Intel Comet Lake S vs AMD Ryzen: ecco il confronto

Le CPU Intel Comet Lake S di decima generazione sono nuovamente oggetto di indiscrezioni, complici i vari benchmark trapelati online pochi giorni prima della possibile presentazione.

Questi benchmark trapelati dal leaker TUM_APISAK su Twitter, che ha pubblicato un presunto risultato di Geekbench V4 per Intel Core 10700K e Core i5 10600K, processori caratterizzati rispettivamente da 8 core / 16 thread e 6 core / 12 thread.

Questi processori, che andranno a confrontarsi rispettivamente con Ryzen 7 3700X e Ryzen 5 3600, si confermano superiori quando si tratta di prestazioni single-core, e questa non è una sorpresa.

Intel i7 10700K ha ottenuto 5.969 punti nel test single-core di Geekbench 4 e 34.133 punti in multi-core, mentre i5 10600K ha totalizzato 6.081 punti in single-core e 28.523 punti nel test multi-core. Al primo viene attribuita una frequenza massima di 5,1 Ghz, mentre il boost del secondo si ferma a 4,6 Ghz.

Andiamo avanti

Come rilevato dal sito TechPowerUp, i chip Intel offrono prestazioni migliori in single-core rispetto alle controparti AMD, consolidando la posizione di Intel come produttore migliore per le prestazioni in gaming. Tuttavia, quando entra in gioco il multi-core, le CPU AMD Ryzen offrono prestazioni superiori rispetto alla serie Comet Lake S, nonostante abbiano frequenze di clock più basse.

Intel Core i9 10900K non è presente in questo benchmark, ma il processore di fascia alta è comparso su Geekbench 5 all'inizio di questo mese, ottenendo un vantaggio del 10% nelle prestazioni single-core rispetto ad AMD Ryzen 9 3900X.

La CPU, come le sue controparti meno costose, non è riuscita a superare le prestazioni multi-core di AMD, ottenendo un punteggio di 11.296 che non è molto elevato se messo a confronto con l’attuale generazione di processori AMD.

Le CPU desktop Intel Comet Lake S di decima generazione dovrebbero essere presentate il 30 aprile, anche se è probabile che i primi benchmark e le recensioni non arriveranno fino alla seconda settimana di maggio.

Si vocifera che le CPU richiedano nuove schede madri Intel serie 400 con socket LGA 1200 e si prevede che queste saranno svelate nello stesso momento.