Ecovacs, il migliore robot a un prezzo mai visto!

Al giorno d’oggi non è inusuale avere una vita frenetica: tra lavoro, impegni e commissioni di ogni tipo, spesso la maggior parte del proprio tempo viene speso fuori. Quando si rientra, l’ideale sarebbe trascorrere quel che resta della giornata in una situazione di meritato relax. Ma si sa, la casa ce la si gode al massimo quando è pulita.

E pulito deve essere anche il vostro negozio, o l’ufficio, o lo spazio dove lavorate di solito. E a fine giornata vedere che c’è ancora da lavare il pavimento … beh non è certo una bella notizia, vero?

Tutto il tempo che passiamo a pulire il pavimento, potremmo passarlo facendo qualcos’altro. Qualcosa che ci piace, e che ci fa davvero crescere come persone. E per fortuna la soluzione esiste, e non è per niente complicata.

Se l’idea di passare i vostri momenti di potenziale tranquillità tra le mura domestiche a pulire invece di rilassarvi non vi alletta, perchè non scegliere un robot aspirapolvere multi-funzione come alleato?

Deebot X1 Turbo è un robot aspirapolvere 3-in-1 proposto da Ecovacs che permette di ottenere una pulizia profonda in 4 stadi: Deebot X1 Turbo spazza, aspira, lava e asciuga con affidabilità e precisione, senza fare troppo rumore.

Chi ha cani o gatti conosce bene la necessità di pulire spesso la casa, anche nei posti più scomodi e impensabili. Grazie ai 5.000Pa di potenza, Deebot X1 Turbo è perfetto anche per le case dove vivono animali domestici e che richiedono una pulizia più approfondita. Il design di Deebot X1 Turbo gli permette di passare sotto i letti o i mobili più bassi, agevolando la pulizia di pertugi che altrimenti sarebbero scomodi da raggiungere manualmente.

E poi, diciamoci la verità, con il caldo eccessivo fare le pulizie può diventare una vera tortura, specialmente se vivete in una casa grande. Senza considerare che le belle giornate fanno tornare la voglia di uscire anche durante il tempo libero, e cosa c’è di meglio che tornare dal mare, da un aperitivo o da una passeggiata trovando la casa perfettamente pulita?

Sarà sufficiente togliere gli oggetti che potrebbero essere d’intralcio a una pulizia minuziosa (per esempio le sedie e i cavi) prima di lasciare la casa, e il gioco è fatto. A seguito della prima accensione e alla mappatura della casa, potrete impostare delle barriere virtuali per evitare che l’aspirapolvere si diriga dove non dovrebbe.

L’aspirapolvere è compatibile con Google Assistant e Alexa, quindi potrete prendervi l’enorme soddisfazione di dire “Alexa, lava i pavimenti”, e saprete che qualcuno lo farà per davvero! Deebot X1 Turbo si comanda anche da remoto, tramite l’applicazione: permette anche di scegliere gli intervalli di lavaggio e visualizzare la vostra casa in tempo reale tramite la telecamera, ovunque voi siate.

La vera chicca di Deebot X1 Turbo è la stazione di pulizia automatica, dotata di un serbatoio per l’acqua pulita con capacità di 4 litri, che rifornisce in automatico il serbatoio dell’aspirapolvere e minimizza ulteriormente la necessità di un vostro intervento. Di detergente ne basta pochissimo, e con il serbatoio della stazione riempito completamente vi assicurerete la pulizia di un’area di ben 360㎡. Una capacità davvero notevole che, tra l’altro, rende questo prodotto consigliabile anche per le aree commerciali, come negozi o locali.

Tra le altre funzioni automatizzate di questo robot ci sono il lavaggio e l’asciugatura: Deebot X1 Turbo lava e pulisce i pavimenti con i due panni di lavaggio rotanti a una velocità di 180 giri al minuto, in una maniera talmente energica ed efficace che vi sembrerà di averlo fatto a mano, anche sulle macchie più ostinate. E senza lasciare aloni! Alla fine delle pulizie, il panno viene asciugato automaticamente con un getto di aria fredda per il corretto mantenimento della pulizia dell’apparecchio.

L’avanzato processore di questo robot aspirapolvere identifica ed evita in automatico mobilio e ostacoli di varia natura, anche al buio grazie ai sensori di luce 3D. Durante il lavaggio eviterà anche i tappeti, sui quali invece aumenterà automaticamente la potenza di aspirazione.

Deebot N8, fantastico ed economico

Se desiderate un robot aspirapolvere che svolga tutto il lavoro sporco al posto vostro, ma volete anche risparmiare il più possibile, la scelta giusta per voi è Deebot N8. Questo aspirapolvere lava, aspira, esegue la mappatura della casa, permette di impostare barriere virtuali e si può comandare tramite app o comandi vocali proprio come Deebot X1 Turbo, ma a un prezzo molto più piccolo.

Anche Deebot N8 rileva automaticamente ostacoli e tappeti e aspira a una potenza massima di 2.600Pa, con un’autonomia che arriva quasi alle due ore di utilizzo, sufficienti per pulire circa 200m². Oltre a pulire in maniera eccezionale, una volta eseguita la mappatura lo si può programmare in maniera totalmente personalizzata per la pulizia delle varie zone della casa, selezionando separatamente parametri come potenza e frequenza delle pulizie. Insomma, una volta personalizzato il programma di pulizia secondo le vostre esigenze non dovrete più preoccuparvi di lui!