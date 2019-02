PlayStation 5 saattaa tukea kaikkia PS4:n, PS3:n, PS2:n ja PS1:n pelejä

Jos oma pelivalikoimasi ulottuu meidän tavoin aina 90-luvulle saakka, uusi PlayStation 5 saattaa olla täydellinen konsoli kaikille PS-peleillesi.

Sonyn tuleva pelikonsoli saisi nimittäin äskettäin löydetyn patentin mukaan täyden tuen niin PS4:n, PS3:n, PS2:n kuin alkuperäisen PlayStation 1:nkin peleille.

PlayStation 4:n pääsuunnittelijan, Mark Cernyn lähettämän patenttihakemuksen (numero 2019-503013) kuvauksesta käy ilmi, että tulevan PlayStation-konsolin prosessori pystyisi emuloimaan aiempien konsoleiden prosessoreja. Tekniikka keskittyy erityisesti synkronointivirheisiin, sillä PlayStation haluaa varmistaa, että uusi tehokkaampi laitteisto lähettää vain tarvittavan määrän dataa eikä kirjoita RAM-muistissa säilöttävän pelidatan päälle.

Nostalgian vallassa

Patentissa mainitaan myös, että pelikonsoliin voisi asentaa erillisiä piirisarjoja, jotka imitoisivat vanhojen pelikonsoleiden komponentteja. Tämä ratkaisisi erityisen hankalien pelikonsoleiden, kuten PlayStation 2:n emuloinnin.

PlayStation 4 on hävinnyt Xbox Onelle heikommassa yhteensopivuudessaan, sillä Xbox One tukee niin alkuperäisen Xboxin kuin Xbox 360:nkin pelejä. Xbox-pelaajat ovat yksinkertaisesti voineet laittaa vanhan pelilevynsä konsolin sisään, ja peli on toiminut saumattomasti.

PS4 on puolestaan luottanut PlayStation Now -striimauspalveluun, joka on vaatinut kuukausimaksun ja nopean internet-yhteyden vanhojen pelien pelaamiseen verkon kautta. Palvelu on vastaanottanut hieman kaksijakoista palautetta, eikä korvaa täysin fyysisten pelien ylivertaisuutta.

Sonyn uusi patentti vaikuttaisi kuitenkin ottavan vanhat pelit tosissaan. Tuki aiempien konsoleiden peleille vauhdittaisi varmasti myös PlayStation 5:n kysyntää, sillä suurin osa peleistä tukee alkuvaiheessa vain nykyistä PlayStation 4:ää. Laajempi pelikatalogi helpottaisi huomattavasti uuden konsolin käyttöönottoa.