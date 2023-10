El Gigacasting revoluciona la Industria de vehículos eléctricos: ¿cómo hará más asequible tu próximo VE?

A estas alturas, es probable que hayas escuchado acerca del gigacasting y cómo está siendo utilizado por fabricantes de automóviles como Tesla, Toyota, Geely y otros para la producción de vehículos eléctricos. El gigacasting es un proceso que permite a los fabricantes de vehículos crear piezas grandes en una sola pieza. Por ejemplo, en lugar de construir las estructuras delantera y trasera mediante el estampado o la fundición de una docena (o más) de piezas separadas y luego soldarlas, sujetarlas o unirlas, estas estructuras se funden como una sola pieza en una prensa masiva o prensa gigante.

Las prensas gigantes son básicamente máquinas de fundición a alta presión y son principalmente diseñadas y fabricadas por la empresa italiana Idra Group. Cada prensa gigante tiene el tamaño de una casa pequeña, pesa 400 toneladas o más, y puede aplicar más de 6,000 toneladas de fuerza, empujando una inyección de aluminio fundido de 80 kg (180 libras) en el molde de fundición a una velocidad de 10 m/seg (33 pies/seg). La producción es de aproximadamente 45 gigafundiciones por hora (o ~1000 al día).

Tesla pioneró el gigacasting para vehículos eléctricos en 2020 y actualmente utiliza esta tecnología para fabricar las estructuras delantera y trasera del Tesla Model Y y el próximo Cybertruck. Además, se informa que la compañía está trabajando en gigacasting para las estructuras inferiores de los autos de próxima generación. Puedes ver cómo se ensamblan los autos actualmente y cómo Tesla ensamblará los próximos vehículos eléctricos en el video del Día del Inversionista más reciente de la compañía. Claramente, el gigacasting hace que este nuevo enfoque de fabricación sea mucho más práctico.

Por su parte, Toyota, conocido por ser un líder en eficiencia de fabricación, está (finalmente) tomando con más seriedad los vehículos eléctricos con batería y ha anunciado que está adoptando el gigacasting para sus futuros vehículos eléctricos. Al mismo tiempo, el fabricante japonés de piezas para vehículos, Ryobi (sí, relacionado con ese Ryobi), ha indicado que planea utilizar el gigacasting para reducir el costo de fabricación de las carrocerías de automóviles en un 20%.

¿Por qué el gigacasting revolucionará la industria automotriz?

Ahora, hablemos de cómo el gigacasting cambiará la industria automotriz de manera similar a como lo hicieron la electrificación y los vehículos habilitados para software antes. El gigacasting es el siguiente paso lógico en la construcción de vehículos, en particular vehículos eléctricos asequibles, y está impulsado por las economías de escala.

En pocas palabras, el gigacasting simplifica en gran medida la fabricación de vehículos (líneas de ensamblaje más cortas, producción más rápida), reduce significativamente el número de piezas (y el almacenamiento/transporte) y permite una mayor modularidad.

Los ahorros de costos asociados al gigacasting se traducen en mayores ganancias en vehículos de gama alta o compensan el alto precio de las baterías en los vehículos eléctricos de gama baja. Además, el gigacasting reduce el peso y aumenta la seguridad en caso de colisión. Dado que ya no es necesario soldar, sujetar o unir múltiples partes estructurales, el diseño de vehículos puede ser enormemente optimizado. Básicamente, el gigacasting es un ganar/ganar: una victoria para los fabricantes de automóviles (ganancias y eficiencia) y una victoria para los consumidores (precio y seguridad). Pero, ¿qué pasa con la reparabilidad?

Es cierto que gigacastings son casi imposibles de reparar. ¿Pero es eso un problema? A corto plazo, sí, pero a largo plazo, absolutamente no.

Es cierto que los gigacastings son casi imposibles de reparar. ¿Pero es eso un problema? A corto plazo, sí, pero a largo plazo, absolutamente no. Solo necesitas pensar más allá de cómo operan actualmente las compañías de seguros, talleres de carrocería y reciclaje/reacondicionamiento de vehículos. Al igual que las ventas directas al consumidor están en aumento y los concesionarios están en declive, los departamentos de servicio se volverán menos relevantes (porque los vehículos eléctricos requieren mucho menos mantenimiento), y las compañías de seguros y talleres de carrocería están a punto de ser trastocadas.

La mayoría de los talleres de carrocería de todos modos han hecho un mal trabajo al abrazar la reparación de vehículos eléctricos, y eso es incluso antes de que entre en juego el gigacasting. Aunque la falta de piezas y capacitación fue un obstáculo inicialmente, eso ya no es el caso. Al igual que los concesionarios, los talleres de carrocería parecen renuentes a evolucionar y adaptarse. A pesar de que el gigacasting hace que las reparaciones estructurales después de una colisión sean casi imposibles, todavía existen muchas oportunidades para reparaciones no estructurales (paneles de carrocería, pintura, molduras y cristales).

Beneficios

El gigacasting reduce el riesgo de reparaciones estructurales deficientes (y peligrosas), lo cual es un beneficio para los consumidores. Dado que reemplazar las gigafundiciones no es rentable desde el punto de vista económico, los vehículos dañados pueden ser reciclados en su lugar. Esto abre nuevas oportunidades de reciclaje/reacondicionamiento para los desguaces de vehículos, creando un mercado secundario para piezas no estructurales que pueden ser utilizadas por talleres de carrocería y departamentos de servicio al realizar reparaciones no estructurales o fuera de garantía.

Pero, ¿qué sucede con el costo del seguro con el gigacasting? En un mundo posvehículo eléctrico, la propiedad de automóviles tiene poco sentido. ¿Realmente planeas mantener tu vehículo eléctrico, una especie de teléfono inteligente sobre ruedas, más allá del período de garantía teniendo en cuenta lo rápido que avanza la tecnología? Los arrendamientos o suscripciones son claramente la mejor opción. Luego, el siguiente paso lógico es que los fabricantes de automóviles ofrezcan su propio seguro junto con el arrendamiento/suscripción (como ya lo hace Tesla). Esto les da a los fabricantes de automóviles un mayor control sobre lo que sucede con un vehículo que necesita reparación.

Los fabricantes de automóviles incluso podrían involucrarse en el proceso de reciclaje/reacondicionamiento. Las compañías de seguros, al igual que los concesionarios, no formarán parte de este futuro. Básicamente, solo tienes que mirar lo que está sucediendo en la industria de los teléfonos inteligentes para comprender hacia dónde se dirige todo esto. Finalmente, el gigacasting permitirá mucha más libertad de diseño para los fabricantes de automóviles, por lo que los consumidores tendrán más opciones de vehículos. El mismo gigacasting podría utilizarse para la estructura delantera de un sedán, una camioneta crossover y una pequeña camioneta, por ejemplo.