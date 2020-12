Paras joulukauhuelokuva: 13 hyytävää vaihtoehtoa pyhiksi

Parhaat vaihtoehtoiset jouluelokuvat ovat hyvää vastalääkettä joulun pirteydelle ja omalle henkiselle hyvinvoinnille. Klassikoistaan huolimatta Love Actuallyn ja Elfin kaltaisia elokuvia voi katsoa voi niin monta kertaa ennen kuin pyhät muuttuvat toistuviksi painajaisiksi.

Joulupyhät ovat kaiken lisäksi omiaan asteen tummanpuhuvammille sovituksille. Joulumusiikki itsessään on jo epäilyttävän synkkää, eikä vieraiden kotiin murtautuva joulupukkikaan nyt ole kaikkein iloisin tuttavuus, jos asiaa ajattelee yhtää sen tarkemmin.

Alapuolelle olemmekin koonneet parhaat vaihtoehtoiset jouluelokuvat, jotka tuovat hieman toisennäköisen silmäyksen juhlavaan pyhään. Listalla on luonnollisesti Riiviöiden kaltaiset klassikot, mutta jouluun kuuluu myös muuakin riipivää kuin hirviömäiset karvapallot. Zombeja, psykoottisia joulupukkeja, murhanhimoisia lumiukkoja ja mukana laulettavat joulurallatukset ovat ehdotonta katseltavaa myös tänä pyhänä. Aina toisinaan ulkona kilisevät äänet eivät olekaan kulkuset...

(Image credit: Storm Vision Entertainment)

13. Better Watch Out (2016)

Lastenvahtiminen on helppoa. Sinulle maksetaan siitä, että istut jonkun asunnossa ja syöt kaiken heidän jääkaapista. Ja joulun alla pesti kuulostaa entistä houkuttelevammalta. Valitettavasti Olivia DeJongen esittämälle Ashleylle keikka muuttuu yllättävään suuntaan.

Better Watch Out tarjoaa odottamattoman, mustalla huumorilla varustetun ja äkkiarvaamattoman väkivaltaisen slasher-elokuvan, joka on kuin vääristynyt peilikuva Yksin kotona -elokuvan leikkisistä kommelluksista.

Elokuva on vuokrattavissa muun muassa Viaplayssa, Google Playssa ja Blockbusterissa.

(Image credit: Disney)

12. The Nightmare Before Christmas (1993)

Tim Burtonin ja Henry Selickin stop motion -animaationa toteutettu jouluelokuva on suunnattu lapsille, mutta siinä on eittämättä aineksia monta vuotta kestäviin painajaisiin. Jack ja Sally ovat luoneet kokonaisen sukupolven 90-luvulla eläneitä tyytyväisiä gootteja, ja samainen musikaali toimii vielä nykyäänkin erinomaisen viihdyttävänä ja tunnelmallisena jouluelokuvana.

Elokuva on katsottavissa Disney+-palvelussa sekä vuokrattavissa muun muassa Viaplayssa, iTunesista, Google Playssa ja Blockbusterissa.

11. Jack Frost (1997)

(Image credit: A-Pix Entertainment)

Tärkeintä Jack Frost -elokuvaa etsiessä on tarkastaa kyseisen elokuvan julkaisuvuosi. Vuonna 1998 ilmestynyt Jack Frost on siirappinen draama, jonka pääosassa nähdään Michael Keaton, kun taas vuoden 1997 versio on listalle kaivattu b-luokan kauhuelokuva sarjamurhaajasta, joka muuttuu jäiseksi murhaajaksi.

Elokuva on vuokrattavissa muun muassa iTunesissa.

(Image credit: Vertigo Films)

10. The Children (2008)

Tässä kauhuelokuvassa on kenties yksi parhaimmista iskulauseista koskaan: "Toitte heidät tähän maailmaan, nyt he vievät teidät pois." The Children on nerokas ja harvinainen elokuva, jossa pienet piltit ovat kaikkea muuta kuin viattomia söpöliinejä. Elokuvassa lapset muuttuvat mysteerisen taudin vuoksi murhanhimoisiksi tappajiksi, mikä tekee rauhallisesta joululomasta helvetillisen selviytymistaistelun. Lopputulos on ahdistava ja ilkeä joulunajan kauhuelokuva, joka on juuri omiaan tälle listalle.

(Image credit: Lionsgate Entertainment)

9. Dead End (2003)

Rauhaisat joulupyhät muuttuvat painajaismaiseksi kauhunhetkeksi, kun perheen ajomatka pyhien viettoon päättyykin eksymiseen keskelle murhaavan synkkää metsää. Dead Endin yksinkertaisuus on samalla sen vetovoima, sillä tiedämme kaikki, miltä tuntuu olla eksyksissä. Ja kun asiat alkavat mennä pieleen, tapahtumat muuttuvat entistä pelottavammiksi.

(Image credit: Copperheart Entertainment)

8. A Christmas Horror Story (2015)

Jos et malta katsoa kokonaista elokuvaa, mutta haluat nauttia silti joulukauhun tutuista tunnelmista, vaihtoehtosi on tämä kauhuantologia. Tämä kokoelma tarjoaa kaiken mahdollisen: zombitonttuja, Krampuksen ja joulupukin välisen kaksintaiston sekä William Shatnerin esittämän radiojuontajan. Elokuva on yllättävän hyvin käsikirjoitettu ja humoristisen verinen, joten se on oiva vaihtoehto toisenlaista jouluelokuvaa kaipaaville.

7. Christmas Evil (1980)

Joulu olisi hyvin erilainen, jos joulupukki käyttäytyisi samalla tavalla kuin tätä imitoiva Harry Stadling. Kilttien ja tuhmien lasten listalla jälkimmäiseen sarakkeeseen päätyneet nulikat eivät suinkaan saa hiiltä, vaan väkivaltaisen kuoleman. Kiltit piltit saavat sen sijaan lahjoja, joten valkopartainen hullu ei ole sentään ihan täysin mielipuolinen.

(Image credit: Deal)

6. Game Over (1989)

Game Over tunnetaan myös nimellä Deadly Games sekä alkuperäisellä ranskankielisellä nimellä 3615 Code Pére Noël. Yksin kotona -elokuvan verisemmässä versiossa nuori poika ryhtyy puolustamaan isoisäänsä asettamalla tappavia ansoja psykopaattista joulupukkia vastaan. Tätä elokuvaa ei kannata varsinkaan näyttää lapsille, mutta sen murhanhimoisessa väkivallassa on oma viihteensä.

(Image credit: Vertigo)

5. Anna and the Apocalypse (2017)

Hyvin harva elokuva yltää kulttiklassikoksi, mutta Anna and the Apocalypse saa arvovaltaisen aseman heittämällä yhdistämällä zombeja, Glee-sarjaa ja vuoden pyhintä aikaa. Tämä on yksi parhaista vaihtoehtoisista joulumusikaaleista, jossa on sydäntä ja miltei Shaun of the Deadin tasoon yltäviä musiikkiesityksiä. Todellisen hurmeista jouluiloa!

Elokuva on vuokrattavissa muun muassa Viaplayssa, iTunesissa, Google Playssa ja Blockbusterissa.

(Image credit: Icon Film Distribution)

4. Rare Exports: A Christmas Tale (2010)

Kotimaista tuotantoa oleva Rare Export kysyy, mitä tapahtuisi jos joulupukki ei olisikaan alkujaan kiltti, vaan iloisen punanutun takana on oikeasti synkkä historia. Tumman huumorin ryydittämä toimintakomedia vie katsojat Lappiin, jossa tutkimusryhmä vapauttaa syvältä vuoren sisältä jotain murhanhimoista ja ikiaikaista. Tämä elokuva kestää aikaa, minkä lisäksi suosittelemme katsomaan myös saman ohjaajan aiemmat Rare Export -lyhytelokuvat.

(Image credit: Universal)

3. Krampus (2015)

Joulu on stressaavaa aikaa. Perhe käyttäytyy tylysti, kukaan ei kiitä saamistaan lahjoista ja velipoika onnistuu herättämään Krampuksen ja tämän murhanhimoisen armeijan naapurustoon. Trick r Treat -ohjaaja Michael Doughertyn ohjaama elokuva on aidosti pelottava kauhukomedia, joka yhdistää onnistuneesti perhedraaman verentäytteiseen joulunviettoon.

Elokuva on vuokrattavissa muun muassa Viaplayssa, Google Playssa ja Blockbusterissa.

(Image credit: Warner Bros)

2. Gremlins (1984)

Gremlins on todennäköisesti ollut jo useamman vuoden ajan pakkokatsottavien jouluelokuvien listalla, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että kyseessä on erinomainen vaihtoehtoinen jouluelokuva. Pienet väkivaltaiset riiviöt ovat vain pieni osa tätä komediaa, sillä muutamat elokuvan kohtaukset tuntuvat nykyään jo yllättävän rajuilta sen saamaan ikärajaluokitukseen nähden. Perheen pienemmät eivät siis välttämättä arvosta elokuvan sanomaa yhtälailla kuin vanhemmat.

Elokuva on katsottavissa Netflixistä ja C Morelta sekä vuokrattavissa muun muassa Viaplayssa iTunesissa,, Google Playssa ja Blockbusterissa.

1. Black Christmas (1974)

Unohda tästä tehdyt uusioversiot, sillä alkuperäinen vuonna 1974 valmistunut Black Christmas on edelleen yksi parhaimmista joulukauhuelokuvista koskaan. Margot Kidderin esittämä Barb on roolissaan ikoninen, eikä Olivia Husseyn Jess ole juuri sen huonompi. Murhat aiheuttavat vielä nykyäänkin puistatuksia, mutta varsinaiset puhelinsoitot ovat elokuvan todellinen hyytävä osuus, kun murhaaja vaanii turvalliseksi luullun talon asukkaita.