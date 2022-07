QNAP TS-864eU-RP, il NAS professionale che ti risolve la vita

L’attività di piccole e medie imprese, o anche quella di singoli professionisti, dipende direttamente dal modo in cui viene gestita l’infrastruttura tecnologica. Servono ottimi computer , con i loro schermi , mouse e altri accessori.

Ma una PMI moderna ha bisogno anche di un sistema per l’archiviazione e la protezione dei dati, e questo significa procurarsi un NAS. In alcuni casi può bastare uno dei migliori NAS per uso personale, ma un’azienda moderna e funzionale starà alla grande con un prodotto di classe SMB come il QNAP TS-864eU-RP , che abbiamo avuto il piacere di provare, negli ultimi giorni.

(Image credit: Future)

Il QNAP TS-864eU-RP è un NAS progettato per il montaggio su sistemi rack, che occupa 2 unità (2U). Offre spazio per 8 drive e connettività 2,5 GBe. Oltre alla doppia porta Ethernet, include quattro porte USB (2x a 10Gbps +2x a 480MB/s)e una porta HDMI. È quindi possibile collegare il QNAP TS-864eU-RP direttamente a un monitor o a un sistema video, per la riproduzione diretta dei file multimediali. Ciò è possibile grazie al software QNAP, che lavora all’unisono con il potente processore Intel Celeron e ai 4GB di RAM DDR4. C’è anche un doppio alimentatore, a garantire la continuità anche in caso di guasti. All’interno, poi, c’è uno slot PCIe 3.2, che permette di espandere ulteriormente le capacità del QNAP TS-864eU-RP.

Ora, per la tipica piccola impresa un prodotto come il QNAP TS-864eU-RP potrebbe sembrare il classico “è pure troppo”, ma in effetti non è necessariamente così.

Tanto per cominciare ha un prezzo del tutto interessante: lo abbiamo visto a poco più di €1.500 euro, a cui aggiungere i dischi, un investimento che dovrebbe essere alla portata di praticamente ogni azienda, e ragionevole anche per le attività commerciali.

Ma soprattutto QNAP TS-864eU-RP è una soluzione eccellente per tutte le attività aziendali che hanno a che fare con i dati. È una soluzione di backup, naturalmente, a cui possono accedere anche tutti i lavoratori dell’azienda, se necessario. Grazie al software di QNAP, poi, è possibile fare copie di sicurezza da molti servizi cloud, oppure caricare i backup esistenti online o su dispositivi distanti. Inoltre, ci sono le funzioni per creare copie ridondanti dei dati, a garanzia di una maggiore sicurezza.

E si può usare il QNAP TS-864eU-RP come supporto per il backup di altri NAS, uno scenario piuttosto comune e utile per mettersi al riparo da perdite di dati particolarmente gravi - non si sa mai.

(Image credit: Future)

QNAP TS-864eU-RP è anche uno strumento per la sicurezza dei dati, grazie alle funzioni di ridondanza integrate nel software QTS, il sistema operativo di QNAP. Sul QNAP TS-864eU-RP potrete installare il sito aziendale (tramite Wordpress o altri CMS), o condividere documenti di grandi dimensioni. La sua grande velocità di trasferimento, poi, lo rende adatto anche alla produzione audio/video professionale.

Lo abbiamo provato con quattro drive installati, due SSD da 480MB e due HDD da 18TB l’uno. Non abbiamo potuto testare la massima velocità della rete, perché quella dei nostri uffici è “solo” gigabit, ma siamo comunque riusciti a trasferire file di grandi dimensioni ad alta velocità

Se anche la vostra rete non è ancora compatibile con i trasferimenti 2,5 GbE, comunque, QNAP ha in catalogo anche degli adattatori PCIe, che si possono aggiungere a un PC per renderlo compatibile con le reti ad alta velocità.

Le prestazioni eccellenti del QNAP TS-864eU-RP sono possibili grazie anche a una soluzione che permette di usare i drive in modo integrato. Vale a dire che gli SSD possono fare “da cache” per l’intero sistema, e garantire un trasferimento velocissimo. Successivamente, poi, ci saranno gli hard disk per la conservazione dei dati a più lungo termine.

A proposito di dati, non si può mai trascurare la sicurezza. Proprio pochi giorni fa abbiamo parlato di QNAP ADRA , una soluzione integrata per migliorare la sicurezza contro il ransomware. Ma anche il QNAP TS-864eU-RP offre una qualche protezione da ransomware, con la funzione “Snapshot Replica”, grazie a cui potremo creare diverse copie dei dati più importanti. In caso di emergenze, se abbiamo fatto le cose per bene, almeno una copia si sarà salvata dall’attacco. E non ci servirà altro per poter ripartire senza incorrere in ulteriori spese.

QNAP QSW-1105-5T, lo switch ad alta velocità

A proposito di velocità, sarà utile ricordare che la connessione 2,5 Gbe sul NAS non è sufficiente. Tutta la rete, o almeno il tratto che va dal computer al NAS, deve offrire quel tipo di velocità.