Tässä on viikonlopun halvin Razer DeathAdder V2 -pelihiiri

Pelihiirien markkinoilla vilisee vaihtoehtoja. Yksi tunnetuimmista valmistajista on Razer, jonka DeathAdder V2 on pitänyt paikkansa kärkivaihtoehtojen joukossa. Seon jo valmiiksi hinnaltaan varsin huokea vaihtoehto, mutta kokonaisuus on erityisesti tarjouksen ansiosta todella houkutteleva.

DeathAdder V2 parhaiden pelihiirien listallamme kymmenentenä. Olemme kiitelleet erityisesti sen kustomoitavuutta sekä muotoilua, joka sopii aikuiseen käteen täydellisesti. Pientä kritiikkiä ansaitsi kuitenkin kookas muotoilu, joka ei sovellu aivan jokaiseen käteen.

"Yksinkertaisen muotoilun osalta se toimii yhtälailla toimistokäytössä, ja sen 70 miljoonan klikkauksen kestävyys takaa, että sen käyttöikä lasketaan vuosissa."

Malli maksaa yleensä noin 80 euroa. Gigantin huipputarjouksen ansiosta hinta on kuitenkin viikonlopun ajan kohdillaan. Tammitarjouksen avulla säästät hinnasta lähes puolet, kun pelihiiren saa mukaansa alle 45 euron hintaan.

Jos et ole täysin varma siitä, onko Razer DeathAdder V2 tarpeisiisi sopivin, kannattaa suunnata parhaiden pelihiirien listallemme. Sen jokainen vaihtoehto tarjoaa sinulle parhaat mahdolliset pelihetket. Mukana on myös selvästi edullisempia vaihtoehtoja, mikäli et ole halukas maksamaan lähemmäs satasta pelihiirestäsi.