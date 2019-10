Näin Black Friday on muuttunut viimeisen vuosikymmenen aikana

Palataan hetkeksi ajassa taaksepäin vuoteen 2009. Olemme melkein kokonaan toisenlaisessa aikakaudessa. iPhone oli hädin tuskin kahden vuoden ikäinen ja älypuhelimet yleisesti ottaen olivat vain lumoavia ylellisyyksiä, eivätkä laitteita, joiden ympärille koko elämämme kietoutui.

Televisioiden alapuolella majailivat PlayStation 3 ja Xbox 360. Ja jos halusit katsoa elokuvia Netflixistä? Se toimi silloin vain postimyynnillä.

Muutoksista huolimatta meidän pyhät traditiot ovat silti säilyneet. Emme tarkoita joulua tai juhannusta, vaan Black Fridayta, kiitospäivän jälkeistä myyntipäivää, joka alkoi ensin Yhdysvalloista ja laajentui nopeasti maailmanlaajuiseksi myyntijuhlaksi juuri ennen joulua.

Vaan aivan kuten paavi joutui räppäämään tavoittaakseen nykynuorison, Black Friday on joutunut muuttumuun myös vuosien varrella. Millaisia muutoksia se on kokenut viimeisen vuosikymmenen aikana?

Suurin muutos on tietenkin siinä, että Black Friday on nykyään paljon merkittävämpi tapahtuma. Google Trendsin pikaisella vilkaisulla kiinnostus tapahtumaa kohtaan on kasvanut vuosi vuodelta siitä lähtien, kun Google ryhtyi seuraamaan trendejä.

Kiinnostus Black Fridayta kohtaan on kasvanut vuosi vuodelta (Image credit: Google)

"Kokemuksen ja tutkimustulosten perusteella näyttää siltä, että ihmiset rakastavat lähes poikkeuksetta alennuksen tuomasta tunteesta. Jos ihminen haluaa jotain, mutta uskoo sen saapuvan pian alennukseen, hän jää todennäköisesti odottamaan alennuksia", sanoo tohtori Steve McCabe Birmingham City Universityn Institute of Design and Economic Development -osastolta.

Sama näkyy myös yksittäisten jälleenmyyjien osalta. Lahjojen myyntiin erikoistunut verkkokauppa Prezzybox on huomannut muutoksen vaikutuksen omaan toimintaansa.

"Marraskuu on kaupankäynnin kannalta paljon hiljaisempaa", sanoo yhtiön toimituspäällikkö Zak Edwards. Hänen mukaansa viime marraskuussa myynnit tippuivat 18,56 %, kun Black Friday ja sitä seuraava Cyber Monday nähdään vasta kuun lopussa ja kuluttajat jäävät odottamaan tarjouksia.

Vastaavasti yhtiön joulukuun myynnit kasvoivat 13 %. Ostokäyttäytymisen muutos aiheuttaa yhtiölle jopa pienoisia ongelmia, sillä keskitetyt ostorykäykset vaativat erityisen paljon varastojen täydentäjiltä ja jakelijoilta.

Mitä me ostamme

"Ostokäyttäytymisessä on tapahtunut hurja muutos viimeisen vuosikymmenen aikana. Verkkokauppojen kasvu ylittää jopa varhaisten ennusteiden pohjalta tehdyt odotukset siitä, mitä tuotteita ihmiset ovat valmiita ostamaan verkosta", sanoo University of Sunderlandin professori Lawrence Bellamy.

Hänen mukaansa nykypäivän Black Friday -ostajat ovat paljon halukkaampia ostamaan tuotteita verkosta ja palauttamaan ne, jos niiden "verkkoaineettomuus" ei vastaa todellisuutta.

Toisin sanoen vielä vuosikymmen sitten verkkokauppa rajoittui pitkälti tuotteisiin, joiden sisällön ostajat tiesivät jo etukäteen, kuten kirjojen kohdalla. Kivijalkakaupat toimivat sen sijaan myynti-ikkunana vaatteille ja muille tuotteille, joiden soveltuvuutta ei voinut todeta tietokoneen näytön kautta.

Tämä muutos johtuu osaltaan teknologian, kuten"käänteisen logistiikan" kaltaisista parannuksista, sekä kulttuurillisista muutoksista: milleniaalit ja Z-sukupolvi ovat vanhempiaan rohkeampia ottamaan riskejä verkossa.

Tutkimukset antavat pohjaa väitteelle. Royal Mailin raportin mukaan pelkästään Iso-Britanniassa huimat 87 % vähittäismyynnistä tapahtui verkossa vuonna 2018, ja niistä 48 % tehtiin mobiililaitteilla.

(Image credit: Shutterstock)

Musta kuukausi

Toinen mielenkiintoinen asia verkkokauppojen nousussa on se, miten ne ovat vaikuttaneet Black Fridayn järjestämiseen. Olemme tottuneet näkemään vanhoja videoita, joissa ihmiset jonottavat kauppakeskuksen avausta ja taistelevat fyysisesti tuotteista keskenään. Nykyään Black Friday keskittyy vähemmän yksittäiseen päivään ja enemmän ajanjaksoon.

"Jälleenmyyjät saattavat tulevaisuudessa käyttää termiä Black Friday kuvastamaan koko kuukauden ajan kattavia tarjouksia, joilla käynnistää perinteiset joulumyynnit", sanoo markkinointiyhtiö Visualsoftin Gavin Lofther.

Markkinointiyhtiö Criteon toimitusjohtaja John Gillan on työskennellyt useiden jälleenmyyjien kanssa ja huomauttaa, että vuonna 2018 Amazon aloitti Black Friday -tarjoukset entistä aikaisemmin "Countdown to Black Friday" -tarjouksilla jo marraskuun alussa.

"Black Friday on silti tärkeä päivä jälleenmyyjien kalenterissa", hän sanoo ja jatkaa: "tutkimustemme valossa tuona päivänä ostoksia tekevät ihmiset ovat käyttäneet enemmän rahaa kuin aiempina vuosina. Heidän ostoskori oli keskimäärin 132 puntaa [eli noin 152 euroa]."

Kova kilpailu

Mitä paljon markkinoituihin ostospyhiin tulee, Black Friday on oikeasti hyvin muinainen perinne ja sen historia voidaan juontaa 90 vuoden päähän. Kuluttajat eivät ole tästä kuitenkaan kiinnostuneita, ja viimeisen vuosikymmenen aikana olemme nähneet yhä useamman kilpailevan ostospäivän ilmestyneen kalenteriimme.

(Image credit: Amazon)

Eritoten suureksi kilpailijaksi lännessä on noussut Amazonin Prime Day, jota vietetään usein heinäkuun puolessa välissä. Kyseessä on käytännössä Black Friday, joka keskittyy tosin yhteen ainoaan jälleenmyyjään. Tai vielä toistaiseksi, sillä muutamat jälleenmyyjät ovat alkaneet liittyä Prime Dayn mukaan, vaikka niillä ei ole mitään tekemistä Amazonin kanssa.

Jos haluamme nähdä kuitenkin todella suuren kilpailijan Black Fridaylle, meidän pitää mennä Kiinaan. Valtion Amazon-vastine Alibaba järjestää vuosittain Single's Day -myyntipäivän, jota vietetään 11.11.

"Vuonna 2018 Black Fridayn myynnit ylsivät 6,2 miljardiin dollariin [5,5 miljardia euroa], kun taas Single's Dayn tuotot Alibaballe olivat 24 tunnin aikana yli 30,8 miljardia dollaria [27,6 miljardia euroa]."

"Ei ole epäilystäkään, etteivätkö ulkomaalaiset jälleenmyyjät hyppää mukaan Single's Day -tapahtumaan. Varsinkin nyt, kun Kiinan talous saattaa hidastua aavistuksen aiemmasta, vaikka sen ennustetaan edelleen kasvavan 6 % tänä vuonna", sanoo Kiinassa toimivien yhtiöiden sosiaalisen median markkinointiin erikoistuneen Ping Pong Digitalin Jimmy Robinson.

"Pidän hyvin todennäköisenä, että näemme yhä useamman eri aloilta olevan brändin ja yhtiön pyrkivän saavuttamaan kiinalaiset kuluttajat Single's Dayna ja sen pikkusisarus Double 12 -päivänä (12.12.). Ja nämä päivät laajentuvat ennen pitkään maailmanlaajuiseksi samaan tapaan kuin Black Friday laajentui Yhdysvalloista kaikkialle."

Joten saatammeko nähdä tulevaisuudessa Black Fridayn jäävän vain varjoksi itsestään?

"Loppujen lopuksi niin verkko- kuin kivijalkakaupat käyttävät kaikkia mahdollisia keinoja parantaakseen myyntejään", sanoo McCabe. "Jos tämä tarkoittaa sitä, että kuluttajat uskovat ostavansa tuotteita edullisemmalla kuin muulloin, niin järjestelmä toimii jälleenmyyjien eduksi."