Los televisores OLED 2024 de LG podrían mejorar mucho la calidad de imagen gracias a un chip de última generación

En cualquier tipo de televisor, el componente del panel es esencial, pero el procesador que impulsa dicho panel es igualmente fundamental cuando se trata de los televisores OLED de primera calidad. La disparidad entre televisores que comparten especificaciones similares puede ser considerable si uno de ellos cuenta con un procesador superior. LG está a punto de introducir su procesador más avanzado hasta la fecha.

Este procesador, que probablemente se denominará Alpha 10, es el sucesor del Alpha 9 que se muestra en la imagen y suena sumamente prometedor. El nuevo procesador es significativamente más potente que su predecesor, el Alpha 9 actual. Esta mejora augura un rendimiento notablemente mejorado para los televisores OLED de LG.

¿Qué podemos esperar de los televisores OLED de LG para 2024?

De acuerdo con reportes de los medios coreanos Etnews y FlatPanelsHD, el nuevo procesador incluye una Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU) que promete "mejorar de manera significativa su rendimiento 'en el dispositivo'" en comparación con los chips basados en inteligencia artificial (IA) existentes. En términos simples, esto se traduce en un tipo de procesamiento que se lleva a cabo en el propio dispositivo en lugar de depender de un centro de datos remoto, similar a lo que experimentamos en los teléfonos de alta gama.

Se espera que este nuevo procesador ofrezca notables mejoras en la capacidad de análisis de imágenes, reducción de ruido, detección y priorización de objetos, así como mejoras en el procesamiento de audio inteligente. Esto debería traducirse en mejoras tanto visibles como auditivas en la línea de productos LG del año 2024.

Uno de los aspectos más intrigantes del informe sugiere que el Alpha 10 también podría habilitar nuevos servicios basados en el movimiento, permitiendo que el televisor detecte tu posición y reaccione en consecuencia. Aunque no se proporcionan detalles específicos, se mencionan posibles aplicaciones en juegos, control por gestos, ajuste de audio basado en la ubicación de objetos e incluso en videollamadas. No obstante, aún no está claro si estas son funciones en desarrollo o ideas potenciales que LG está explorando. Cabe señalar que el chip no se limita exclusivamente a televisores, lo que sugiere que las capacidades de detección de movimiento podrían estar destinadas a dispositivos más interactivos que los televisores inteligentes convencionales.

Por lo general, LG presenta sus nuevos televisores cada año en enero, por lo que será en ese momento cuando podamos evaluar de manera directa el rendimiento de este nuevo chip.