitata andando in Impostazioni > ID chiamante > Schermo intero.

(Image credit: Truecaller)

TrueCaller può anche fungere come raccoglitore per le chiamate, messaggi di testo e chat. Il contenuto è diviso in quattro schermate: personale, importante, altro, spam. La sezione "importante" include messaggi relativi a servizi bancari, pagamenti, viaggi, ecc. L'app capisce in maniera autonoma in quale sezione deve andare una notifica e, nel caso sbagliasse, gli utenti possono modificarla manualmente segnalando la rettifica all’app.

C’è anche Truecaller Pay, un sistema di pagamento alternativo Google Pay, Satispay , Transferwise e altri servizi simili.

(Image credit: Truecaller)

TrueCaller non carica le rubriche degli utenti sui propri server per ottenere informazioni, ma si basa su un elenco proveniente dallo smartphone dell’utente. In effetti, tutte le funzioni e caratteristiche dell'app sono gestite smartphone, senza la necessità di inviare dati ai server (tranne durante la registrazione UPI). Tutti i dati e dettagli bancari degli utenti sono archiviati localmente in un formato crittografato.

Truecaller Gold è disponibile per coloro che desiderano avere ulteriori funzioni, come un’assistenza clienti con maggiore priorità, una protezione avanzata dallo spam, aggiornamento automatico dell'elenco spam e impedisce le chiamate spam di raggiungere il vostro smartphone.

La maggior parte di queste funzioni è già disponibile per gli utenti Android, mentre la versione per iPhone non presenta gli stessi vantaggi a causa delle limitazioni della piattaforma.