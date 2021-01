Arvostelussa Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro on komponenttien osalta yksi parhaimmista puhelimista. Sillä saa otettua loistavia kuvia, näyttö on erinomainen ja se tuntuu upealta kaarevan näytön ja ohuen muotoilun ansiosta. Valitettavasti ohjelmistopuoli jättää sen sijaan paljon toivomisen varaa. Siitä uupuvat Googlen sovellukset ja eritoten Play Store, minkä vuoksi tällä puhelimella ei voi tehdä paljoakaan. Se ei tue muun muassa useita sosiaalisen median palveluja, pelejä tai karttasovelluksia. Lisäksi se on kallis.

Pika-arvio

Jonain päivänä pystymme aloittamaan Huawei-puhelimen arvostelun ilman, että joudumme mainitsemaan sen sovellusongelmista. Mutta Huawei Mate 40 Pro ei ole vielä puhelin.

Huaweille asetetut estot vuonna 2019 ovat johtaneet Google-sovellusten ja eritoten Play Storen poisjäämiseen, mikä on tehnyt yhtiön puhelimista raakileita sovellusten osalta. Ja tämä synkkä varjo on levännyt siitä lähtien kaikkien Huawei-puhelinten yllä.

Puolitoista vuotta myöhemmin Huawei on kehittänyt huikeasti yhtiön omaa AppGallery-sovellusta, mutta se ei ole edelleenkään riittävä. Ja testiaikamme Mate 40 Pron kanssa vain vahvisti tätä tunnetta.

Huawei Mate 40 Pro on miltei lyömätön, jos tarkastelemme ainoastaan komponentteja. Valitettavasti sen päivittäinen käyttö on kuitenkin hankalaa, sillä AppGalleryssa ei ole riittävästi hyödyllisiä sovelluksia. Sieltä puuttuvat esimerkiksi lähes kaikki sosiaalisen median palvelut, iso osa huippupeleistä sekä moni tunnetuista sovelluksista, kuten Netflix, Spotify ja Adobe, joiden sijasta Huawei tarjoaa yhtiön omia korvikkeita.

AppGallerryssa on tosin kohtuullinen määrä sovelluksia, joista osa on jopa tunnistettavia; Tiktok, Snapchat, Amazon Shopping, Tinder ja Telegram. Se ei kuitenkaan vastaa lähellekään Play Storen valikoimaa. Yhtiö on pyrkinyt korvaamaan jotkut suositut sovellukset toisella, kuten karttapalvelujen osalta TomTom GO:lla. Ongelma esimerkkitapauksessa on kuitenkin se, että kyseessä on nimenomaan ajamiseen suunniteltu navigointiohjelma, joka muuttuu maksulliseksi lyhyen koejakson jälkeen ja on muutenkin hidas käyttää.

Mutta vaikka voisit ohittaa sovellusten puutteen, seuraava este on puhelimen hinta. Huawei Mate 40 Pron suositushinta Euroopassa on 1 199 €, mikä nostaa sen kalleimpien kilpailijoidensa tasolle – mutta ilman vastaavaa sovellustukea.

Nämä ongelmat ovat valitettavia ja liian suuria, sillä jos niitä ei olisi, kyseessä olisi helposti vuoden parhaimpia puhelimia pelkkää rautaa tarkasteltaessa.

Huawei Mate 40 Pro tuntuu myös upealta pitää kädessä. Sen lasi-alumiinimuotoilu tuntuu laadukkaalta kädessä, ja tunnetta korostetaan kaarevalla näytöllä. Painikkeet puhelimen sivulla on helposti saavutettavissa, minkä lisäksi näytön koon huomioiden puhelin tuntuu yllättävän kevyeltä ja ohuelta, vaikka kyseessä on silti iso puhelin.

Suorituskyvyn osalta kyseessä on niin ikään todellinen peto, joka pyörittää pelejä ja kuva- ja videoeditointisovelluksia todella hyvin – siltä osin kuin ne toimivat ylipäätään Huawein puhelimissa.

(Image credit: Future)

Koska kyseessä on myös Huawein puhelin, tiedämme yhtiön panostavan kameroihinsa, jotka eivät petä tälläkään kertaa. Suosittelemme tutustumaan kameraosuuteen pidempää selontekoa varten, mutta lyhykäisyydessään puhelimella saa otettua loistavia valokuvia. Se loistaa eritoten potretti-, zoomaus- ja hämäräkuvauksessa. Jos vastaava suorituskyky saataisiin normaalin sovellustuen kera, kyseessä olisi helposti viiden tähden laite.

Mutta valitettavasti moinen on vain toiveajattelua, eikä Huawei Mate 40 Pro pysty tarjoamaan sitä. Sen sijaan käsissä on ristiriitainen kokemus, jossa loistavat komponentit sotivat keskenään ongelmallisen ohjelmistotuen kanssa.

Hinta ja saatavuus

Huawei Mate 40 Pro julkistettiin 22. lokakuuta. Se saapui myyntiin jo joissain maissa 13. marraskuuta, mutta Suomessa sen tarkempaa julkaisuikkunaa ei ole vielä paljastettu.

Puhelimen suositushinta Euroopassa on 1 199 €, jolla saa 8 Gt RAM-muistilla ja 256 Gt tallennustilalla varustetun version. Suomen tarkka hinta ei ole vielä tiedossa.

Vertailun vuoksi iPhone 12 Pro Max maksaa Suomessa 1 279 € ja vastaavan tehoinen Samsung Galaxy S20 Plus 949 €. Puhelin maksaa itse asiassa huomattavasti enemmän kuin Mate 30 Pro, joka saapui Suomessa myyntiin 999 € hintaan.

Muotoilu

Kaareva näyttö tuntuu upealta kädessä

Painikkeet on helposti saavutettavissa

Selkeä pyöreä kamerajärjestelmä

(Image credit: Future)

Huawei Mate 40 Pro tuntuu upealta kädessä. Sen lasinen selkämys ja lasinen näyttö puristavat väliinsä alumiinisen rungon. Kooltaan puhelin on 162,9 x 75,5 x 9,1 mm ja painoltaan 212 grammaa. Vaikka nämä tekevät puhelimesta kookkaan, näyttöönsä nähden puhelin ei tunnu niin isolta kuin se voisi olla. Tätä edesauttaa kaareva näyttö, jonka vuoksi puhelin tuntuu hyvältä kädessä.

Puhelimen oikeaan sivuun sijoitetut virtanäppäin sekä äänenvoimakkuus on helposti saavutettavissa. Tosin pienempikätisille ylimpään painikkeeseen yltäminen voi tuottaa ongelmia, mutta virtanäppäin pitäisi olla helpommin saavutettavissa. Mate 30 Prossa ei oikeastaan ollut lainkaan voluuminsäädintä, vaan siinä Huawei esitteli kosketuspohjaisen tavan säätää äänenvoimakkuutta näytön oikeaa laitaa hipaisten. Ottaen huomioon, että yhtiö on palannut uudessa mallissa perinteiseen painikkeeseen, uskomme ettei teknologia kerännyt suurta kiinnostusta kuluttajissa.

Tässä mallissa ei ole lainkaan 3,5 mm kuulokeliitäntää, joten johdolliset kuulokkeet saa kiinni ainoastaan adapterin avulla USB-C-liitäntään.

Puhelimen selkämys tuntuu niin sileältä, mutta valitettavasti se kerää myös merkittävästi sormenjälkiä, mikä osaltaan latistaa ennen pitkään tyylikästä muotoilua. Testeissämme käytössä oli puhelimesta hopeinen malli, mutta sitä on saatavilla myös mustana, vihreänä, keltaisena ja valkoisena. Joskin tarkempi värivalikoima Suomessa paljastetaan vasta myöhemmin.

(Image credit: Future)

Kamerajärjestelmä herättää varmasti huomiota, sillä kamerat on aseteltu isoon ympyrään kameran keskelle yläosaan. Kohouma ei nouse häiritsevän korkeaksi, mutta se dominoi selkeästi selkämystä.

Näyttö

6,76 tuuman OLED-näyttö

Värit toistuvat upeina

90 Hz virkistystaajuus jää kilpailijoiden jalkoihin

Huawei Mate 40 Pron näyttö näyttää upealta, joskin sovellusten rajallisuus tarkoittaa sitä, ettei siitä pääse nauttimaan täysin rajattomasti.

Näyttö on kooltaan 6,76 tuumaa, mikä tekee siitä melko ison. Mutta kuten jo mainitsimme, puhelimen muotoilu saa sen tuntumaan todellisuutta pienemmältä. Näyttö yltää 2 772 x 1 344 -resoluutioon, joka on korkeampi kuin monien vastaavien näyttöjen. Sen ansiosta kuvat näyttävät teräviltä.

OLED HR10 -teknologia takaa lisäksi upean väritoiston. Huawei väittää näytön pystyvän toistamaan 16,7 miljoonaa väriä, mutta emme ryhtyneet laskemaan sävyjä erikseen. Näytön korkea kirkkaus auttaa lisäksi nostamaan värejä esille.

(Image credit: Future)

Näyttösodan tuoreimmat pukarit ovat korkeat virkistystaajuudet, mutta Huawei Mate 40 Pro tyytyy ainoastaan 90 Hz. Tämä voi olla osalle liian pieni etenkin tämän hintaluokan laitteissa, joissa osa kilpailijoista tarjoaa jo 120 Hz tai jopa 144 Hz näyttöjä. Virkistystaajuutta voi laskea 60 Hz säästääkseen akkua, mutta valitsimme itse dynaamisen vaihtoehdon, jolloin puhelin vaihtaa asetuksen automaattisesti näytöllä olevan sisällön perusteella.

Ainoa isompi nurinan aihe Mate 40 Pron näytöstä on sen vasemmassa yläkulmassa oleva pillerin muotoinen alue, joka sisältää puhelimen kaksi etukameraa. Kyseinen aukko ei ole suoranaisesti mikään pieni, joten se peittää melko kookkaan alueen näytöstä.

Kamerat

50 MP pääkamera, 20 MP ultralaajakulma, 12 MP telelinssi

Ottaa ilmiömäisiä kuvia

Kattava valikoima kuvaustyökaluja, kuten kuukuvaus, Light Painting ja muut

Huawei Mate 40 Pro on tämän hetken yksi parhaimpia kamerapuhelimia. Vaikka puhelimella otetut kuvat vastaavat käytännössä muita parhaimpia kilpailijoita, ja parhuus on pitkälti subjektiivinen kysymys, Mate 40 Pron kattavat kuvaustilat ja vaihtoehdot tekevät tästä heittämällä kilpailijoitaan paremman vaihtoehdon.

Pääkamerana toimii sama 50 megapikselin f/1,9 kamera, joka nähtiin jo Huawei P40 -sarjassa sekä Mate 40:ssä. Kamera käyttää RYYB-kennoa (punainen, keltainen, keltainen ja sininen) perinteisen RGB:n sijaan (punainen, vihreä, sininen), minkä ansiosta se pystyy vastaanottamaan enemmän valoa. Pääkameraa tuetaan 20 megapikselin f/1,8 ultralaajakulmalla sekä 12 megapikselin f/3,4 periskooppilinssillä, jossa on 5-kertainen optinen zoomi.

Pelkästään speksejä katsomalla uusi malli saattaa vaikuttaa miltei identtiseltä P40 Pron kanssa, jossa oli itse asiassa vielä korkearesoluutioisempi ultralaajakulmakamera. Mutta parannukset on tehty juurikin tuohon laajakulmaan, jossa on parempi polttoväli sekä muutama muu osa-alue, joista kerromme kohta tarkemmin.

Puhelimella otetut kuvat näyttävät suoraan sanoen upeilta, oli kyseessä sitten maisema-, lähi- tai potrettikuvaus. Voisimme hehkuttaa kuvanlaatua, väriterävyyttä, syvyyttä, kontrastia ja tekoälyä enemmänkin sanoin, mutta sen sijaan suosittelemme katsomaan alla olevat kuvaesimerkit ja tekemään omat johtopäätökset kuvien laadusta.

Kuva 1/5 Ultralaajakulmalla otettu kuva (Image credit: Future) Kuva 2/5 1-kertaisella zoomilla otettu kuva (Image credit: Future) Kuva 3/5 5-kertaisella zoomilla otettu kuva (Image credit: Future) Kuva 4/5 10-kertaisella zoomilla otettu kuva (Image credit: Future) Kuva 5/5 50-kertaisella zoomilla otettu kuva (Image credit: Future)

Ultralaajakulma käyttää "vapaamuotoista" linssiä, joka maallikon termein hyödyntää epätasaista muotoa vähentääkseen laajakuvauksessa usein esiintyviä vääristymiä. Tämä tuntuu myös toimivan, sillä laajakuvaotokset näyttivät upeilta.

Periskooppilinssi tukee 5-kertaista optista zoomia, jolla ottaessa kuvat näyttävät upeilta. Niistä on myös vaikea havaita lainkaan, että zoomia olisi käytetty. Kuvia voi zoomata optisesti aina 50-kertaiseksi asti, jolloin kuva yksinkertaisesti kropataan. Verrattuna muiden puhelinten keinoihin Mate 40 Pron zoomatut kuvat ei näytä aivan niin karmeilta. Niissä on kuitenkin selkeästi havaittavissa rakeisuutta, joten isompien zoomien käyttöaste voi olla monilla pienempi.

Potrettikuvaus on sen sijaan upea, eikä kuvissa ole yltäkylläistä bokeh-efektiä. Joissain tapauksissa kuvan muita ominaisuuksia, kuten varjoja ja korostuksia, säädetään sen sijaan, jotta kohde nousisi esiin taustasta luonnollisemmin.

Huawei Mate 40 Pron kuvaustoiminnot alkavat tosin loistamaan silloin, kun aurinko on jo laskenut. Sillä pystyy ottamaan erinomaisia kuvia hämärissä olosuhteissa, ja monet yöllä otetuista kuvista näyttää upeilta, detaljikkailta ja värisävyiltään upeilta. Niissä ei ole myöskään liiaksi kohinaa.

Potrettikuva heikossa valaistuksessa (Image credit: Future)

Vakuutuimme erityisesti hämärässä otetuista potrettikuvista, jotka näyttivät upeilta huonosta valaisusta ja lähellä olevasta punaisesta merkkivalosta huolimatta.

Huawein erinomainen kuuvalokuvaustila palaa niin ikään takaisin, jos tekee mieli räpsiä kuvia kuusta 50-kertaisella zoomilla. Kuvien lopputulos onnistui yllättämään, varsinkin älypuhelimella otetuksi kuvaksi.

Etupuolella Huawei Mate 40 Prossa on kaksi kameraa; 13 megapikselin f/2,4 ultralaajakulma sekä syvyystunnistusta parantava ToF-kenno (time-of-flight). Tällä otetut omakuvat näyttävät hyviltä niin värisävyiltään kuin terävyydeltään, minkä lisäksi ultralaajakulma auttaa sommittelemaan kuvan paremmin.

Etukameran muotokuvaus ei ole aivan niin hyödyllinen kuin takakameroilla saavutetut, vaan sen sijaan kamera vain sumentaa taustan ja hienosäätää hieman asetuksia tiettyjen esivalikoitujen vaihtoehtojen perusteella. Näistä Stage Lightning poistaa taustan kokonaan, kun taas Hearts tekee taustasta sydämen muotoisen. Yksikään vaihtoehdoista ei kuitenkaan vastannut perinteistä potrettikuvaa ja ne käsittelevät kuvaa aivan liikaa, minkä vuoksi emme juurikaan käyttäneet niitä.

Kuva 1/2 Tavan selfie-kuva (Image credit: Future) Kuva 2/2 Selfie-kuva Stage Lighting -tilalla (Image credit: Future)

Jälkikäsittelyn osalta Huawei luottaa tekoälyoptimointiin omissa puhelimissaan. Luulimme voivamme kiittää tätä myös ottamiemme kuvien huippulaadusta, kunnes huomasimme, ettemme olleet edes laittaneet tekoälyoptimointia aluksi päälle. Tämän kömmähdyksen opetuksena olkoon se, että Mate 40 Pro napsii laadukkaita kuvia jo ilman tekoälyä. Optimoinnin ansiosta kuvia muokataan hienovaraisesti näyttämään paremmilta, joskaan kaikki otokset eivät tästä hyötyneet.

Erilaisten kuvaustilojen ystävät löytävät paljon kokeiltavaa Huawei Mate 40 Pron valikoimasta. Edellämainitun kuukuvauksen lisäksi puhelimessa on muun muassa Dual View -toiminto, jolla voi tallentaa videota etu- ja takakameroilla samanaikaisesti, erilaisia slow-mo-tiloja aina 3 840 ruudun kuvanopeuteen saakka sekä taiteellinen Light Painting.

Videokäytössä puhelin käyttää puhelimen uutta ultralaajakulmaa, eikä suinkaan pääkameraa. Videota tuetaan aina 4K/60fps-tasoon asti, mutta kuvanvakaimella varustettuna laatu pudotetaan 1080p/30fps:ään.

Jälki on silti upeannäköistä ja värisävyiltään yllättävän elävää puhelimella otetuksi. Ilman vakaintakin otetut videot näyttävät sulavilta, minkä lisäksi 10-kertainen zoom on yllättävän laadukas.

4K-videokuvaus onnistuu myös suoraan etukamerasta, mikä on puhelinkameroissa vielä melko harvinaista. Valitettavasti jälki on turhan himmeää, eikä tekoälyoptimointi suinkaan pelasta tilannetta liiallisella kirkkaudella ja saturoiduilla väreillä.

Mallikuvia

Kuva 1/8 Syvyys- ja HDR-vaikutelmaa esittelevä kuva. (Image credit: Future) Kuva 2/8 Hämärissä kuvausoloissa otettu kuva. (Image credit: Future) Kuva 3/8 Laajakulmaotos, jossa näkyy myös heinikkojen yksityiskohtaisuus. (Image credit: Future) Kuva 4/8 Ultralaajakulmaotos säilyttää detaljien paljouden. (Image credit: Future) Kuva 5/8 Yksityiskohtainen kuva kuusta 50-kertaisella zoomilla. (Image credit: Future) Kuva 6/8 Ultralaajakulmalla napattu sateenkaari. (Image credit: Future) Kuva 7/8 Pääkameralla otettu kuva auringonlaskusta. (Image credit: Future) Kuva 8/8 Makrokameralla otettu kuva aiemmasta pizzasta. (Image credit: Future)

Suorituskyky

Kirin 9000, 8 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa

5G-yhteensopiva

Tehokas monipuolisessa käytössä

Näytön lailla myös Huawei Mate 40 Pron suorituskykyä on vaikea testata kunnolla, kun sitä tukevat sovellukset ovat vähäiset. Emme kuitenkaan kokeneet testiaikana puhelimen hyytyvän minkäänlaisessa käytössä.

Mate 40 Prossa on yhtiön uusin Kirin 9000 -piirisarja, jota tuetaan 8 Gt RAM-muistilla. AppGallerysta ei valitettavasti saa lainkaan meidän käyttämää benchmark-sovellusta, Geekbenchia, joten emme voi vertailla sitä kunnolla muihin kilpailijoihin. Uskoisimme sen kuitenkin yltävän suunnilleen useissa nykypuhelimissa nähtävän Snapdragon 865 Plus -piirisarjan tasolle.

Fortnitea tai muita pelejä pelatessa sekä kuvaeditointia harrastaessa (AppGalleryn suosituimpien sovellusten listalla oli PicsArt, josta emme olleet aiemmin kuulleet lainkaan), Mate 40 Pro tuntui niin ikään nopealta. Emme myöskään havainneet viivettä sovelluksia avatessa tai raskaammassa käytössä.

(Image credit: Future)

256 Gt tallennustila tuntuisi olevan riittävän suuri valtaosalle käyttäjistä. Kannattaa kuitenkin huomioida, ettei AppGallerystä löydy suurinta osaa suosituista pilvipalveluista, joten lisätilaa ei välttämättä ole saatavilla niin helposti. Omassa testissämme huomasimme siirtävän Matessa olevia tiedostoja yhä enenevässä määrin tietokoneelle ja siirtää ne sitä kautta muun muassa tähän arvosteluun, mikä ei ole optimaalisin vaihtoehto.

Ohjelmisto

Käyttää Android 10:n pohjalle rakennettua EMUI 11:tä

Ei tue Google-sovelluksia, mukaan lukien Play Storea

Huawein oma AppGallery on edelleen sisällöltään sattumankauppaa

Pääsemme viimein käsittelemään puhelimen ilmeisintä ongelmaa: sovelluspuolta. Voisimme kirjoittaa useita sivuja AppGalleryn hyvistä ja huonoista puolista, mutta kaiken tarvittavan saa selville toteamalla, ettei AppGallerysta ole Play Storen korvaajaksi.

AppGalleryssa on runsaasti sovelluksia, mutta ainoastaan vain muutama näistä on sellaisia, jotka olet todennäköisesti asentanut myös aiempiin Android- ja iPhone-puhelimiin. Tiktokin ja Snapchatin ohella puhelimeen ei saa ladattua juuri muita somepalveluja, minkä lisäksi myös Netflix, Amazon Prime Video sekä Spotify jäävät valikoiman ulkopuolelle. Sama koskee myös pelejä, joita tuetaan hyvin vähäisissä määrin.

Omassa käytössämme huomasimme sosiaalisen median palveluiden puutteen olevan kaikkein kriittisin, minkä ansiosta jouduimme käyttämään Mate 40 Pron rinnalla toista puhelinta voidaksemme käyttää WhatsAppia, Instagramia, Twitteria ja Facebookia.

Ärsyttävin sovellusten puute tulee luonnollisesti Googlen omien sovellusten, kuten Play Storen, puutteesta. Ilman Google Drivea ei saa käytettyä pilvipalveluita, Google Mapsin korvikkeena toimiva TomTom GO on hidas, maksullinen ja kehitetty autoilijoille ja Google Newsin korvikkeena toimiva Huawein oma uutisvirta keskittyy klikkiotsikoihin ja julkisviihteeseen. Osa Googlen palveluista toimii sovelluksen kautta, mutta tällaiseen kiertotiehen luottaminen ei pitäisi olla ainoa keino käyttää haluttuja sovelluksia.

(Image credit: Future)

Kun puhelimen käynnistää lisäksi ensimmäistä kertaa, valikko on täynnä erilaisia sovelluksia. Näitä ei ole kuitenkaan asennettu puhelimeen, joten niitä ei voi suoranaisesti kutsua bloatwareksi. Silti niiden tuominen välittömästi käyttäjän eteen tuntuu tyrkytykseltä, varsinkin kun näihin lukeutuu Tinderin ja Badoon kaltaiset treffisovellukset.

Huawei tuntuu olevan kuitenkin aktiivinen lisäämään uusia sovelluksia AppGalleryyn, ja seuraavien kuukausien tai vuosien aikana palvelusta voi tulla varsin käyttökelpoinen. Mutta ennen kuin puhelimeen saa ladattua edes suurimman osan käytetyimmistä sovelluksista, meidän on vaikea suositella Mate 40 Prota oikein kenellekään.

Sovelluspulaan on tosin yksi potentiaalinen lääke, joka kantaa nimeä Petal Search. Sen avulla voi etsiä mahdollisia sovelluksen ulkopuolisia keinoja asentaa vastaavat sovellukset puhelimelle esimerkiksi käyttämällä niitä juuri verkkosivun kautta. Tämän avulla muun muassa WhatsAppin ja Instagramin kaltaiset sovellukset on käytettävissä kiertoteitse, mutta tätäkään kautta ei voi käyttää aivan kaikkia sovelluksia.

Petal Search voikin olla osalle ratkaisu sovellusten puutteeseen, ja muun muassa useat somepalvelut on käytettävissä verkkosivujensa kautta. Emme kuitenkaan itse käyttäneet näitä palveluita tätä kautta, sillä muun muassa meidän WhatsApp ja sosiaalisen median kirjautumiset on liitetty Google-tiliimme, jonka ansiosta niitä ei voinut käyttää Mate 40 Prolla lainkaan.

Muutoin kyseessä on ihan käyttökelpoinen vaihtoehtoratkaisu tunnetuimpien sovellusten käyttämiseksi. Mutta jos pelitilit, kauppasovellukset ja muut on sidottu omaan Google-tiliin, silloin näiden käytössä voi kohdata ongelmia. Lisätietoja Petal Searchista annetaan Huawein omilla kotisivuilla.

Puhelin itsessään pyörii Android 10:n päälle rakennetulla EMUI 11:llä. Pidämme kovasti EMUI-käyttöliittymästä, sillä siinä on paljon vaihtoehtoja muuttaa puhelimen eri asetuksia niin käytön kuin toimivuuden osalta. Se on visuaalisesti hyvin erilainen kuin Androidin vakionäkymä, kiitos elävän taustan ja sovellusten ikonien.

Muiden Huawei-puhelinten tapaan EMUI:ssa on sisäänrakennettu askelmittari, joka tekee omistamastasi aktiivisuusrannekkeesta mahdollisesti turhan. Tosin se ei luultavasti ole aivan yhtä tarkka.

Akkukesto

4 400 mAh akku

Kestää helposti yli päivän

66 W johdollinen, 50 W langaton lataus

(Image credit: Future)

Huawei Mate 40 Pron akkukesto on ilmiömäinen, eikä se loppunut kertaakaan kesken päivän. Ehkä osasyy on siinä, ettei puhelimeen saa kaikkein suosituimpia sovelluksia, jolloin sen käyttökin jää vähäiseksi, mutta aivan kaikkea ei voi syyttää kuitenkaan sovellusten puutteesta.

Akku on älypuhelinten osalta keskitasoa vastaava 4 400 mAh, jonka älykäs optimointi saa kestämään keskivertoa pidempään. Uskomme tähän siksi, että yhtiö on tehnyt vastaavanlaisia optimointeja myös omiin puettaviin laitteisiin, joissa on niin ikään upea akkukesto.

Lataus on niin ikään vakuuttava: johdollinen lataus on nopea 66 W, jolla puhelimen saa täyteen alle tunnissa. Sen lisäksi puhelin tukee 50 W langatonta latausta, joka on puhelinmaailmassa todellinen harvinaisuus. Emme tosin päässeet testaamaan jälkimmäisen nopeutta, sillä sitä varten täytyy ostaa erillinen Huawein 50 W latausalusta. Yhtiön aiemmilla latausalustoilla testatessa lataus oli silti nopea.

Puhelimessa on lisäksi mahdollisuus ladata muita langatonta latausta tukevia laitteita käyttäen Huawei Mate 40 Prota latausalustana. Tällöin latausteho on 5 W, joka on muita vastaavia laitteita aavistuksen nopeampi. Toiminto on tosin kätketty asetusvalikkoihin vähän turhan tehokkaasti.

Kannattaako Huawei Mate 40 Pro ostaa?

(Image credit: Future)

Osta jos...

Haluat kamerapuhelimen

Jos käytät puhelinta pääasiallisesti valokuvaukseen, ja puhelut sekä tekstiviesti ovat vain ylimääräistä lisää, silloin Huawei Mate 40 Pro on erinomainen vaihtoehto.

Et käytä paljoa sovelluksia

Jos käytät sovelluksia vain harvoin, silloin AppGalleryn vajaavainen sovellusvalikoima ei välttämättä harmita niin paljoa.

Pidät kaarevista näytöistä

Kaarevat näytöt eivät ole kaikille, mutta jos satut pitämään niistä, tämä puhelin tuntuu äärimmäisen mukavalta kädessä.

Älä osta, jos...

Käytät paljon sosiaalista mediaa

AppGalleryn suurimmat puutteet kohdistuvat eritoten somepalveluihin, joista ainoastaan Snapchat ja Tiktok ovat käytettävissä. Instagramia tai Facebookia ei sen sijaan kannata odottaa.

Etsit edullista puhelinta

Huawei Mate 40 Pro ei ole edullinen puhelin, eikä sitä kannata harkita, jos mielessä on halpa puhelin. Suosittelemme sen sijaan tutustumaan esimerkiksi Huawei P Smart -sarjan malleihin.