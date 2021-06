iPhone 13 Pro e Pro Max potranno contare su una nuova lente ultra-wide

Anche se non ci aspettiamo particolari stravolgimenti dall'hardware di iPhone 13, abbiamo sentito cose interessanti su alcuni aggiornamenti che riguardano la lente ultra grandangolare delle varianti Pro e Pro Max.

Le voci arrivano dal noto analista Ming-Chi Kuo (9to5Mac), secondo il quale la fotocamera ultra grandangolare di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max sarà dotata di autofocus.

Alcuni potrebbero pensare che le lenti ultra wide presenti sui precedenti iPhone 12 includessero già un sistema di messa a fuoco automatica, ma non è cosi, e di fatto non permettono di mettere a fuoco un soggetto specifico in quanto dispongono di un autofocus preimpostato.

In effetti non si tratta di un grande problema, dato che di norma queste lenti si usano per fotografare i paesaggi o ampie scene nelle quali gli elementi sono sempre tutti a fuoco. Del resto un sistema di messa a fuoco automatico consentirebbe di mettere a fuoco soggetti in primo piano o comunque più vicini creando la tridimensionalità tanto apprezzata nelle lenti macro, anche se in maniera ridotta.

Elementi supplementari

Kuo ha aggiunto che il nuovo obiettivo ultra wide di iPhone 13 Pro e Pro Max sarà composto da sei elementi, uno in più rispetto al grandangolo di iPhone 12.

Se cosi fosse, i miglioramenti in termini di qualità dell'immagine si dovrebbero vedere a occhio nudo

Anche se Kuo sostiene che solo gli iPhone 13 Pro potranno disporre di questi aggiornamenti, afferma che le nuove lenti saranno equipaggiate da tutti i modelli della gamma iPhone 14.

Le parole di Kuo confermano quanto detto dallo stesso nei mesi scorsi anche se allora si trattava in gran parte di ipotesi, mentre oggi la probabilità che le nuove lenti ultra grandangolari si trovino a bordo dei nuovi iPhone 13 Pro e Pro Max sembrano molto alte.

Per avere certezze dovremo comunque attendere il mese di settembre, periodo in cui ci aspettiamo il lancio dei nuovi smartphone Apple. Nel frattempo cercheremo di raccogliere per voi tutte le informazioni che riguardano i prossimi iPhone 13.