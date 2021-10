Arvostelussa Insta360 Go 2

Pika-arvio

Insta360 Go 2 on pienen pieni kamera, jonka voi kiinnittää melkein mihin tahansa ja jolla saa silti otettua todella laadukasta sekä vakaata videota. Alkuperäisen Insta360 Gon seuraaja onkin jättänyt kaiken edeltäjästä löytyneen hyvän sisäänsä, korjannut sen puutteet sekä lisännyt soppaan muutaman tärkeän uuden ominaisuuden.

Valtaosa uutuuksista liittyy Insta360 Go 2:n latauskoteloon. Alkuperäisessä mallissa kotelo toimi vain laturina ja liitäntänä iPhoneen, mutta toisen sukupolven viritelmä on kokonaan toinen tapaus.

Latauskotelossa on painikkeita, pieni näyttö ja se toimii säilytyskotelona varsinaiselle kameralle. Lisäksi siinä on pienet jalat, jotka toimivat jalustana kameralle. Kotelon tuoma monipuolisuus käytön osalta korvaakin lähes täysin ne puutteet, joita Insta360 Go 2 jättää innovaatioiden osalta.

Resoluutio ei myöskään yllä kuin 1440p-laatuun asti, mutta kuvanlaatu vakuuttaa silti. Varsinkin edeltäjäänsä verrattuna parannusta on tapahtunut rutkasti, ja jälki on verrattavissa monilta osin GoPro Hero 9 Blackin tasoon.

Onko kyseessä täydellinen kompakti action-kamera? Ei kuitenkaan. Esikatselunäytön puute on valtava ongelma videokamerassa, ja vaikka työnkulkua on parannettu entisestä, se on silti vaivalloisempaa kuin GoPron malleissa.

Insta360 Go 2 on silti erinomainen esimerkki siitä, mitä laitteiden toisen sukupolven seuraajien pitäisi tarjota. Se onkin napannut kaiken sen, mikä teki alkuperäisestä niin erikoisen, ja parantanut sitä lähes kaikilla osa-alueilla.

Hinta ja saatavuus

Insta360 Go 2 julkistettiin maaliskuussa 2021, 18 kuukautta alkuperäisen Go-mallin jälkeen.

Hinnaltaan seuraaja on huomattavasti kalliimpi kuin edeltäjänsä, ja Insta360 Go 2 maksaa Suomessa 329 €. Vertailun vuoksi GoPro Hero 8 Black maksaa käytännössä saman verran, joten jos Insta360 Go 2:n pienen pieni koko ei ole välttämättömyys, perinteisempi action-kamera on todennäköisesti parempi vaihtoehto.

Silti uuden mallin paranneltu kuvanlaatu ja monipuolisempi käytettävyys ovat lisähinnan väärtejä.

Muotoilu

Jos et ole käyttänyt alkuperäistä Insta360 Go -mallia, kerromme seuraavaksi nopeasti, miten Insta360 Go 2 toimii.

Insta360 Go 2 on pieni action-kamera, joka muistuttaa muodoltaan melkein USB-tikkua. Kyseinen möllykkä sisältää kameran tärkeimmät elektroniset osat: linssin, kennon, akun, suorittimen, 32 Gt tallennustilan sekä etupuolella olevan nauhoituspainikkeen.

Myyntipakkauksen mukana tulee lisäksi kolme eri kiinnitysvaihtoehtoa. Yksi näistä on riipus magneettisella levyllä, johon Insta360 Go 2 kiinnittyy. Riipusta voi kantaa kaulassa ja paidan alla, jolloin kamera kiinnittyy paidan läpi siinä olevaan magneettilevyyn.

Easy Clip -kiinnityksen voi puolestaan kiinnittää vöihin tai reppuun, kun taas Pivot Standissa on liimapohjainen selkämys, jonka voi kiinnittää melkein mihin tahansa.

Myyntipakkauksessa ei tule lainkaan pyöräkiinnitystä, mutta se tukee standardia 1/4" kiinnitystä, joten laitteen voi tarvittaessa liittää mihin tahansa yleiseen jalustaan. Insta360 Go 2:n koko myös kielii vähän siitä, ettei tätä ole välttämättä tarkoitettu suoraan action-kameroiden korvikkeeksi, vaan pikemminkin tilanteisiin, joissa kamera ei ole liian ilmiselvästi esillä.

Emme myöskään pidä siitä, ettei Insta360 Go 2:ssa ole lainkaan näyttöä, jolla videoita voisi sommitella tarkemmin. Toki kameran pieni koko itsessään rajoittaa jo näytön mahdollisuutta. Mutta toisin kuin hyvän 360-asteisen kameran kohdalla, videonmuokkaus jälkikäteen on huomattavasti rajallisempaa.

Näytön tarve ei tietenkään ole merkittävä puute kaikille, mutta asia on hyvä tiedostaa ennen ostopäätöstä. Tosin omaa puhelinta on mahdollista käyttää esikatselunäyttönä, kunhan siihen lataa ensin Insta360:n sovelluksen. Se ei kuitenkaan vastaa aivan samaa käyttömukavuutta kuin kamerassa oleva kunnon näyttö, vaikka toimiikin varsin hyvin.

Olisimme myös kaivanneet akkukotelon saranan olevan pallopäinen, jolloin kameran olisi voinut suunnata toisaalle. Nykyinen ratkaisu toimii kyllä vloggaajille, jotka voivat näppärästi aloittaa tallennuksen peukalolla. Mutta jos kameralla haluaa kuvata jotain muuta kuin omaa pärstää, silloin niin pieni ruutu kuin kaikki painikkeet osoittavat aina kuvaussuuntaan.

Sen sijaan rakastamme mahdollisuutta irrottaa Insta360 Go 2:n linssinsuojan. Tällöin sen voi GoPron lailla vaihtaa nopeasti uuteen, jos siihen ilmaantuu kuvaustohinassa naarmuja tai muuta likaa.

Kamera itsessään on niin ikään visusti suojattuna latauskotelossa, minkä vuoksi Insta360 Go 2 on yksi parhaimpia action-kameroita pitää suojassa kolhuja vastaan. Jopa silloin, kun kamera tippuu omista mämmikourista.

Lisäksi laite on vesitiivis IPx8-luokitukseen asti, joten sen voi upottaa veden alle aina neljän metrin syvyyteen asti.

Lisävarusteet: uusi akkukotelo

Vaikka Insta360 Go 2 saapuu useiden eri kiinnitysvaihtoehtojen kera, olemme lähinnä käyttäneet sitä sen omassa latauskotelossa. Kamera sujahtaa koteloon sille määriteltyyn paikkaan, jossa se latautuu ja jolloin siitä voi ladata videoita koneelle. Lisäksi kotelossa on kaksi painiketta sekä hyvin pieni OLED-näyttö.

Jälkimmäiset tarjoavat mahdollisuuden vaihtaa eri kuvaustilojen välillä, säätää asetuksia sekä aloittaa videokuvauksen ja napsia valokuvia. Näiden vuoksi Go 2 tuntuukin perinteisen action-kameran sijaan paljon täysiverisemmältä kameralta, jolla voi tehdä helpommin ja monipuolisemmin eri toimintoja.

Kotelo on yhteydessä varsinaiseen kameraan myös langattomasti, jolloin se toimii kaukosäätimenä. Insta360 Go 2:n voi siten esimerkiksi kiinnittää reppuun ja käyttää latauskoteloa kameran aktivoimisessa.

Toinen vaihtoehto on pitää kamera latauskotelossa ja käyttää siinä olevia jalkoja, jolloin kokonaisuus toimii kamerajalustana. Tällöin nopeiden videoiden tekeminen onnistuu vaivatta ja kädet ovat vapaana esimerkiksi demonstrointitarkoituksiin. Vastaavasti jalusta toimii myös ryhmäkuvien tai time-lapse-videoiden ottamisessa. Jalat ovat kuitenkin sen verran hennot ja pienet, etteivät ne juuri toimi tasaista pintaa muhkuraisemmalla alustalla.

Kaikki nämä ovat oikeastaan suurimmat puutteet, joita jäimme kaipaamaan alkuperäiseltä Insta360 Golta. Eri kuvaustilojen ja asetusten vaihtaminen lennosta sujuu paljon näppärämmin, eikä aikaa tuhraudu erinäisten elekomentojen muistelemiseen.

Ja kuten mainitsimme aiemmin, latauskotelon pohjassa on myös standardi 1/4" kiinnitys, jolla sen voi kiinnittää myös kunnon jalustaan. Kotelo korjaakin suurimman osan puutteista, joita alkuperäisessä mallissa oli.

Kuvanlaatu

Insta360 Go 2 tuo myös merkittävän parannuksen kuvanlaatuun verrattuna alkuperäiseen malliin. Edeltäjässä vähänkään heikompi valaistus johti kuvan puuroutumiseen, mutta Go 2:ssa detaljit säilyvät enimmäkseen hyvinä.

Kuvanlaatu vastaa itse asiassa melkein GoPro Black -sarjan kameroita, mikä on näin pieneltä kameralta todella vakuuttava suoritus.

Eivätkä parannukset jää pelkästään kohtuullisesti valaistuihin ympäristöihin, vaan jälki on upeaa kauttaaltaan. Kirkkaassa päivänvalossa kuvattuna Insta360 Go 2:n dynaaminen ala on huippuluokkaa ja vastaa perinteisiä laadukkaita action-kameroita.

Kamera ylivalottaa edelleen joitain osia varsinkin isommista pilvistä, mutta puhkipalaminen jää ainoastaan näihin kohtiin. Taivaan siniset sävyt toistetaan sen sijaan päällisin puolin hyvin ja luonnollisina, eikä niissä ole vaaleahkoa sävyä, johon on tapana törmätä heikompien kennojen kohdalla.

Insta360 Go 2:n kuvanlaatu onkin odotuksia parempi, mutta toisaalta siitä joutuu myös maksamaan alkuperäistä enemmän. Laatu vastaa silti mielestämme hintaa.

Insta360 on lisäksi parantanut kameran suorituskykyä. Valtaosassa yhtiön muissa kameroissa, mukaan lukien Insta360 One R1 1" Editionissa, olemme usein maininneet pikseliporeilun. Käytännössä tämä tarkoittaa kuvan yksityiskohtaisimpien kohtien väreilynä, kun suoritin yrittää päättää, onko kyseisessä kohdassa tarkoitus olla detaljeja vai kohinaa.

Insta360 Go 2:ssa kyseistä ongelmaa tulee vastaan yllättävän vähän, kun ottaa huomioon kameran ja kennon pienen koon. Poreilu tosin lisääntyy nopeassa liikkeessä ja kuvatessa Pro-tilassa, mutta laadullisesti olemme likempänä Insta360 One R:ää kuin alkuperäistä Insta360 Gota.

Yökuvaus on puolestaan jopa selkeämpää kuin GoPro Hero 9 Blackissa. Ja vaikka GoPro-mallien kirkkautta voi parantaa nostamalla ISO-herkkyyttä korkeammalle, Hero 9 Blackin video näyttää aivan karmealta sen ISO 6400 -maksimiasetuksella.

Värisävyn, kuvanvakauksen ja yleisesti ottaen kuvan yhtenäisyyden osalta GoPro päihittää silti Insta360:n. Mutta pelkästään jo se, että vertailemme Insta360 Go 2:ta GoPron laadukkaisiin malleihin, kertoo paljon yhtiön uudesta tuotteesta.

Insta360 Go 2 ei tue myöskään 4K-videota, mutta tämä tuskin on suuri menetys valtaosalle käyttäjistä.

Kun taltioitua kuvaa analysoi tämän kameran ja GoPro Hero 9 Blackin kanssa rinta rinnan, kuvan keskellä oleva yksityiskohtaisuuden määrä on oikeastaan melko samankaltainen. Informaation puutteen sijaan erot näkyvät oikeastaan reunaterävöityksessä.

Insta360 Go 2 kuvaa 1440p-laadulla tarkempaa jälkeä kuin monet edulliset action-kamerat hoitavat 4K:ta. Senkin osalta arvostamme Insta360:n päätöstä pysytellä laadukkaassa 1440p-kuvauksessa sen sijaan, että resoluutiota olisi yritetty väenväkisin nostaa 4K:hon.

Eroja alkaa tosin ilmaantua, kun ryhtyy käyttämään kameran muita näkökenttiä. Eri kuvausmahdollisuuksia on kolme: ultralaajakulma, lineaarinen ja kapea.

Vakioasetuksilla kamera kuvaa ultralaajakulmassa, jolloin kamera hyödyntää koko kennon laajuutta kropaten siitä ainoastaan kuvanvakaimen vaatiman alueen reunoilta. Lineaaritilassa linssi pyrkii poistamaan laajakulmalinsseille tyypillisen vääristymän sivuilta, mutta lopputuloksena jälki on vain reunojen osalta pehmeämpää. Tämä johtuu siitä, että kamera käytännössä vain venyttää kyseiset alueet oikeammaksi.

Kapeakuvaustila on puolestaan perinteisempi kroppaus, joka hylkää laajakulman tuoman tilan sivuista. Valitettavasti jälki on samalla kauttaaltaan pehmeämpi, sillä tämä toteutetaan digitaalisena kroppauksena.

Insta360 ei ole paljastanut kennon oikeaa resoluutiota, mutta kameralla napatut raw-tiedostot ovat 3 040 x 3 040 pikseliä, eli 9,2 megapikseliä.

Kuvaustilat ja käytettävyys

Insta360 Go 2:ssa on tarjolla myös melko kattava valikoima eri kuvaustiloja: video, Photo, Pro Video, HDR Video, TimeShift, Timelapse ja Slo-mo.

TimeShift nopeuttaa toimintaa nelinkertaiseksi, kun taas Timelapsessa kuvia napataan joka puolen sekunnin välein 120 sekunnin ajan.

Erot Videon, Pro Videon ja HDR Videon välillä ovat kuitenkin kuvaajille ne tärkeimmät. Video-tila toimii parhaiten silloin, kun haluat vain kuvata ja pitää asiat yksinkertaisena. Kyseinen kuvaustila käyttää kameran sisäistä kuvanvakainta, eikä videoiden näkökenttää voi vaihtaa niitä siirtäessä. Tämä tekee videoiden siirtämisestä paikasta toiseen mahdollisimman suoraviivaista.

Kun kameran kiinnittää tietokoneeseen, siihen tallennetut MP4-tiedostot esitellään samalla tavalla kuin USB-tikulla olevat tiedostot.

Pro Video -tilassa videoita siirtäessä voi tehdä hieman suurempia muutoksia. Näiden kuvasuhteeseen pystyy vielä muun muassa vaikuttamaan, horisontin voi tasata ja aktivoida erillisen FlowState-vakaimen.

Jälkimmäisen kohdalla koko video lähetetään kännykässä olevaan Insta360-sovellukseen, joka puolestaan vakauttaa kuvaa käyttäen yhtiön omaa FlowState-teknologiaa. Jos olet aikeissa kuvata juoksulenkkejäsi, pyöräilyä tai muuta toimintaa, suosittelemme käyttämään nimenomaan Pro Videota.

Kolmanneksi jäävä HDR Video korjaa pitkälti aiemmin mainitsemamme ylivalottuneisuuden, mutta tuo mukanaan muutamia omia ongelmia, kuten puista irrallaan olevat oksat kuvaa panoroidessa. Kuvaustila onkin parhaimmillaan staattista kuvaa nauhoittaessa. Sen 24 ruudun kuvataajuus ei ole myöskään järin sulavaa liikkeessä.

Yllä olevan perusteella Pro Video tuntuisi olevan kaikkein järkevin kuvaustila käytännössä kaikkeen kuvaukseen, mutta asia ei ole ihan näin yksinkertainen. Parhaan lopputuloksen saamiseksi videot täytyisi nimittäin joka kerta syöttää joko puhelimessa olevan Insta360-sovelluksen tai tietokoneille saatavan Insta360 Studion kautta, mikä tuo editointiin yhden ylimääräisen välipysäkin.

Pro-tilan videot ovat kyllä nähtävissä tietokoneella, kun Insta360 Go 2:n liittää tietokoneeseen. Ne näyttävät kuitenkin siltä kuin ne olisi kuvattu tynnyristä, sillä kuvatila tallentaa koko kennon näkemän näkymän talteen.

Vakain: FlowState vs HyperSmooth

(Image credit: Future)

Insta360 oli yksi ensimmäisiä yhtiöitä, jotka toivat markkinoille oikeasti vakuuttavan vaihtoehdon GoPron kehutulle HyperSmooth-vakaimelle. Ominaisuus kantaa nimeä FlowState, mutta onko se oikeasti niin laadukas?

Insta360 Go 2:n sisäinen kuvanvakain ei yllä lähellekään GoPron vastaavia. Se kykenee kyllä eliminoimaan kävelyn aiheuttaman tärinän melko hyvin, mutta se ei pysty HyperSmoothin tarjoamaan steadicam-vakauteen. Ja juostessa kuva tärisee puolestaan liikaa.

Tilanne paranee tosin merkittävästi, kun kuvanvakauksen antaa puhelimelle tai kannettavalle. Insta360:n oma FlowState-vakain tasaa samalla horisontin, mikä on ensiluokkaisen tärkeää kamerassa, jossa ei ole lainkaan sisäistä esikatseluruutua. Lisäksi sen vakain tuottaa pehmeää jälkeä.

Valitettavasti ominaisuus tekee myös selkeimmät jäljet kuvanlaatuun verrattuna aiempiin Insta360:n kameroihin. Nopea liike vähänkään heikommassa valaistuksessa luo kuvaan välittömästi artefakteja värikkäiden kohtien luokse ja saa detaljit värisemään.

Luulimme ensin, että tämä on yksinomaan Pro-videotilan ongelma, mutta kuvien vertailu tavallisella videotilalla otettujen pätkien kanssa paljasti samat artefaktit molemmissa. Näitä ei vain huomaa yhtä helposti, kun video itsessään tärisee niin pahasti.

FlowState on siten kyllä erinomainen, mutta se jää jälleen GoPron kuvanvakaimen varjoon. Eikä GoPron kohdalla kyse ole ainoastaan ohjelmistossa, vaan yhtiön kameroissa on laajempi näkökenttä, jolloin ne voivat leikata enemmän kuva-alaa pois vakauttaakseen videon.

Äänenlaatu

Insta360 Go 2:ssa on vain yksi mikrofoni, joka sijaitsee kameran päällä. Latauskoteloa käyttäessä sille on porattu myös oma reikä, jottei se kuulostaisi tunkkaiselta.

Yksi ainoa mikki ei kuitenkaan tuota järin mairittelevaa lopputulosta ympäristön taltioimiseksi tai eri äänien, kuten eläinten tai ihmisten, paikantamiseksi. Äänen taustalla kuuluu myös pieni sihinä, eikä kamerassa oleva tuulenvaimennustilakaan onnistu täysin eliminoimaan tuulta videolta.

Jälki on onneksi paljon parempaa kontrolloidummassa ympäristössä. Puheääni taltioidaan kohtuullisen alapään kera, minkä ohella keskitaajuudet sekä yläpää toistuvat selkeinä.

Vaikka laatu ei ole parasta mahdollista, on se myös kaukana action-kameroiden huonoimmista yksilöistä.

Akkukesto

Alkuperäisen Insta360 Gon lailla Insta360 Go 2 ei kestä kovin pitkään yhdellä latauksella. Tallennusajaksi on luvattu 30 minuuttia yksinään, tai 150 minuuttia latauskotelossa ollessa.

Akkua ei voi myöskään vaihtaa, joten kameran tarjoamalla on pärjättävä aina seuraavaan sähkövirtaan asti. Oman kokemuksemme mukaan emme kuitenkaan usko, että Insta360 Go 2 kuitenkaan yltää täysin luvattuun 30/150 minuutin kestoihin, kun kameraa käyttää siinä tarkoituksessa kuin se on suunniteltukin; pikaisten ja lyhyiden videoiden ottamiseen, jolloin kameran sulkee ja käynnistää useita kertoja yhden kuvauskerran aikana.

Vaan toisaalta Go 2:n käyttäminen latauskotelon kera on niin nautinnollista, että sen kanssa akku vastaa jokseenkin action-kameroiden standardia. Siten akunkestosta ei voi juurikaan sanoa pahaa sanaa.

Kannattaako Insta360 Go 2 ostaa?

Osta jos...

Haluat hyvälaatuista kuvaa pienessä koossa

Jos petyit alkuperäisen Insta360 Gon kuvanlaatuun, sen seuraaja on kaivattu parannus. Kuvanlaatu onkin likempänä Insta360 One R:ää ja GoPro Hero 9 Blackia, vaikka maksimiresoluutio on vain 1440p. Jälki on silti todella vakuuttavaa näin pieneksi kameraksi.

Haluat (lähes) huomaamattoman minikameran

Insta360 Go 2 ei ole aivan vakoojakamera, mutta sen pieni koko ja useat eri kiinnitystavat tekevät siitä monipuolisemman kuin monista muista action-kameroista. Lisäksi sen voi sulloa huoletta taskuun näppärän ja suojaavan latauskotelon vuoksi.

Haluat GoPron, jonka voit viedä minne tahansa

Insta360 Go 2:n kohderyhmä jäi monille kysymysmerkiksi, ja valtaosalle action-kameraa kaipaaville perinteisemmät muotoiluratkaisut sopinevat paremmin. Mutta tämän laitteen koko ei ole juuri langattomia kuulokekoteloita isompi, joten se mahtuu näppärästi vaikka taskuun ja on siten helppo napata mukaan melkein milloin ja minne vain.

Älä osta, jos...

Haluat sommitella otoksesi

Insta360 Go 2:n näyttö on simppeli ja mustavalkoinen. Jotta kameran kuvaamaa materiaalia ylipäätään näkee, täytyy käyttää puhelimelle saatavaa sovellusta, joka toimii samalla langattomana näyttönä. Kuvatessa onkin melko helppo sommitella otokset vinoon, jos esikuvaa ei ole nähtävissä.

Haluat 4K-videota

Insta360 Go 2:n maksimiresoluutio on 1440p. Vaikka video on laadullisesti yksityiskohtaista ja pääsee likelle kohtuullista 4K-kameraa, pienempi resoluutio tarkoittaa vähemmän sijaa kroppaamiselle.