Poco X3 NFC, lo Xiaomi economico con display da 120Hz e batteria da 5,160mAh

Xiaomi deve molta delle sua fama ai dispositivi di fascia bassa che, di norma, fanno parte della gamma Redmi. L’azienda ha però lanciato un nuovo smartphone della serie Pocophone che sembra avere tutte le carte in regola per diventare uno dei migliori smartphone economici in circolazione.

Si tratta di Xiaomi Poco X3 NFC ed è già disponibile sul mercato italiano ad un prezzo lancio di €199 per la versione con 64GB e di €249 per il modello con 128GB di memoria interna.

Xiaomi Poco X3 NFC ha un display FHD+ da 6.67pollici con un refresh rate da 120Hz, valore insolito per uno smartphone che si colloca in questa fascia di prezzo. Tra le caratteristiche più interessanti c’è anche l’ottima autonomia garantita dalla batteria da ben 5,160mAh.

Il comparto fotografico è composto da quattro lenti con un sensore principale Sony da 64MP, mentre il processore è uno Snapdragon 732G. Poco X3 dispone di 6GB di RAM e consente di scegliere tra 64GB o128GB di spazio di archiviazione interno.

Al momento Poco X3 si può acquistare in pre ordine dal sito ufficiale Xiaomi , mentre l’arrivo sugli scaffali è fissato per il 17 settembre.

Un po' di confusione

Questo è il terzo dispositivo Pocophone lanciato da Xiaomi dopo Pocophone F1 e Poco F2 Pro. Non è ben chiaro dove l’azienda abbia deciso di collocare X3 all’interno della linea, a maggior ragione se si pensa che non esiste un modello X2 o F3, il che fa pensare che i nomi scelti per i Pocophone siano piuttosto casuali.

Guardandone le caratteristiche, Poco X3 NFC potrebbe essere visto come un successore spirituale di Pocophone F1, del quale eredita il prezzo conveniente. X3 NFC è economico, ma non ha il 5G (mentre Pocophone F2 Pro si), e la dicitura 'NFC' è stata inserita (probabilmente) per differenziarlo da Pocophone F1 che ne era sprovvisto.

Abbiamo già iniziato a testare Xiaomi Poco X3 NFC e presto saremo in grado di testarlo dettagliatamente e presentarvi la nostra recensione.