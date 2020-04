Näin kuvaat upeat auringonlaskut

Auringonlaskujen valokuvaaminen on yksi suosituimmista aiheista vuodenajasta riippumatta. Ne tarjoavat kuviin rikkaat värit, voimakkaat muodot ja dramaattisen valaistuksen ilman kuvaajan sen suurempaa suunnittelua.

Monesti kuitenkin huomaa, että kameran ottamat kuvat ovat vain halpoja kopioita verrattuna siihen, miltä auringonlaskut näyttävät paljaalla silmällä. Kuvista uupuu usein intensiteettiä, tai sitten niiden sommittelussa on jotain vialla.

Tässä on siis oppaamme, jonka avulla voi ottaa parhaita mahdollisia kuvia auringonlaskuista, sommitella otokset oikealla tavalla ja säätää kameran asetukset saadakseen kaiken irti väreistä.

Suurimmalle osalle meistä tulee valtava houkutus kuvata auringonlaskua välittömästi sen nähtyämme. Vaikka kuva on toki muuttuvien olosuhteiden vuoksi joskus järkevää hoitaa heti alta pois, on useimmiten järkevää odottaa pidempään, jotta kaikki menee varmasti nappiin.

Polttovälin ja kuvakulman valinnalla on iso merkitys kuvan onnistumisen kannalta. Nopeasti otettu laajakulmakuva saattaa vangita laajimman osan taivaasta, mutta se ei välttämättä tarjoa parasta mahdollista sommittelua.

Pidempi polttoväli ja huolellisesti valittu kuvakulma voivat tuottaa paljon paremman tuloksen. Aurinko näyttää isommalta, ja kuvaaja voi kontrolloida paremmin auringonlaskusta napattujen otosten muotoja ja siluettia.

Kameran asetuksissa on keskeisintä varmistaa, että saa vangittua auringonlaskun värit sellaisinaan, eikä siten miltä kamera "ajattelee" niiden näyttävän. Voi olla, että pitää myös muokata valotusasetuksia olosuhteiden mukaan, koska kamera ei välttämättä tulkitse näkymää odotetulla tavalla äärimmäisissä valo-olosuhteissa.

Kameran asetukset auringonlaskujen valokuvaamiseen

Mainitsemme oppaassamme valkotasapainon (White Balance) ja kuvankäsittelyasetukset (Picture Controls), mutta myös ISO-arvoa pitää miettiä. Automaattista ISO-herkkyyssäätöä (Auto ISO) ei kannata käyttää, mikäli ottaa kuvat jalustalla, koska suurille ISO-arvoille ei ole tarvetta ja laatu kärsii.

Automaattinen ISO-herkkyyssäätö voi kuitenkin olla hyvä suojakeino käsivaralla otetuissa kuvissa, koska valaistus ja valotusaika voivat muuttua nopeammin kuin ajattelisi.

1. Ensimmäiset yritykset

Olosuhteet muuttuvat nopeasti, joten on hyvä ottaa aluksi pari kuvaa. Zoom-linssin polttoväli on tässä kuvassa laajimmillaan, ja menimme kuvan ottaaksemme lähelle tätä vanhaa puista majakkaa. Kallistamalla kameraa ylöspäin saimme tulokseksi dramaattisen perspektiviin, mutta aurinko näkyy melko pienenä taustalla.

2. Polttovälin muuttaminen

Saimme paremman kuvan liikkumalla kauemmas ja käyttämällä pidempää polttoväliä. Majakka on samankokoinen ja paljon suorempi, koska meidän ei tarvinnut kallistaa kameraa. Taivaasta näkyy pienempi osa taustalla, joten aurinko näyttää isommalta ja olemme täyttäneet ruudun rikkaalla, oranssilla hehkulla.

3. Säädä valkotasapainoa

Jos valkotasapainon säädön laittaa automaattiseksi, voi kamera yrittää korjata värivirheiksi tulkitsemiaan asioita ja tuottaa heikkoja ja vääristyneitä sävyjä. Saadakseen vangittua kaikki vivahteet pitää käyttää "Direct Sunlight White Balance" -asetusta.

Maisemien väreistä voi saada lämpimämpiä vain yksinkertaisesti muuttamalla valkotasapainoasetuksen päivänvalosta (Daylight) pilviseen (Cloudy) tai varjoisaan (Shade).

Tietyissä kuvausolosuhteissa nämä universaalit oletusasetukset eivät kuitenkaan sovi koko maisemaan. Kun kuvaa auringonnousua tai auringonlaskua, ei ole aina mahdollista saada napattua otosta, joka näyttää sopivasti lämpimältä joka kohdasta.

Yleisin tilanne on sellainen, jossa suurin osa taivaasta – auringonlaskun intensiivisempien kohtien ulkopuolella – on selkeä. Sininen taivas toimii kuin suurena heijastimena ja täyttää varjot viileällä sinisellä valolla. Kun aurinko on matalalla, täyttyy isompi osa etualasta todennäköisesti varjosta.

Jos näissä olosuhteissa asettaa valkotasapainon auringonlaskun tai auringonnousun vuoksi "Daylightiin" tai "Cloudyyn", näyttävät varjoisat alueet erittäin sinisiltä. Mutta jos taas käyttää "Shade"-asetusta tuodakseen varjoihin ja taivaaseen lämmön tuntua, voi kuvista tulla liian lämpimiä ja oranssinvärisiä.

Kaiken tämän pystyy välttämään parhaiten ottamalla raakakuvia, asettamalla valkotasapainon auringonlaskun värien mukaan ja säätämällä varjoja kuvien muokkausvaiheessa.

4. Käytä kuvankäsittelyasetuksia ja kuvatyylejä

On katsottava kameran kuvatyylejä (Picture Styles). Vakioasetuksella saa vangittua värit tarkasti, mutta Vivid-tyylillä värikylläisyys on korkeampi ja kuvissa on enemmän intensiteettiä. Vielä parempaa jälkeä saa ottamalla kuvat raakamuodossa (raw file) JPEG:n sijaan. Se antaa enemmän vaihtoehtoja valkotasapainon ja värikylläisyyden muuttamiseen myöhemmässä vaiheessa.

5. Piilota aurinko

Valotus voi olla ongelma auringonlaskuja kuvatessa, joten katso kuvaa heti kuin mahdollista LCD-näytöltä. Jos aurinko on vielä melko korkealla taivaalla, voivat olosuhteet olla vielä liian intensiiviset kuvaamiseen. Siksi kannattaa yrittää kuvata toisen kohteen takaa, kuten teimme yllä olevassa kuvassamme majakan kanssa. Sillä tavalla saa vangittua auringonlaskun rikkaat värit ilman ylimääräistä häikäisyä.

6. Auringon kuvaaminen

Jos haluaa ottaa kuvan auringosta, pitää odottaa, että se on laskenut paljon lähemmäs horisonttia, jotta olosuhteet eivät ole niin intensiiviset. Valotukseen pitää toki edelleen kiinnittää huomiota. Äärimmäisissä olosuhteissa kameran automaattisesti painottava mittaus ei välttämättä toimi odotetulla tavalla, joten kannattaa valmistautua valotuksen säätämiseen.

7. Valotuksen mittaustilat

Kannattaa yrittää käyttää keskustapainotteista mittausta. Tämä on matriisimittausta yksinkertaisempi tila, ja erittäin kirkkaat alueet vaikuttavat siihen helpommin, mutta juuri sitä haluamme auringonlaskujen valokuvaamisesta. Taivaan värit ovat tässä se tärkeä juttu, ja etualan kohteiden pitäisi olla vain siluetteja. Käytä pistemittausta mitataksesi valotuksen osasta taivasta.

8. Auringonlaskun laskeminen

Auringonlaskujen suhteen on tietenkin tärkeintä olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa. On olemassa älypuhelimien sovelluksia auringonlaskun laskemiseen (sunset calculator). Ne kertovat esimerkiksi mihin aikaan, missä kulmassa ja milloin aurinko laskee. On silti oltava ajoissa paikalla ja annettava itselleen aikaa valmistautua.