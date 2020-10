OnePlus 8 è ufficiale, ma non vi è traccia della versione Lite

OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro sono i nuovi smartphone top di gamma dell’azienda cinese e non passeranno inosservati agli occhi di chi è alla ricerca di un nuovo smartphone Android.

La gamma OnePlus 8 è stata annunciata il 14 aprile 2020, in occasione di un evento di lancio trasmesso in streaming da OnePlus, che ha visto la presentazione anche di altri prodotti dell’azienda. Come da previsione, la scena è stata rubata dai due smartphone.

OnePlus 8 Lite non è stato annunciato, contrariamente alle attese alimentate da alcune indiscrezioni; non è da escludere che il terzo modello della nuova gamma di smartphone OnePlus 8 possa uscire nei prossimi mesi.

OnePlus 8: ecco le specifiche

OnePlus 8 ha un display Super AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 90 Hz; oltre alla fotocamera principale da 48 MP, troviamo una macro da 2 MP e un obiettivo grandangolare da 16 MP; la capacità della batteria è di 4300 mAh.

OnePlus 8 Pro ha uno schermo Super AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz; per quanto riguarda il comparto fotografico, la versione Pro è dotata di una quadrupla fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 48 MP, uno grandangolare da 48 MP, un teleobiettivo zoom 3x ottico da 8 MP e una color filter camera da 5 MP; la capacità della batteria è di 4510 mAh.

I due modelli hanno molte caratteristiche in comune: la memoria RAM è disponibile nei tagli da 8/12 GB per entrambi, così come lo storage interno da 128/256 GB; anche la fotocamera frontale da 16 MP posizionata nel forellino in alto a sinistra, la ricarica rapida Warp Charge 30T a 30W, la connettività 5G e il processore Qualcomm Snapdragon 865 sono gli stessi per entrambe le versioni.

Gli altri prodotti annunciati all’evento di lancio di OnePlus 8 sono gli auricolari wireless Bullets Wireless Z (i successori di Bullets Wireless 2 ) e un tappetino di ricarica wireless progettato per funzionare con gli smartphone.

Potrete acquistare i nuovi smartphone della serie OnePlus 8 dal 21 aprile, ma potete effettuare il preordine già adesso sul sito ufficiale dell’azienda cinese; vi ricordiamo che OnePlus 8 ha un prezzo base di 719€, mentre OnePlus 8 Pro è disponibile a partire da 919€.