Euroviisut 2022: lähetykset, osallistujat sekä aikataulu

Euroviisut ovat täällä taas! Eurovision Song Contest -tapahtuma marssittaa lavalle valtavan joukon esiintyjiä ympäri Eurooppaa ja maailmaa, kun artistit taistelevat kunniasta sekä perinteikkäästä tittelistä.

Tapahtuma vetää suomalaiset televisioiden ääreen jo semifinaalien aikaan sekä ennen kaikkea finaalilähetyksen yhteydessä. Näin näet Euroviisut 2022 ilmaiseksi Suomessa ja ulkomailla.

Euroviisut 2022 Semifinaali 1: Tiistaina 10.5. Semifinaali 2: Torstaina 12.5. Finaali: Lauantaina 14.5. Lähetys alkaa: 22.00 Tapahtumapaikka: Palasport Olimpico, Torino, Italia Katso Euroviisut Suomessa: YLE Areena Katso Euroviisut ulkomailla: kokeile ExpressVPN-palvelua ilmaiseksi kuukauden ajan

Italialainen rockbändi Måneskin nappasi ylivoimaisen voiton vuoden 2021 Euroviisuissa. Vaikka orkesterin menestysresepti oli hyvin samankaltainen Suomen Blind Channelin kanssa, nousi "Zitti e buoni" koko Euroopan suosikiksi.

Vaikka suomalaisten uroteot Euroviisuissa ovat Lordin historiallista voittoa lukuun ottamatta heikot, ovat sinivalkoiset värit tänä vuonna olleet koko tapahtuman kiinnostavinta antia. Edustajamme on nimittäin The Rasmus, joka loi 2000-luvun alussa suurta mainetta ja kunniaa In The Shadowsin ja F-f-f-fallingin kaltaisilla hiteillä. Nyt voittotaisteluun on ilmoittauduttu uutuuskappaleella Jezebel.

Musiikillisesti kiinnostavin edustaja on kuitenkin norjalainen popparikaksikko Subwoolfer. Duon biisi "Give That Wolf a Banana" on todellinen korvamato.

Voittaja lienee kuitenkin jo selvillä, sillä maailmanpoliittinen tilanne on nostanut Ukrainan kaikkien ennakkosuosikiksi.

Euroviisut kiinnostavat Suomessa miljoonayleisöä. Kerromme tässä artikkelissa kaiken oleellisen toukokuun musiikkitapahtumasta. Näin näet Euroviisut 2022 ilmaiseksi Suomessa ja ulkomailla.

Miten katsot Euroviisut Suomessa?

Euroviisut näytetään Ylen kanavilla sekä YLE Areena -suoratoistopalvelussa. Tiistain ja torstain semifinaalit sekä lauantain finaali ovat katsottavissa ilmaiseksi Suomessa.

Katso Euroviisut 2022 ilmaiseksi YLE Areena -suoratoistopalvelusta.

Kaikki lähetykset alkavat kello 22.00.

Miten katsot Euroviisut ulkomailla?

Jos satut olemaan ulkomailla, ei hätä ole onneksi niin suuri. Euroviisut voi nimittäin katsoa omalla kannettavalla tai mobiililaitteella VPN-palveluiden avulla. Ne paitsi turvaavat verkossa liikkumisesi, myös osaavat kiertää mahdolliset aluerajoitukset, jolloin voit katsoa kotimaisia lähetyksiä mistä tahansa.

VPN:n käyttäminen on näin helppoa:

1. Lataa ja asenna VPN - ykkösvalintamme on ExpressVPN

2. Yhdistä haluamallesi palvelimelle - avaa VPN-sovellus, paina "choose location" ja valitse sen jälkeen haluamasi kohde

3. Mene lähetyksen sivuille - siirry lähetyksentarjoajan sivuille tai sovellukseen ja katso lähetys aivan kuin olisit kotona. Suomessa Oscar-gaalan lähettää Yle Areena.

Euroviisujen voittajat

The Rasmus taistelee finaalipaikasta. (Image credit: Eurovision / EBU / ANDRES PUTTING)

1956 - Sveitsi (Lys Assia - Refrain)

1957 - Hollanti - (Corry Brokken - Net als toen)

1958 - Ranska - (André Claveau - Dors, mon amour)

1959 - Hollanti - (Teddy Scholten - Een beetje)

1960 - Ranska - (Jacqueline Boyer - Tom Pillibi)

1961 - Luxemburg - (Jean-Claude Pascal - Nous les amoureux)

1962 - Ranska - (Isabelle Aubret - Un premier amour)

1963 - Tanska - (Grethe and Jørgen Ingmann - Dansevise)

1964 - Italia - (Gigliola Cinquetti - Non ho l'età)

1965 - Luxemburg - (France Gall - Poupée de cire, poupée de son)

1966 - Itävalta - (Udo Jürgens - Merci, Chérie)

1967 - Iso-Britannia - (Sandie Shaw - Puppet on a String)

1968 - Espanja - (Massiel - La, la, la)

1969 - Espanja, Iso-Britannia, Hollanti, Ranska - (Salomé - Vivo cantando, Lulu - Boom Bang-a-Bang, Lenny Kuhr - De troubadour; Frida Boccara - Un jour, un enfant

1970 - Irlanti - (Dana - All Kinds of Everything)

1971 - Monaco - (Séverine - Un banc, un arbre, une rue)

1972 - Luxemburg - (Vicky Leandros - Après toi)

1973 - Luxemburg - (Anne-Marie David - Tu te reconnaîtras)

1974 - Ruotsi - (ABBA - Waterloo)

1975 - Hollanti - (Teach-In - Ding-a-dong)

1976 - Iso-Britannia - (Brotherhood of Man - Save Your Kisses for Me)

1977 - Ranska - (Marie Myriam - L'oiseau et l'enfant)

1978 - Israel - (Izhar Cohen and the Alphabeta - A-Ba-Ni-Bi)

1979 - Israel - (Milk and Honey - Hallelujah)

1980 - Irlanti - (Johnny Logan - What's Another Year)

1981 - Iso-Britannia - (Bucks Fizz - Making Your Mind Up)

1982 - Länsi-Saksa - (Nicole - Ein bißchen Frieden)

1983 - Luxemburg - (Corinne Hermès - Si la vie est cadeau)

1984 - Ruotsi - (Herreys - Diggi-Loo Diggi-Ley)

1985 - Norja - (Bobbysocks! - La det swinge)

1986 - Belgia - (Sandra Kim - J'aime la vie)

1987 - Irlanti - (Johnny Logan - Hold Me Now)

1988 - Sveitsi - (Céline Dion - Ne partez pas sans moi)

1989 - Jugoslavia - (Riva - Rock Me)

1990 - Italia - (Toto Cutugno - Insieme: 1992)

1991 - Ruotsi - (Carola - Fångad av en stormvind)

1992 - Irlanti - (Linda Martin - Why Me)

1993 - Irlanti - (Niamh Kavanagh - In Your Eyes)

1994 - Irlanti - (Paul Harrington and Charlie McGettigan - Rock 'n' Roll Kids)

1995 - Norja - (Secret Garden - Nocturne)

1996 - Irlanti - (Eimear Quinn - The Voice)

1997 - Iso-Britannia - (Katrina and the Waves - Love Shine a Light)

1998 - Israel - (Dana International - Diva)

1999 - Ruotsi - (Charlotte Nilsson - Take Me to Your Heaven)

2000 - Tanska - (Olsen Brothers - Fly on the Wings of Love)

2001 - Viro - (Tanel Padar, Dave Benton and 2XL - Everybody)

2002 - Latvia - (Marie N - I Wanna)

2003 - Turkki - (Sertab Erener - Everyway That I Can)

2004 - Ukraina - (Ruslana - Wild Dances)

2005 - Kreikka - (Helena Paparizou - My Number One)

2006 - Suomi - (Lordi - Hard Rock Hallelujah)

2007 - Serbia - (Marija Šerifović - Molitva)

2008 - Venäjä - (Dima Bilan - Believe)

2009 - Norja - "Alexander Rybak - Fairytale)

2010 - Saksa - (Lena Meyer-Landrut - Satellite)

2011 - Azerbaijan - (Ell and Nikki - Running Scared)

2012 - Ruotsi - (Loreen - Euphoria)

2013 - Tanska - (Emmelie de Forest - Only Teardrops)

2014 - Itävalta - (Conchita Wurst - Rise Like a Phoenix)

2015 - Ruotsi - (Måns Zelmerlöw - Heroes)

2016 - Ukraina - (Jamala - 1944)

2017 - Portugali - (Salvador Sobral - Amar pelos dois)

2018 - Israel - (Netta - Toy)

2019 - Hollanti - (Duncan Laurence - Arcade)

2021 - Italia - (Måneskin - Zitti e buoni)

Euroviisut 2022: kappaleet

Latvia ei väreissä säästele (Image credit: Eurovision / EBU / CORINNE CUMMING)

Italia, Ranska, Saksa, Espanja ja Iso-Britannia pääsevät suoraan finaaliin. Sen sijaan muut osallistujat selviävät semifinaalien yhteydessä.

Alla ovat kaikki Euroviisut 2022 -kilpailuun osallistuvat esiintyjät ja kappaleet:

Italia - Mahmood and Blanco, "Brividi"

Ranska - Alvan and Ahez, "Fulenn"

Saksa - Malik Harris, "Rockstars"

Espanja - Chanel, "SloMo"

Iso-Britannia - Sam Ryder, "Space Man"

Albania - Ronela Hajati, "Sekret"

Latvia - Citi Zēni, "Eat Your Salad"

Liettua - Monika Liu, "Sentimentai"

Sveitsi - Marius Bear, "Boys Do Cry"

Slovenia - LPS, "Disko"

Ukraina - Kalush Orchestra, "Stefania"

Bulgaria - Intelligent Music Project, "Intention"

Hollanti - S10, "De diepte"

Moldova - Zdob și Zdub and Advahov Brothers, "Trenulețul"

Portugali - Maro, "Saudade, saudade"

Kroatia - Mia Dimšić, "Guilty Pleasure"

Tanska - Reddi, "The Show"

Itävalta - Lumix feat. Pia Maria, "Halo"

Islanti - Systur, "Með hækkandi sól"

Kreikka - Amanda Georgiadi Tenfjord, "Die Together"

Norja - Subwoolfer, "Give That Wolf a Banana"

Armenia - Rosa Linn, "Snap"

Suomi - The Rasmus, "Jezebel"

Israel - Michael Ben David, "I.M"

Serbia - Konstrakta, "In corpore sano"

Azerbaijan - Nadir Rustamli, "Fade to Black"

Georgia - Circus Mircus, "Lock Me In"

Malta - Emma Muscat, "I Am What I Am"

San Marino - Achille Lauro, "Stripper"

Australia - Sheldon Riley, "Not the Same"

Kypros - Andromache, "Ela"

Irlanti - Brooke, "That's Rich"

Pohjois-Makedonia - Andrea, "Circles"

Viro - Stefan, "Hope"

Romania - WRS, "Llámame"

Puola - Ochman, "River"

Montenegro - Vladana, "Breathe"

Belgia - Jérémie Makiese, "Miss You"

Ruotsi - Cornelia Jakobs, "Hold Me Closer"

Tsekki - We Are Domi, "Lights Off"

Kuka on todennäköisin voittaja Euroviisuissa 2022?

Ukraina on Euroviisujen ykkössuosikki (Image credit: Eurovision / EBU / ANDRES PUTTING)

Vaikka Euroviisut on laulukilpailu, vuonna 2022 menestys perustunee aivan muihin asioihin. Ukrainan Kalush Orchestran voittoa pidetään lähes varmana, sillä maa saanee runsaasti sympatiaääniä maan sotatilanteen takia.

Miten Euroviisujen äänestäminen toimii?

Euroviisujen vuonna 1975 luotu äänestyssysteemi mullistui vuonna 2016. Voittaja on nykyään eniten yleisö- ja tuomariääniä saanut esittäjä. Nämä äänet ovat samanarvoisia.

Kun äänestys umpeutuu, jokaisen maan valitsema juontaja kertoo maansa äänet.

Semifinaalien tarkat maakohtaiset yleisöäänet ja jury-pisteet julkaistaan lauantain finaalin jälkeen.

Näin äänestät Euroviisut 2022 -kilpailussa

Euroviisuissa voi äänestää tekstiviestillä, puhelimitse sekä Eurovision-mobiilisovelluksella. Suomesta äänestäminen on mahdollista toisessa semifinaalissa sekä finaalissa.

Euroviisuissa äänestät lähettämällä haluamasi esiintyjän numeron tekstiviestillä numeroon 173005 tai soittamalla numeroon 0700 79 1 XX. Puhelinnumeron kaksi viimeistä numeroa pohjautuvat esityksen järjestysnumeroon, joka kerrotaan lähetyksessä.

Äänestyksen hinta on 1,00 €/puh + pvm tai 1 €/tekstiviesti. Myös mobiilisovelluksella äänestäminen maksaa 1 € / ääni. Voit äänestää enintään 20 kertaa.

(Image credit: Eurovision)

Mitkä ovat ikimuistoisimmat Euroviisu-esitykset?

Euroviisujen faneja on hemmoteltu vuosikymmenten saatossa todellisilla huippuhetkillä. Suomalaisittain ykkönen on tietysti Lordin euroviisuvoitto kappaleella Hard Rock Hallelujah.

Pohjoismaat ovat olleet muutoinkin menestyksekkäitä. ABBA nappasi vuosikymmeniä sitten voiton Waterloo-kappaleellaan.

Entä kukapa voisi unohtaa Portugalin Salvador Sobralin voittoa kappaleella Amar Pelos Dois tai Italian Gigliola Cinquettin biisiä Non Ho L'eta=

Mainittakoon vielä Buck Fizzin esiintyminen vuonna 1981 kappaleella Making Your Mind Up.