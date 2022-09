ONLYOFFICE 7.2 vi farà dimenticare per sempre di Microsoft Office

ONLYOFFICE Docs 7.2 è l’ultimo aggiornamento di quella che abbiamo definito la migliore alternativa gratuita a Microsoft Office che si rinnova introducendo una serie di interessanti novità.

Questa suite open-source pensata per rispondere alle esigenze di aziende e privati consente di creare, modificare e condividere documenti di ogni tipo: file di testo, PDF, XPS, grafici, tabelle di calcolo e molto altro ancora.

Indipendentemente dalla piattaforma che utilizzate, ONLYOFFICE Docs 7.2 si adatta perfettamente al sistema operativo e all’hardware di riferimento potendo contare sulla compatibilità con i sistemi basati sui processori ARM (come gli ultimi MacBook e Mac), oltre che con i PC Windows. La suite funziona perfettamente anche con le distribuzioni di Linux ottimizzate per architetture ARM.

Tra le novità dell’ultimo aggiornamento di ONLYOFFICE Docs troviamo un nuovo sistema di installazione dei plugin semplificato, una modalità di visualizzazione dei documenti in tempo reale aggiornata, il supporto di legature per creare nuovi font e simboli, nuovi tipi di campi e una maggiore scelta parametri nei moduli compilabili (mail, numeri di telefono e via dicendo), fogli di calcolo incorporabili e un’interfaccia aggiornata.

ONLYOFFICE Docs v7.2: nuove funzioni

Plugin Manager per l’estensione delle funzionalità

Con il nuovo Plugin Manager introdotto con l’ultimo aggiornamento di ONLYOFFICE Docs è possibile accedere a un’ampia libreria di plugin, selezionarli, installarli e rimuoverli con un semplice click. Questo consente di ridurre i tempi di ricerca e installare i plugin desiderati in pochi istanti. C’è anche la possibilità di creare plugin personalizzati e aggiungerli all’editor.

(Image credit: Onlyoffice )

Visualizzazione documenti in tempo reale

La funzione “Live view” consente di aprire i documenti in modalità di sola visualizzazione. Così facendo, si possono vedere tutte le modifiche e gli interventi apportati dai collaboratori o da tutti coloro che hanno accesso al documento.

Questo consente di avere un quadro completo di tutte le variazioni apportate al testo e valutare quali di queste vadano effettivamente applicate.

(Image credit: Onlyoffice)

Legatura: caratteri avanzati e creazione di font personalizzati

Tra le novità più interessanti della nuova versione degli editor online di ONLYOFFICE ci sono anche le “Legature”. Si può scegliere tra i formati standard, contestuale, discrezionale e storico, oppure combinare le diverse opzioni.

Queste consentono di sovrapporre più simboli o font per crearne di nuovi. Con l’aggiornamento arriva anche il supporto per altre lingue, tra cui ad esempio Bengali e Sinhala, oltre a diversi miglioramenti grafici che facilitano la lettura.

È possibile configurare le legature a proprio piacimento scegliendo tra le modalità standard, contestuali, discrezionali e storici. In alternativa si possono combinare più opzioni per ottenere il risultato desiderato.

(Image credit: Onlyoffice)

Nuovi campi e parametri del modulo

ONLYOFFICE Docs 7.2 introduce nuovi campi e parametri da aggiungere ai moduli compilabili OFORM in modo semplice e veloce. Tra questi troviamo i classici indirizzo e-mail e numero di telefono, oltre a un’opzione “campo complesso” che permette di comporre tutti i campi personalizzati che si desidera.

Con l’aggiornamento cambiano anche i campi di testo esistenti, che ora diventano più personalizzabili che mai. Da oggi potrete utilizzare simboli specifici e formati personalizzati per qualsiasi campo: Cifre, Lettere, Maschera arbitraria (per i numeri di telefono) ed Espressione regolare (ad esempio, per le e-mail) sono solo alcune delle opzioni disponibili sulla suite di ONLYOFFICE.

A questo si aggiunge una nuova impostazione “Tag” che semplifica la creazione dei moduli per gli utenti che lavorano con i campi in modalità automatica.

(Image credit: ONLYOFFICE 7.2)

Fogli di calcolo OLE

ONLYOFFICE Docs 7.2 consente di inserire e modificare i fogli di calcolo come oggetti OLE incorporati in documenti di testo, fogli e diapositive. Questa opzione consente ad esempio di condividere le statistiche nei rapporti annuali in modo semplice.

(Image credit: ONLYOFFICE 7.2)

ONLYOFFICE Docs 7.2: Nuove funzionalità dell'editor di fogli di calcolo

Collegamento alla gamma di dati: grazie a questa funzione è possibile ottenere e condividere un collegamento all'intervallo selezionato utilizzando il menu contestuale. In questo modo, i destinatari saranno in grado di trovare i dati importanti in modo rapido, anche in cartelle di grandi dimensioni.

(Image credit: ONLYOFFICE 7.2)

Commutazione riga/colonna:

Questa nuova opzione si trova nel pannello di destra tra le impostazioni del grafico e consente di trasformare rapidamente le righe in colonne (e viceversa).

Sistema di data 1904:

Nella sezione impostazioni avanzate del foglio di calcolo è ora possibile attivare il sistema di data 1904, un sistema di numerazione predefinito che inizia il 1° gennaio 1904. Questo, quando si immette una data, la converte in un numero di serrie che rappresenta il numero di giorni trascorsi dal 1 gennaio 1904 (giorno zero).

ONLYOFFICE Docs 7.2: accessibilità migliorata

L’ultima versione di ONLYOFFICE Docs presenta anche diversi aggiornamenti che riguardano l’interfaccia e mirano a migliorare l’esperienza utente.

Ora, sulla schermata Home compaiono i tasti rapidi “Taglia” e “Seleziona tutto” che consentono di spostare o rimuovere velocemente grossi blocchi di testo. Le novità riguardano anche il menù dell’anteprima, che ora permette di visualizzare le impostazioni dell'editor (disponibili anche nelle modalità di visualizzazione e commento).

Per migliorare ulteriormente la fruibilità del software quando si riducono le dimensioni della finestra del browser è stato aggiunto un pannello supplementare che compare automaticamente e include tutti i tasti che non risultano più visibili. Ci sono anche due nuovi tasti rapidi dedicati alla condivisione del documento e alla lista dei collaboratori.

Infine troviamo un aggiornamento che riguarda il pannello di navigazione, che nell’ultima versione della suite online di ONLYOFFICE Docs prende il nome di Intestazioni ed è collocato all’interno dell’editor dei documenti.

(Image credit: ONLYOFFICE 7.2)

Nuovi temi e linguaggi dell’interfaccia

Non è tutto! L’interfaccia aggiornata di ONLYOFFICE Docs 7.2 dispone di un’ampia gamma di nuovi temi e linguaggi.

Tra questi spicca una nuova variante della modalità scura - Dark Contrast - che migliora ulteriormente la visualizzazione per chi lavora in ambienti scuri e riduce l’affaticamento oculare dovuto alle lunghe esposizioni alla luce bianca dello schermo.

Attivando la nuova opzione automatica, gli editor sono in grado di selezionare la modalità da utilizzare scegliendo tra chiaro e scuro a seconda del tema utilizzato.

Da oggi ci sono anche nuovi linguaggi supportati, tra cui: portoghese, cinese tradizionale, basco, malese e armeno.

(Image credit: ONLYOFFICE 7.2)

Ricerca e sostituzione aggiornata

ONLYOFFICE Docs 7.2 introduce una nuova barra di ricerca avanzata che consente di trovare qualsiasi cosa cerchiate all’interno dei documenti. Nel pannello di sinistra è possibile scegliere tra un buon numero di opzioni di ricerca dettagliate e navigare tra i risultati. Tra le più interessanti troviamo l’opzione “Solo parole intere” che consente di cercare un determinato termine escludendo le parole composte che lo contengono e ridurre di conseguenza il campo della ricerca facendovi risparmiare parecchio tempo.

(Image credit: ONLYOFFICE 7.2)

Nuovo tasto Incolla Speciale

Tra i nuovi tasti rapidi troviamo anche Incolla Speciale, un'opzione rapida presente in tutti e tre gli editor di ONLYOFFICE Docs 7.2. Questo consente, ad esempio, di incollare formule e parti di testo senza formattazione, o viceversa di mantenere la formattazione originale.

ONLYOFFICE Docs 7.2: Altri aggiornamenti

Possibilità di rinominare i file tramite il titolo negli editor

Utilizzo di immagini personalizzate come elementi puntati negli elenchi di fogli e diapositive

Impostazioni avanzate più intuitive con l'aggiunta dell'opzione per abilitare/disabilitare la navigazione tramite tastiera.

Rimozione di intestazioni e piè di pagina dal menu della barra degli strumenti (nell'editor di documenti).

Supporto per le presentazioni PPSX.