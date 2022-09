Näin näet Uuden-Seelannin MM-rallin suorana Suomessa ja ulkomailla

Koko rallin MM-sarja kaudella 2022 on nähtävissä C Moren (Avaa uuteen ikkunaan) sivuilta. Tarjonta kattaa kaiken rallin avausmetreistä aina maalilipulle asti.

C More on maksullinen palvelu, joka vaatii tilauksen. Tarjolla on kuitenkin useita eri vaihtoehtoja. Mikäli mielessä on vain urheilu, ykkösvaihtoehtona on C More Sport (Avaa uuteen ikkunaan) (24,95 €/kk).

Kattavin vaihtoehto on C More Total+ (Avaa uuteen ikkunaan) (34,95 €/kk). Se sisältää kaiken urheilusisällön ohella myös C Moren sarjat, elokuvat sekä lastenohjelmat.

Sisällöt ovat katsottavissa koko EU:n alueella.