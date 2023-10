Scuola e futuro, come un nuovo dispositivo può fare la differenza

Nel campo dell'istruzione, in costante evoluzione, non si può sottolineare abbastanza l'importanza dell'archiviazione e della gestione efficiente dei dati. Le istituzioni scolastiche producono una vasta quantità di contenuti digitali, dalle dispense delle lezioni ai documenti di ricerca, e richiedono soluzioni affidabili e versatili per soddisfare le loro specifiche esigenze. Questo aspetto potrebbe non aver ricevuto l'attenzione che merita fino ad oggi.

Attualmente, molte scuole italiane si affidano a servizi online che offrono un pacchetto completo, comprendente strumenti per la didattica, software per l'ufficio, applicazioni per la condivisione e la gestione dei compiti a casa, oltre all'archiviazione dei dati. Tuttavia, sorgono preoccupazioni fondamentali nell'affidare tutti i dati a fornitori esterni, come i servizi cloud. Sebbene i dati siano probabilmente al sicuro, si perde un certo grado di controllo su di essi. Inoltre, quando si tratta di informazioni sensibili, possono emergere delicate questioni legali che impediscono il salvataggio dei dati su supporti non di proprietà della scuola.

Le scuole hanno spesso l'esigenza di conservare una vasta gamma di informazioni, alcune delle quali possono essere particolarmente sensibili, come i dati anagrafici degli studenti e del personale, nonché documenti importanti come i compiti in classe e gli esami. Pertanto, una scuola moderna necessita di una soluzione affidabile per la conservazione dei dati che sia anche intuitiva da utilizzare, adatta anche a coloro che non sono esperti di tecnologia.

QNAP offre una risposta a queste esigenze attraverso la sua famiglia di dispositivi NAS TS-x53E . Questi NAS, disponibili in configurazioni a 2 o 4 alloggiamenti, ( TS-253E e TS-453E , rispettivamente) offrono ampio spazio per l'archiviazione di tutti i dati di una scuola e presentano funzionalità speciali per semplificare la vita scolastica. I nuovi TS-x53E utilizzano l'ultima versione del sistema operativo QNAP, rendendo estremamente semplice la condivisione dei dati e la gestione degli accessi. Inoltre, questi dispositivi NAS sono progettati per offrire prestazioni eccezionali, garantendo la gestione senza problemi di attività ad alta intensità di dati, come il trasferimento di file simultanei, i backup e lo streaming multimediale.

Un aspetto particolarmente interessante è QSync, una funzione che risolve il problema delle diverse versioni dei file quando più persone li utilizzano contemporaneamente. QSync garantisce che tutte le versioni siano sincronizzate e aggiornate automaticamente, consentendo al personale amministrativo, agli studenti e agli insegnanti di collaborare in modo sicuro.

Tuttavia, con un gran numero di file, la gestione può diventare caotica. In questo caso, QNAP offre QSirch, un potente strumento di ricerca simile a un motore di ricerca che semplifica la localizzazione dei file all'interno del NAS.

In sintesi, l'adozione di uno dei dispositivi NAS QNAP rappresenta un investimento intelligente per le scuole, potenziando sia l'aspetto amministrativo che quello didattico. Grazie a nuovi strumenti per la condivisione e la gestione dei file, insieme a un efficace sistema di ricerca, le scuole possono migliorare notevolmente le loro operazioni e garantire un accesso rapido e sicuro alle risorse digitali.