Jääkiekon MM 2019 – kokosimme parhaat televisiotarjoukset kisakatsomoon

Jääkiekon MM-kisat alkavat 10.5., kun Suomi kohtaa alkulohkon ensimmäisessä ottelussa Kanadan. Voit seurata Jukka Jalosen luotsaaman leijonamiehistön kamppailua tuttuun tapaan MTV3:lta, joka näyttää kaikki Suomen pelit.

Jos kuitenkin haluat nähdä kisojen kaikki pelit, joudut hankkimaan C More Sportin, joka maksaa 24,95 euroa kuukaudessa. Maksulliset pelit selostaa pääasiassa Antero Mertaranta. Samaan pakettiin kuuluvat myös muun muassa Formula 1 -osakilpailut, jalkapallon Mestarien liiga ja La Liga sekä CHL.

Moni on kuitenkin huomannut suuren penkkiurheilutapahtuman koittaessa, että olohuoneen päälaite kaipaisi päivitystä. Siksi kokosimmekin kaikki tämän hetken parhaat televisiotarjoukset, jotta pääset nauttimaan peleistä mahdollisimman hyvällä kuvalla.

Kaikki artikkeliin listatut tarjoukset on koottu riippumattomasti, eikä TechRadar Suomi saa myyntiprovisiota mistään artikkelimme tuotteesta. Tässä tulevat tämän hetken parhaat televisiotarjoukset!

Samsung Q9F 55" 4K QLED | 1 999 € 1 599 € | 20 % | Gigantti Viime syksynä julkaistu Samsungin huippumalli on edelleenkin yksi markkinoiden parhaista televisioista, siksi se ansaitsi arvostelussamme luokkansa paras -tittelin. Laadukas televisio on nyt tarjolla mukavaan hintaan juuri ennen lätkän MM-kisoja.

LG C8 65" 4K Smart OLED | 1 979 € | Verkkokauppa.com

LG C8 on tällä hetkellä paras televisio -vertailumme toisella sijalla, eikä syyttä. Sen kuvanlaatu on lyömätön hintaansa nähden, mustat toistuvat syvinä ja käyttöliittymä on erittäin helppokäyttöinen. LG:n viime vuoden huippumalli on mielestämme yhä tämän hetken järkevin ostos 4K-televisioksi.

Hinta voimassa toistaiseksi.Katso tarjous