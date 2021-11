Black Friday 2021: Parhaat ennakkotarjoukset tietokoneista

Tämän vuoden Black Friday -tarjoukset pöytätietokoneista käynnistyvät pian. Viime vuonna Adoben mukaan tietokoneiden hinnat tippuivat Black Fridayn aikaan jopa 29 %. Emme kuitenkaan tiedä, noudattaako vuosi 2021 edeltäjäänsä, sillä maailmanlaajuinen silikonipula on nostanut komponenttien hintoja.

Tästä huolimatta osa jälleenmyyjistä on tuonut jo omia mallejaan myyntiin alennuksella edessä häämöttävän Black Fridayn kunniaksi. Odotammekin näkevämme loppukuusta hyviä tarjouksia niin Applelta, HP:lta kuin Delliltäkin. Kannattaakin merkata tämä sivu ylös, jos olet etsimässä huippualennuksia uudesta pöytätietokoneesta.

Ja jos et malta odottaa Black Fridayhin asti, suosittelemme tutustumaan alla oleviin poimintoihimme. Suosittelemme kuitenkin odottamaan vielä hetken aikaa, sillä Black Friday kolkuttelee jo entistä lähempänä.

Jos etsit puolestaan uutta kannettavaa, suosittelemme tutustumaan silloin meidän Black Friday -tarjouspoimintoihin kannettavista.

Päivän parhaat Black Friday -tarjoukset tietokoneista

There are still three weeks left until this year's Black Friday sale, but you can still save a few hundred bucks if you want to strike now. We have unearthed some of today's best deals so you do not have to wait to buy a computer.

Marraskuun jälkimmäinen puolisko on jo käynnistynyt, joten Black Friday on entistä likempänä. Jos et malta odottaa enää muutamaa viikkoa, olemme poimineet alapuolelle muutamia hyviä täkyjä tietokoneista.

Mac mini (2020, M1): 747 € Powerista Mac mini (2020, M1): 747 € Powerista

Viimeisin Mac mini -kone käyttää M1-sirua, joka takaa upean suorituskyvyn. Tällä pienellä koneella luotkin kätevän kotitoimiston itsellesi.

Apple iMac 24": 1 497,92 € Dustinista Apple iMac 24": 1 497,92 € Dustinista

Uudelleenmuotoiltu 24-tuumainen iMac sisältää M1-sirun ja muutaman näppärän lisäratkaisun. Tämä tietokone sulautuukin loistavasti omaan kotitoimistoon, joskin toivomme näkevämme tästä entistä parempia tarjouksia Black Fridayn aikaan.

(Image credit: Future)

Black Friday -tarjoukset tietokoneista: Mitä odotamme

Tämä vuosi poikkeaa edellisestä siltä osin, että maailmanlaajuinen komponenttipula on johtanut useiden tietokoneiden heikkoon saatavuuteen. Koneita on kyllä tarjolla jälleenmyyjiltä, mutta niissä ei välttämättä nähdä tuntuvia alennuksia.

Tilanne todennäköisesti muuttuu Black Fridayna, mutta meillä ei ole silti kovin suuria odotuksia. Todennäköisesti saatavat säästöt ovat melko maltillisia, joten uusimmalla raudalla varustettuja malleja ei kannata odotella saatavaksi puoleen hintaan.

Vastaavasti kaikkein parhaimmista tarjouksista nauttivia tietokoneita tuskin kannattaa tänä vuonna ostaa, sillä niiden komponentit saattavat olla vanhaa perua. Lisäksi ne eivät välttämättä tue Windows 11:tä.

Kokoamme silti tähän artikkeliin tämän vuoden parhaat Black Friday -tarjoukset tietokoneista. Näin sinun ei tarvitse stressata ja viettää aikaa eri jälleenmyyjien valikoimaa selaten, vaan voit tallentaa tämän sivun ja tarkastaa tilanteen säännöllisesti.

Black Friday -tarjoukset tietokoneista: Usein kysytyt kysymykset

Milloin näemme parhaat Black Friday -tarjoukset tietokoneista? Black Friday järjestetään tänä vuonna 26. marraskuuta, jolloin näemme todennäköisesti parhaat tarjoukset tietokoneista. Ennakkotarjoukset tosin alkavat jo marraskuun alussa, joskin suurimmat aleprosentit nähdään vasta loppukuusta. Viime vuonna näimme merkittäviä alennuksia jälleenmyyjien osalta. Adoben mukaan hinnat laskivat parhaimmillaan jopa 30 prosenttia, kun vielä aiempana kahtena vuotena laskua nähtiin vain 17 prosenttia. Tämä vuosi on kuitenkin pienoinen mysteeri, mutta jos haluat saada koneesi mahdollisimman halvalla, suosittelemme odottamaan Black Fridayhin.

Mistä löydän parhaat Black Friday -tarjoukset tietokoneista? Suomessa Verkkokauppa.com, Gigantti, Jimm's ja monet muut jälleenmyyjät myyvät valmispaketteja tietokoneista, joten he ovat myös paras paikka löytää tarjouksia. Dell ja HP ovat usein ainakin auliita tuomaan omia mallejaan alennukseen Black Fridayn aikaan.

Näemmekö parempia Black Friday -tarjouksia loppukuusta? Black Fridayhin on vielä pari viikkoa aikaa. Siksi suosittelemme tarkastelemaan näitä kolmea asiaa, jos olet aikeissa ostaa uutta tietokonetta jo nyt: hinta, jälleenmyyjä ja valmistaja. Toisin sanoen jos näet itsellesi sopivilla komponenteilla varustetun tietokoneen, joka on jo nyt edullisempi kuin edellisenä vuonna, se voi olla kannattava ostaa jo nyt. Mutta jos etsit iMacia tai kalliimpaa tietokonetta, näemme todennäköisesti parempia alennuksia lähempänä Black Fridayta.

Mistä löydän parhaat Black Friday -tarjoukset komponenteista? Jos omistat jo tietokoneen ja olet aikeissa vain päivittää, hyviä tarjouksia on jo liikkeellä. Suosittelemmekin tutustumaan meidän parhaisiin Black Friday -tarjouksiin PC-komponenteista, jos etsit muistia, näytönohjainta, koteloa tai emolevyä.

Muita Black Friday -ennakkotarjouksia