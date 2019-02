Applen uusi iOS 12.1.4 -päivitys estää FaceTime-ryhmäpuheluiden salakuuntelun

Apple julkaisi odotetusti pikaisen korjauksen FaceTimen bugiin, joka mahdollisti toisten käyttäjien salakuuntelun ryhmäpuheluissa. AppleInsiderin mukaan Apple oli itse asiassa korjannut haavoittuvaisuuden omilla palvelimillaan jo aiemmin, mutta iOS 12.1.4 korjaa vian myös kaikilla laitteilla.

FaceTimen ryhmäpuhelut olivat pois käytöstä noin viikon ajan, kun Apple päätti ottaa toiminnon turvallisuussyistä pois käytöstä siksi aikaa, että bugi saadaan korjattua. Bugin oli huomannut ensimmäisenä amerikkalainen teini Grant Thompson, jonka äiti oli ilmoittanut siitä eteenpäin Applelle. Valmistajan on kerrottu palkinneen heidät tarkkaavaisuudestaan.

Here’s Apple’s new statement on the iOS 12.1.4 update that fixes FaceTime Group calls.(And yes, Apple’s going to both bounty Grant Thompson and his family for the bug, and make an extra contribution towards his education.)Full text in description for accessibility. pic.twitter.com/HOtPa5UvhYFebruary 7, 2019