La próxima frontera de IA de Qualcomm es... Tu automovil

Históricamente, Qualcomm ha guardado silencio sobre sus aspiraciones automotrices, prefiriendo centrar la atención en sus ofertas de procesadores móviles y portátiles Snapdragon. Eso podría estar cambiando. La compañía me llevó a su Qualcomm Snapdragon Summit en Maui para ver sus últimos chips Snapdragon Elite, y este año todo se trata de automoción. El Snapdragon Digital Chassis ha estado impulsando automóviles durante un par de años, pero ahora Qualcomm está tocando la bocina de Elite con los sistemas Snapdragon Ride Elite y Snapdragon Cockpit Elite en un chip. Y cuando Qualcomm dice 'Elite', significa poder e IA. La IA está llegando a los coches a lo grande.

No me refiero solo a la IA de conducción autónoma, aunque sin duda es una gran parte de la tecnología de Qualcomm. El nuevo chipset Snapdragon Ride Elite puede gestionar hasta 40 sensores diferentes a la vez. Estos pueden incluir radar, LiDAR, cámaras, micrófonos e infrarrojos. Utilizará la IA para gestionar todos esos datos y ayudar a conducir. Qualcomm sugiere que el Ride Elite será capaz de manejar la conducción automatizada de Nivel 3 y Nivel 4, lo que significa que aún tendrá que mantener las manos en el volante, o al menos cerca de él.

La IA de Qualcomm significa mucho más que impulsar la automatización. Habrá nuevas características hechas a medida para una experiencia en el automóvil, aunque mucho de lo que Qualcomm está mostrando en este momento suena como IA de teléfono inteligente transportada al vehículo. Podrá usar la IA para establecer un recordatorio, o podría encontrar el Starbucks más cercano si cree que necesita un poco de cafeína. Sus hijos pueden pedir ayuda de última hora con las tareas de camino a la escuela.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Algunos de esos sensores gestionados por Snapdragon estarán apuntando al interior del coche. Qualcomm imagina a los fabricantes de automóviles utilizando cámaras infrarrojas no solo para detectar el número de ocupantes, sino también para leer nuestras posiciones corporales e incluso expresiones faciales. Esta tecnología es similar a la FaceID de Apple, que también utiliza cámaras infrarrojas para leer los contornos de tu rostro.

Una vez que la IA está al tanto de los pasajeros, puede ayudar con las características de seguridad, como asegurarse de que no deje mascotas o niños pequeños por accidente. Detectará si comienzas a quedarte dormido y te ayudará a mantenerte alerta. También puede detectar si sus hijos en la parte de atrás están dormidos y silenciar la música y las alertas de tráfico en su zona.

Las zonas serán una parte importante de la próxima generación de cabinas de automóviles. Usando IA, Qualcomm dice que el Snapdragon podrá dirigir entornos sonoros, cambios climáticos y otras personalizaciones solo a un pasajero u otro. Es posible que escuches música mientras conduces, mientras tu pasajero ve una película y los niños en el asiento trasero juegan videojuegos.

Obtener ayuda de gráficos Unreal de Epic Games

Todo eso sucederá en el automóvil, y Qualcomm imagina un automóvil que tiene pantallas puerta a puerta. La nueva plataforma Snapdragon Cockpit Elite puede manejar hasta 16 pantallas 4K. Algunos de ellos serán el indicador de instrumentos, los controles de la cabina y la cámara retrovisora. Otras pantallas ofrecerán entretenimiento y controles a todos sus pasajeros. ¿Overkill? Quizá no.

El socio más interesante que apareció con Qualcomm durante el discurso de apertura de automoción en el Snapdragon Summit fue Epic Games. Epic ha portado su Unreal Engine a los coches. El mismo software que proporciona la columna vertebral de algunos de los mejores videojuegos, incluidos Fortnite, Cyberpunk 2077 y Star Wars Jedi: Fallen Order, también alimenta el tablero de los camiones Rivian.

RIvian está usando Unreal Engine en las pantallas de su consola para mapas, estado del vehículo y prácticamente todo lo demás, y parece irreal. El motor es excelente para renderizar un entorno 3D, por lo que se adapta de forma natural a los mapas, mira una vista de diagnóstico de su automóvil y controla el clima.

Rivian with K.I.T.T. headlights glaring (Image credit: Philip Berne / Future)

Este Halloween, los propietarios de Rivian han disfrutado de disfraces de coches que hacen que el interior parezca K.I.T.T. de Knight Rider o el DeLorean de Regreso al Futuro. No puedes conducir con el disfraz puesto, pero aún así se ve fantástico y es divertido de presumir.

A dónde vamos no necesitaremos carreteras... o al menos botones

Qualcomm fabrica los cerebros, pero depende de los fabricantes de automóviles y los desarrolladores de software para hacer los pensamientos

Todavía me preocupa el futuro de los automóviles sin botones y controles físicos, porque personalmente no tengo la destreza para tocar los pequeños botones de la pantalla táctil mientras conduzco. Afortunadamente, no tendré que preocuparme por tocar los controles, porque la IA del automóvil se encargará de todo.

No necesito girar el dial de temperatura, solo puedo decir "Tengo calor" y el automóvil encenderá el aire acondicionado. Si mi amigo en la parte de atrás dice "Me estoy enfriando", calentará su zona. Con la ayuda inteligente de la IA, podré pedir cualquier cosa que antes tenía su propio botón. Solo diré 'pon Chappell Roan' o 'enciende mis luces de emergencia'.

Por supuesto, confiar en la voz para el control presenta un nuevo conjunto de problemas, especialmente para las personas que tienen dificultades para hablar o un acento que el automóvil encuentra desconocido. ¿Sabrá el coche cómo pronuncia Chappell Roan su nombre?

Me gustaría poder contarte mucho más sobre lo que la IA hará en tu coche, pero realmente aún no lo sabemos. Qualcomm fabrica los cerebros, pero depende de los fabricantes de automóviles y los desarrolladores de software para hacer los pensamientos. Cuando Qualcomm lanza un nuevo chipset, tenemos uno o dos ejemplos sólidos de lo que puede deparar el futuro, pero tenemos que esperar a que RIvian, Mercedes y una miríada de fabricantes chinos de coches eléctricos como Great Wall Motors y Li Auto desarrollen y evolucionen las características.

Tu coche recibirá actualizaciones de software y aplicaciones, al igual que tu teléfono

Al escuchar a Li Auto, Rivian y Mercedes en la Cumbre Qualcomm Snapdragon, está claro que lo que más entusiasma a estos fabricantes de automóviles es la forma en que los chipsets Snapdragon Elite facilitarán la actualización del software y las características de un automóvil. Todo el proceso de actualización de software va a cambiar para los coches.

Hoy en día, actualizar el software del automóvil es un proceso complicado que requiere una conexión de teléfono inteligente. Los autos eléctricos premium de Rivian y Tesla reciben actualizaciones de software y nuevas funciones importantes de forma inalámbrica, gracias a la conectividad siempre activa y al potente procesamiento.

Ese mismo concepto llegará a más autos en el futuro, y cuando todos los controles de su automóvil se basen en software, eso podría significar que ingresa a un vehículo completamente nuevo después de una actualización nocturna.

¿Te molesta cuando Apple actualiza tu iPhone y de repente tu galería de fotos se ve totalmente diferente? Espere hasta que eso le suceda a la cabina de su Mercedes. Si parece que los coches se están acercando peligrosamente a ser como los smartphones, no sabes ni la mitad.

Las aplicaciones están llegando a los coches a lo grande, y no sólo las aplicaciones que cabría esperar. Claro, habrá juegos que podrás jugar en el auto. Angry Birds estaba en la lista de aplicaciones para automóviles de Qualcomm, y Epic dice que Fortnite es una solicitud popular de los clientes de automóviles. Pero Qualcomm también imagina que su automóvil será un espacio para la productividad.

Llevará a cabo reuniones de Zoom en su automóvil y verá a sus participantes en el tablero. Cuando pasas por delante de una valla publicitaria de algo que quieres, abrirás Amazon en tu tablero para comprarlo. Si desea detenerse por la noche, abra Booking.com a través de su automóvil, no de su teléfono, y luego la IA de su automóvil trazará automáticamente su camino a su habitación de hotel.

GM CEO Mary Barra addresses Qualcomm's Snapdragon Summit (Image credit: Philip Berne / Future)

Incluso puede comprar nuevas funciones de software adicionales a través del automóvil. En este momento, los propietarios de Tesla pueden pagar más para comprar la polémica actualización de software Full Self Driving, pero en el futuro, más autos ofrecerán actualizaciones de software y nuevas funciones por una tarifa adicional. Puede comenzar con un modelo de automóvil base, luego, después de un año, decidir que desea pagar por algo más premium, y solo se necesitará una actualización de software para brindarle más.

Qualcomm todavía necesita que los fabricantes de automóviles desarrollen su visión para hacer realidad un futuro de IA que sea útil para los automóviles, pero GM, BMW, Mercedes y Rivian estuvieron presentes en el lanzamiento de los chipsets Snapdragon Ride Elite y Cockpit Elite.

Rivian no quiso comentar cuándo los chips Elite impulsarían sus coches, y tampoco quiso comentar qué chipset utilizará el próximo Rivian R3. Ese automóvil se lanzará en el período de tiempo adecuado para obtener el estado Elite de Qualcomm. Los representantes de BMW me dijeron que buscara un vehículo completamente nuevo en CES 2025.