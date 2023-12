ONLYOFFICE docspace 2.0: un salto avanti nella collaborazione online

ONLYOFFICE DocSpace 2.0 è la piattaforma di collaborazione online all'avanguardia che sta rivoluzionando la gestione documentale. Con nuove funzionalità come le "Stanze Pubbliche" e potenti plugin integrati, offre un'esperienza di lavoro collaborativo senza precedenti.

Scopri di più su come ONLYOFFICE DocSpace 2.0.

ONLYOFFICE DocSpace 2.0 presenta una serie di innovazioni significative volte a migliorare l'esperienza di collaborazione online. Tra le nuove funzionalità spiccano le "Stanze Pubbliche", che semplificano la condivisione di documenti con terze parti attraverso collegamenti esterni, garantendo sicurezza con opzioni di protezione tramite password.

Il supporto per plugin integrati, tra cui un convertitore PDF, uno strumento di disegno e il riconoscimento vocale, offre nuove possibilità di personalizzazione e estensione delle funzionalità di DocSpace. Il ridisegno della pagina del profilo, l'ottimizzazione nell'uso dei moduli e l'introduzione di nuove scorciatoie da tastiera migliorano l'usabilità complessiva. Infine, la versione 2.0 è ancora più competitiva rispetto ai concorrenti in termini di costi, sicurezza e flessibilità, posizionandosi come una soluzione completa e accessibile per la collaborazione online.

Stanze pubbliche e nuove funzionalità di gestione

Uno degli aggiornamenti più significativi è l'introduzione delle "Stanze Pubbliche", un nuovo tipo di stanza che semplifica il lavoro su documenti con terze parti. Le stanze pubbliche consentono di invitare utenti tramite collegamenti esterni, eliminando la necessità di registrazione. La protezione tramite password e il controllo degli accessi offrono un livello aggiuntivo di sicurezza.

La gestione delle stanze è stata potenziata con nuove opzioni, come la possibilità di creare stanze basate sui file e sulle cartelle della sezione "I miei documenti", il download di una stanza, la possibilità di lasciare una stanza e cambiare il proprietario.

La riassegnazione dei dati è ora possibile per stanze e file archiviati appartenenti agli utenti disabilitati, offrendo maggiore flessibilità nella gestione dei dati.

I plugin di ONLYOFFICE DocSpace 2.0

PDF Converter

Draw.io

Speech-to-text



La versione 2.0 di ONLYOFFICE DocSpace introduce una rivoluzionaria funzionalità di plugin, offrendo agli utenti la possibilità di personalizzare ulteriormente la loro esperienza di collaborazione. Questi plugin integrati ampliano significativamente le capacità della piattaforma. Tra i nuovi arrivati spiccano:

" PDF Converter ," che consente la conversione di documenti di testo, fogli di calcolo, diapositive e moduli digitali in formato PDF, garantendo una maggiore flessibilità nella gestione dei formati dei documenti.

," che consente la conversione di documenti di testo, fogli di calcolo, diapositive e moduli digitali in formato PDF, garantendo una maggiore flessibilità nella gestione dei formati dei documenti. Il plugin " draw.io " offre strumenti avanzati per la creazione e la modifica di diagrammi dall'aspetto professionale, arricchendo il processo di comunicazione visiva.

" offre strumenti avanzati per la creazione e la modifica di diagrammi dall'aspetto professionale, arricchendo il processo di comunicazione visiva. Inoltre, la funzionalità "Speech-to-text" (riconoscimento vocale) rappresenta un notevole passo avanti, consentendo agli utenti di convertire la voce proveniente da file audio e video direttamente in testo

Questi plugin non solo ottimizzano le funzionalità standard di ONLYOFFICE DocSpace, ma ne estendono il potenziale, rendendolo ancora più adattabile alle esigenze specifiche degli utenti e migliorando l'efficienza nella gestione dei documenti e nella comunicazione collaborativa.

Profili utente migliorati e interfaccia ridisegnata

La pagina del profilo è stata ridisegnata per rendere più intuitiva la navigazione. Le impostazioni personali sono organizzate in quattro schede, semplificando la gestione delle sessioni attive, delle notifiche, dei file e del tema dell'interfaccia.

Miglioramenti nell'uso dei moduli e scorciatoie da tastiera

L'aggiornamento include miglioramenti nella gestione dei moduli, con una galleria più accessibile e la possibilità di inviare modelli creati alla Galleria dei Moduli. Nuove scorciatoie da tastiera facilitano le operazioni sui file e nell'utilizzo del Media Viewer.

Perché ONLYOFFICE è la scelta migliore per il tuo business

Galleria: tutte le nuove funzioni di ONLYOFFICE DocSpace 2.0

A confronto con piattaforme come Microsoft 365 e Google Workspace, ONLYOFFICE DocSpace è una scelta più accessibile senza compromettere la sicurezza o la flessibilità. Inoltre, essendo open source, offre una maggiore personalizzazione per adattarsi alle esigenze specifiche.

Swipe to scroll horizontally Funzionalità; ONLYOFFICE DocSpace Microsoft 365 Google Workspace Modifica simultanea in tempo reale sì sì sì Controllo delle versioni sì sì sì Chat integrata sì sì sì Conferenze audio e video sì sì sì App per dispositivi mobili sì sì sì Archiviazione sicura dei documenti sì sì sì Autenticazione a due fattori sì sì sì Controllo degli accessi sì sì sì Open source sì No No Costo Più conveniente Più costoso Più costoso

Per le PMI che cercano una soluzione di collaborazione online sicura, flessibile ed economica, ONLYOFFICE DocSpace 2.0 si presenta come una scelta vantaggiosa.

Per ulteriori informazioni e risorse utili, controlla le guide utente di ONLYOFFICE.

Scopri tutte le opportunità che ONLYOFFICE DocSpace 2.0 ha da offrire per migliorare la tua gestione documentale e ottimizzare la collaborazione online.

